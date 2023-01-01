Vestel’in dünya şampiyonu ürünleri, IFA’da

Elektronikte 17 yıldır Türkiye’nin ihracat şampiyonlarından Vestel, enerji verimliliği alanında elde ettiği sonuçlarla dünya şampiyonu olan ürünlerini Avrupa’nın en büyük elektronik fuarı IFA’da sergiledi.

Toplam 680 farklı ürününü 3 bin metrekarelik standında sergileyen Vestel, enerji verimliliği ve su kullanımında üst düzey performans sergileyen çevre dostu ürünlerini tüketicilerle buluşturdu. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “Burada, Avrupa’nın en büyük elektronik fuarında gördüğümüz ilgi, Vestel’in Ar-Ge’ye yaptığı yatırımın ne kadar doğru sonuçlar ürettiğini gösteriyor. Vestel olarak ürünlerimizle kırdığımız dünya rekorları, Türk mühendislerinin ve Ar-Ge’sinin dünyadaki diğer ülkelerle rekabet edebilecek güçte ve hatta onlardan daha iyi durumda olduğunu gösteriyor” dedi.