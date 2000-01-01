Tunçmatik’in yeni nesil şarj cihazları Turkcell mağazalarında

Türkiye’nin 46 yıllık enerji çözümleri markası Tunçmatik, yeni nesil şarj cihazları-GSM PowerBank ürünlerini Turkcell aracılığıyla son kullanıcıya ulaştırıyor.

Tunçmatik ürünlerinden; uzun yolculuklarda veya şehrin kalabalık trafiğinde aracın vazgeçilmez bir parçası olmaya aday Tunçmatik FlexCharger araç şarj adaptörü, çantada kolaylıkla taşınabilecek Minicharger 2000 mobil şarj adaptörü, cüzdana bile sığabilen EnergyCard 900 mobil şarj adaptörü ve tatilin vazgeçilmezi Flip seyahat şarj adaptörlerinin satışı, Turkcell ana mağazaları ve Turkcell.com.tr’de yapılacak. Kullanıcılar Tunçmatik’in, inceliği, kolay taşınabilirliği ve şık tasarımlarıyla dikkat çeken şarj cihazlarına, Türkiye’nin önde gelen teknoloji mağazalarının dışında Turkcell mağazalarında da kolaylıkla ulaşabilecek.