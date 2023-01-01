Türkiye’nin en itibarlı akaryakıt markası Opet

Türkiye İtibar Akademisi (TİE) tarafından 5'incisi gerçekleştirilen “Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nın sonuçları açıklandı.

20 sektörün incelendiği araştırma, Ocak-Haziran 2016 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefonla görüşme yöntemi ile Türkiye çapında 4 bin 800 kişi aranarak gerçekleşti. Araştırma anketine katılanların yüzde 42.4’ü ‘Akaryakıt sektörünün en itibarlı şirketi hangisidir?’ sorusuna Opet yanıtını verdi. Araştırma kapsamında akaryakıt sektöründe 17 firmanın itibar skoru ölçümlendi.