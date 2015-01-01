Yüksek verimlilik sunan enerji çözümleriyle Siemens ICCI 2015’te

Hannover Messe ve Sektörel Fuarcılık ortaklığıyla 21. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı, İstanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı.

Global ve Türkiye enerji piyasalarının her yönüyle değerlendirildiği ve dünya çapında 50’nin üzerinde ülkeden yaklaşık 16 bin ziyaretçinin katıldığı ICCI 2015 Fuar ve Konferansı’nda Siemens, enerji sektörüne yönelik kapsamlı sistemlerini, sürdürülebilir ürünlerini ve yenilikçi çözümlerini standında tanıttı. Siemens’in yenilikçi çözümlerinden verimlilik rekoru kıran ve Türkiye’de ilk defa Cengiz Enerji’ye ait Samsun Doğalgaz Kombine Enerji Çevrim Santrali’nde kullanılarak yaklaşık yüzde 61 verimlilik oranına ulaşan SGT5-8000H gaz türbini, ‘Endüstri Inovasyon Ödülü’nün de sahibi.