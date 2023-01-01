Star Ege Rafinerisi çözüm ortağı Tekno Maccaferri

Dünyanın en yüksek teknolojisine sahip ve en çevreci rafinerilerinden biri olması planlanan Star Ege Rafinerisi’nin altyapı geoteknik çalışmalarında, konusunda Türkiye liderlerinden Tekno Maccaferri firmasına ait ürünler ve sistemler kullanılıyor.

Socar firması tarafından kurulan Star Rafineri A.Ş.’nin yatırımı olan ve 5.6 milyar dolarlık yatırım bedeliyle şu anda Türkiye’nin en büyük özel sektör yatırım projesi olan Star Ege Rafinerisi’nin altyapı ve saha hazırlama işlerinde karşılaşılan geoteknik problemler, Tekno Maccaferri’nin teknik dizayn desteği ve uzun ömürlü teknolojik ürünleriyle çözülüyor. 1.5 milyon metrekarelik alana kurulacak Star Ege Rafinerisi, yapımı süresince toplamda 10 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla beraber Star Ege Rafinerisi’nin 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip olması planlanıyor.