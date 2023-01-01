‘Türkiye yola Aygaz’la çıkıyor’

Aygaz Otogaz, ünlü sanatçı Şener Şen’in rol aldığı “Türkiye Yola Aygaz’la Çıkıyor” başlıklı yeni bir reklam kampanyası başlattı.

Kampanya, “Türkiye yola Aygaz’la çıkıyor” sloganı ile Aygaz’ın tüketici tercihindeki liderliğine atıfta bulunuyor. Genç oyuncu Veli Kılıç’ın “Yola kimle çıkmak istersin?” sorusuna ‘Şener Şen’ yanıtını vermesiyle sıcak bir yol hikayesi başlıyor. Şener Şen’in hayata dair tecrübelerini aktardığı film, uzun yıllar evvel öğretmenlik yaptığı okula gitmeleriyle son buluyor.