Zorlu Enerji, Filistin’e elektrik sağlayacak

Zorlu Enerji, güneş enerjisi alanındaki yatırımlarını büyütmeye devam ediyor. Zorlu Enerji bu doğrultuda yepyeni bir anlaşmayı daha hayata geçirerek Filistin’in elektriğinin yüzde 25’ini sağlayan elektrik dağıtım şirketi olan JDECO (Jeruselam Electricity Distribution Company) ile Filistin’e elektrik sağlayacak olan güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesine yönelik karşılıklı niyet anlaşması (MoU) imzaladı.

Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, “Zorlu Enerji olarak potansiyeline inandığımız, temiz enerji kaynağı güneş enerji sistemlerine yönelik yatırımlarımızı derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Pakistan’da 300 MW’lık güneş enerjisi yatırımı kararımız ve First Solar’ın 26 ülkede en büyük iş ortağı ve tek distribütörü olmak için imzaladığımız anlaşma Zorlu Enerji olarak bu konudaki ilk girişimlerimiz olarak oldukça anlamlıydı. Filistin’de yapmayı planladığımız bu yatırımla birlikte bölgemizde güneş enerjisinin gelişimine liderlik etme hedefimiz yolunda önemli bir adım daha attık” dedi.