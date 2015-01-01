Tofaş’a ‘Sürdürülebilir İş’ ödülü

Tofaş, Yeşil İş Zirvesi’nde düzenlenen, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından en iyi performans gösteren şirket oldu.

Türkiye’de sektörüne öncülük ederek sürdürülebilirlik yolculuğunda gerçekleştirdiği çalışmalarıyla öne çıkan Tofaş, Yeşil İş Zirvesi’nde düzenlenen, Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen ‘2015 Sürdürülebilir İş Ödülleri’ kapsamında ‘Karbon ve Enerji Yönetimi’ kategorisinde en iyi performans gösteren şirket oldu. Tofaş, “7 Adımda Proaktif Karbon ve Enerji Yönetimi” projesi ile ödül aldı.

Tofaş, ürettiği araçlardan üretim sistemlerine, çalışma ortamından paydaşlarla ilişkilere kadar, değer zincirinin bütününde sürdürülebilir çalışma ilkelerini hakim kılmaya ve sürekli geliştirmeye devam ediyor. Türkiye otomotiv sanayisinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üretici şirketi olan ve 2015’te GRI G4 prensipleriyle ikinci sürdürülebilirlik raporunu da yayımlayan Tofaş, aynı zamanda Karbon Saydamlık Projesi, CDP İklim Performansı Liderlik Endeksi’ne A Bandı’na giren ilk Türk şirketi ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yeralan ilk ve tek otomotiv şirketi unvanlarını da taşıyor.

Tofaş adına ödülü alan Tofaş Endüstriyel Operasyonlar Direktörü Akın Aydemir, geliştirdikleri sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm çalışan ve paydaşlar nezdinde benimsenmesini hedeflediklerini söyledi.