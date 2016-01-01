Soyak Enerji’den jeotermal yatırımı

Soyak Holding bünyesindeki Soyak Enerji, HES yatırımlarından sonra, JES ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya devam ediyor.

Jeotermal yatırımlarına Manisa Alaşehir’de bulunan işletme ruhsatlı sahasında 10.5 MW kurulu güçle başlayan Soyak Enerji, 2018 yılında bu yatırımını devreye almayı planlıyor. Mis 1 Jeotermal Enerji Santrali için Ağustos 2016 itibariyle üretim lisansı alındı, temel tasarım çalışmaları da tamamlanarak proje finansmanı sağlandı. Soyak Enerji, bu saha üzerinde jeotermal kurulu gücünü yükselterek 2020 yılsonuna kadar toplam 200 milyon dolar yatırım yaparak jeotermal alanında toplam 60 MW’a ulaşmayı hedefliyor.