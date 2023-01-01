Zorlu Enerji Grubu’nun İsrail’deki ikinci enerji santrali devrede

Zorlu Enerji Grubu’nun İsrailli ortakları ile geçen yıl devreye aldığı Dorad Doğal Gaz Çevrim Santrali’nden sonra Ashdod Kojenerasyon Doğal Gaz Santrali de enerji üretimine başladı.

Zorlu Enerji Grubu’nun yüzde 42.15 oranında ortak olduğu Ezotech Electric Limited Şirketi tarafından inşa edilen Ashdod Doğal Gaz Kojenerasyon Santrali, 55 MW elektrik ve 40 ton/saat buhar üretim kapasitesine sahip. İsrail’in Ashdod şehrinin kuzey bölgesinde bulunan santral, yaklaşık 110 milyon dolarlık bir yatırımla devreye alındı.

Zorlu Enerji Genel Müdürü Sinan Ak, “İkinci santralimiz Ashdod, İsrail’deki 10 yıla yaklaşan enerji sektörü tecrübemizin önemli bir göstergesi. 120 MW’lık kurulu güce sahip Ramat Negev Santralimiz’in de devreye girmesiyle İsrail, 25 yıl boyunca enerjisinin yüzde 7’sini bizden alacak. Bu deneyim ve başarının, bölgede önemli bir enerji gücü olma yolunda ülkemiz için değerli olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.