Siemens'ten yeni hafif aeroderivatif gaz türbinini petrol ve gaz endüstrisi

Siemens, petrol ve gaz endüstrisinin özellikle de offshore (deniz tipi) uygulamaların ihtiyaçlarına göre optimize edilen yeni Industrial RB211-GT30 gaz türbinini tanıttı.

Dişli kutusuna ihtiyaç duymaksızın AC jeneratörünü 60 Hz veya 80 Hz’de çalıştırılabilen yeni gaz türbininin paket tasarımı yüzde 30 daha küçük ve hafif. Siemens Strateji ve Portföy Yönetimi Bölümü Yöneticisi Thomas Flommersfeld, Industrial RB211-GT30 ile küresel petrol ve gaz endüstrisi, özellikle de FPSO’lar (Offshore Petrol ve Gaz Endüstrisi) için güç üretimi çözümlerinde yeni bir nirengi noktası sunduklarını belirtti.