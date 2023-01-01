17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi

Kemal Derviş ve TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça Türkiye’nin özel sektör dinamizmi ile ama inovasyon ve yüksek teknoloji yoluyla ancak sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi başarabileceği konusunda birleştiler.

Bu eğitimle olmaz

TÜRKONFED, 17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi 5-6 Aralık tarihlerinde Eskişehir’de düzenlendi. Zirve’ye Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Davut Aydın, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ve Türkiye’nin her bölgesini temsil eden iş insanları katıldı. Eskişehir SİAD’ın evsahipliğinde düzenlenen zirvenin konuğu Kemal Derviş, Türkiye’de bölgesel kalkınma ve özel sektörün çabalarıyla büyümenin sağlanacağını söyledi. Derviş, Türk ekonomisinin dinamiğini KOBİ’lerin oluşturduğunu, ekonomi yönetiminden yerel yönetime büyümenin bu kesime sağlanacak destekle mümkün olabileceğini belirtti.



“Atlantik Anlaşması’na taraf olmalıyız”

Kemal Derviş, AB ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının Türkiye’yi menfi etkileyebileceğini kaydetti: “Bu anlaşmanın tarafı olamadığımız zaman büyük kayıp yaşarız. Ancak bu anlaşmada müzakere sürecinin 5 yıldan uzun süreceğini düşünüyorum. Bu süreçte Türkiye’nin mutlaka kendini AB ile konumlandırması gerek. AB’nin içerisinde İngiltere gibi bir ülke oluruz diye tahmin ediyorum. Avro birliğinde değil, AB’de olabiliriz.”



“Bu eğitimle rekabet edemiyoruz”

17’inci Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça Türkiye’nin inovasyon ve yüksek teknoloji üretim gerçekleştiremiyor olmasının eğitimde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını belirtti: “Üniversitelerimizden çok sayıda mühendis mezun oluyor ancak bu insan kaynağımız sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu konulardan uzak kalıyor. Üniversitelerde verilen eğitim, sektörünün beklentisini karşılamıyor. Özellikle master ve doktora programları ve bu çerçevede yazılan tezler ekonomiye dönüşmüyor, kütüphanelerin raflarında kalıyor.”

Onatça, eğitim konusunda atılan tüm adımlara, yapılan tüm reformlara rağmen arzu edilen seviyenin yakalanamadığını ifade etti: “Türkiye’de ortalama eğitim süresi sadece 2 şehrimizde 8 yılın üzerine çıkabiliyor. Bu eğitim seviyesiyle dünya pazarlarında rekabet edebilmemiz mümkün değil. Eğer tüm gençlerimize iyi bir eğitim vermezsek, enerji, ulaştırma, finansman maliyetlerini ne kadar aşağı çekersek çekelim cari açığı azaltmamız mümkün olmayacak.”



Tuzaktan kurtuluş arayışı

Zirvede “Türkiye Orta Gelir Tuzağından Nasıl Çıkar?” konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşan TÜRKONFED Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Celal Beysel de Orta Gelir Tuzağı’ndan çıkabilmenin yolunun KOBİ’lere daha uygun ortamların yaratılmasından geçeceğini söyledi. Beysel, “Ülke kalkınması açısından çok önemli olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin sadece büyük firmalar tarafından yapıldığı zannediliyor, KOBİ’ler tarafından yapılabilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri küçümseniyor. Sanayi Bakanımız’dan zaman zaman ‘KOBİ’lere destek veriyoruz, kullanılmıyor’ şeklinde şikayetler duyuyoruz. Ama bu durumun nedeni KOBİ’ler için uygun Ar-Ge ortamının yaratılmaması olduğu kanısındayız. Yoksa mesele KOBİ’lerin cehaleti değil” dedi.

