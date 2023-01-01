Siemens, Türkiye’de biyokütleye enerji veriyor
Projenin, 2017 yazında devreye alınması hedefleniyor.
Endüstriyel buhar kazanı üreticisi Mimsan tarafından sipariş edilen Siemens SST-111 buhar türbini, Oltan Köleoğlu Enerji’nin Ankara’ya 250 kilometre mesafede yer alan Mecitözü İlçesi’ndeki biyokütle santralinde enerji üretecek. Projenin, 2017 yazında devreye alınması hedefleniyor. Dünyanın fındık üretiminin dörtte üçünün gerçekleştirildiği Karadeniz’de kullanılacak olan buhar türbini SST-111 yaklaşık 5 megavat elektrik üretiyor.