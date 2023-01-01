YEKA için güçlü bir konsorsiyum oluşturuldu

Siemens Gamesa Renewable Energy, Kalyon İnşaat ve Türkerler Enerji, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ‘Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’ (YEKA) Projesi kapsamında düzenlenecek ihaleye katılmak üzere bir konsorsiyum oluşturdu. Ekipman ve teknolojide yerlileşme amacını taşıyan ve en az yüzde 65’lik yerli girdi şartı getiren YEKA projesi, toplam 1000 MW’lık rüzgar santrali kurulmasını kapsıyor.