Teksan Jeneratör müşteri odaklı yaklaşımla büyüyecek

Teksan Jeneratör, Yurtiçi Satış ve Satış Sonrası Hizmetleri ekiplerini, Tuzla’daki merkezinde biraraya getirdiği toplantıda, 2015 yılı çalışmalarını 2016 yılına ilişkin hedeflerini değerlendirdi.

Müşteriye özel ürün tasarımları ve satış sonrası hizmetlerde iddialı olan Teksan Jeneratör, 2016 yılında yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedefleyen yaklaşımıyla pazar payı ve ihracatını artırmaya odaklanacak.

Mühendislik ekibiyle geliştirdiği yenilikçi ürünlerini 120’den fazla ülkeye sunan Teksan Jeneratör; 650 çalışanı, 10 Bölge Müdürlüğü ve 20’ye yakın bayisiyle büyümesini sürdürüyor. 2016 yılı stratejilerinin de görüşüldüğü toplantıda, Teksan Jeneratör’ün büyümesinde önemli bir rol üstlenen satış sonrası hizmetlerde hızlı ve çözüm odaklı yaklaşımı ileriye taşıyacak adımlar üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda, Teksan Jeneratör’ün Kocaeli Serbest Bölge’de 40 bin metrekarelik kapalı alanda inşası devam eden ikinci fabrikası ziyaret edildi. Kocaeli’de fabrika tamamlandığında, Teksan Jeneratör Türkiye’de jeneratör üretim miktarı açısından en büyük kapasiteye sahip şirket konumuna gelecek.