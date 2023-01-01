Zorlu Elektrik’ten Kadoil bayilerine indirim fırsatı

Zorlu Elektrik ve Kadoil elektriğini daha uygun fiyattan almak isteyen serbest tüketicilere büyük avantajlar sağlayacak bir anlaşmaya imza attı.

İşbirliğiyle aylık elektrik faturası 130 TL ve üzerinde olan serbest tüketiciler, Kadoil Genel Müdürlüğü’ne yapacakları başvurularla Zorlu Elektrik’ten indirim avantajına sahip olacaklar. Ülke genelinde 350’yi aşkın bayi ile müşterilerine akaryakıt dağıtım hizmeti veren Kadoil'in kurumsal müşterilerinin yanısıra, bireysel müşterileri de kampanya fırsatlarından yararlanabilecek. İşbirliğine ilişkin protokol, Zorlu Enerji Grubu Genel Müdür Yardımcısı İnanç Salman ve Kadoil Genel Müdür Vekili Çağdaş Demirağ’ın katılımıyla Zorlu Enerji Grubu Genel Müdürlüğü’nde imzalandı.