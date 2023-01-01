Yıldız Entegre’den enerji verimliliğine önemli yatırım

Yıldızlar Yatırım Holding, TEB-AFD’den (Fransız Kalkınma Ajansı) aldığı enerji verimliği kredisiyle 1.5 milyon Avro’ya ulaşan verimlilik yatırımına imza atıyor.

Projede sağlanacak enerji tasarrufuyla 72 bin 176 adet ağaç dikimine eşdeğer karbondioksit salımı engellenmiş olacak. 1.5 milyon Avro kredi, Yıldızlar Yatırım Holding’in lokomotif şirketi Yıldız Entegre’nin Kocaeli MDF tesisinde bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan Kurutma-1 ve 2 hattı modernizasyon projelerinde kullanılacak. Böylece fabrika kendi elektriğinin bir kısmını üreterek, enerji tüketimini azaltmış olacak. MDF1 ve MDF2 tesislerinde uygulanacak “motorda verimlilik” ve “kurutma fanı hız kontrolü” projeleriyle de önemli bir enerji verimliliği sağlanması hedefleniyor. Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız, “Amacımız MDF2 tesisimizde hiç doğalgaz kullanmadan üretim yapmak. Uygulayacağımız bu verimlilik projeleriyle 1.5 milyon Avro’ya ulaşan verimlilik yatırımlarımızın, 15 ay içinde ülke ekonomisine geri dönüşümünü sağlamayı hedefliyoruz” dedi.