Türkiye, endüstriyel elektriğe yüzde 16.1 oranında daha fazla harcıyor

Siemens Finansal Hizmetler’in (SFS) dünyanın en büyük 20 endüstriyel ekipman üretici firması arasında gerçekleştirdiği yeni araştırması, üretim alanındaki elektrik kullanımında son 40 yılda yaşanan hızlı artışı ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 16.1 oranında enerji verimliliği potansiyeli bulunuyor. Türkiye’nin potansiyeli Almanya ve İspanya’dan yüksek olsa da Çin, Hindistan, ve Rusya gibi gelişmekte olan ekonomilere sahip diğer ülkelere oranla daha düşük. Siemens Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Aydın Yusufoğlu, “Enerji verimliliği teknolojilerine yatırım yapmak enerji faturasını azaltmakla kalmaz, aynı zamanda üretim masraflarını ve karbon emisyonlarını da azaltır. Bunun yanısıra yeni ekipmanlar üretkenliği ve kapasite artışını sağlarken iş performansını ve rekabet kabiliyetini de artırır” dedi.