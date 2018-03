Yakıtta GO kalitesi Hatay Kırıkhan’da

Akaryakıt sektörünün genç ve dinamik markası GO, tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor. Getirdiği yeniliklerle akaryakıt sektöründe fark yaratan GO’nun, Hatay’daki üçüncü istasyonu olan Vardılar Petrol Kırıkhan’da açıldı.

GO Bayisi Vardılar Petrol’ün Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Vardı evsahipliği yaptığı yeni nesil yakıt istasyonunun açılış törenine GO Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay ve GO yöneticileri, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Kırıkhan Kaymakamı Hasan Gözen, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve İlçe Emniyet Müdürü Hakan Bıyık katıldı.

GO Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aratay, genç ve dinamik bir marka olan GO’nun başarıları ile adım adım genişlemeye, tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ettiğini söyledi.