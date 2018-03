3. Türkiye İnovasyon Haftası

Hollanda’nın partner ülke olduğu, 3.’sü düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci katıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ekonomi Bakanlığı desteğinde Arçelik A.Ş, Sabancı Holding, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Türk Hava Yolları (THY) stratejik ortaklığında düzenlenen “3. Türkiye İnovasyon Haftası” İstanbul’da yapıldı. Partner ülke Hollanda idi.

İnovasyon Haftası’nın açılış konuşmasını TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptı. Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de iştirak ettiği etkinliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son gününde ziyaret etti.

Etkinlik kapsamında; Türkiye'nin en inovatif firmalarının ödüllendirildiği İnovaLig İnovasyon Şampiyonları ve 10 bin başvuru arasından 500 başarılı öğrencinin seçileceği İnovaLig Finalleri de gerçekleştirildi.

Ar-Ge, tasarım, marka ve girişim liderlerine ödülleri Başbakan Davutoğlu, İnovaLig İnovasyon Şampiyonları'na ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Üç gün süren etkinliklere toplamda 35 Ar-Ge merkezi, 21 teknopark, 39 üniversite, 9 bilim ve teknoloji merkezi katıldı.



Yeni fikirler geliştirmede başarımız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Toplumumuz yeni fikirler geliştirme konusunda oldukça başarılıdır. Elbette her fikir ticarileştirilemez ama yine de yeni fikirleri desteklemek gerekiyor. Yüzlerce, binlerce fikirden bir tanesi doğru değerlendirildiğinde ortaya sizi dünya çapında öne çıkaracak bir ürün çıkabilir. Türkiye’nin bir çok yerinde doğru şekilde değerlendirilmesi halinde dünya çapında ses getirebilecek fikirler olduğuna inanıyorum.

Milli gelirin yüzde 2'sini inovasyona ayırmayı hedefliyoruz. Bunu biz Ar-Ge ile iç içe sokalım istedik. Şu anda bir mesafe aldık ama yeterli değil. Henüz yüzde birin altındayız. Ama bunu ilk etapta 2’ye sonra da 3’e çıkarmamız lazım. Özel sektör de Ar-Ge noktasında ciddi yatırımlar yapmalı. Ar-Ge’de ne kadar başarılı olabilirsen bu inovasyon hareketi o kadar güç bulacaktır. Ülkemizin önemli firmaları ve gençlerimiz burada. Gençlerimizin önünü, devlet ve özel sektör olarak beraber açacağız.”



İnovasyon = ‘Uygulamalı Yenilik’

Başbakan Ahmet Davutoğlu, inovasyon kelimesi yerine Türkçe, ‘Uygulamalı Yenilik’ kavramının kullanılmasını önerdi. İnovasyon alanında yapılacak her türlü çalışmanın desteklenmesi gerektiğini anlatan Davutoğlu, inovasyonun şu 5 farklı aşaması olduğunu anlattı: “Hayal aşaması, fikir veya tez aşaması, uygulama ya da teknoloji aşaması, ticarileşme, pazarda yer bulma aşaması, rekabet aşaması.” Davutoğlu, inovasyonda sıçrama yapabilmek için özellikle temel bilimler alanında bir yenilenmeye ihtiyaç olduğunu da söyledi.



Özgün tasarımlar önemli

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, inovasyon kavramının tamamen Bakanlığın ana iştigal alanlarından biri olduğunu söyledi. Zeybekci, üretilen ürünlerin özgün tasarımlar olmadığı ve marka haline gelmediği sürece çok faydalı olmayacağını belirterek, “Ülkemiz, üreten ülke konumundan tasarlayan ülke aşamasına geçiş döneminde. Bugünün inovasyonu, yarının müteahhididir” diye konuştu.



Hedef 30 bin kişi

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin rekabetçi kalarak büyümesi ve toplumsal refahı artırması için inovasyonun ana unsur olduğuna dikkat çekti. Üç yıldan bu yana düzenledikleri Türkiye İnovasyon Haftası’nda sanayi ile akademiyi, yaratıcılıkla tutkuyu, tecrübeyle vizyonu biraraya getirdiklerini, ilk yıl 15 bin, ikinci yıl 27 bin kişinin katılımcı olduğunu söyleyen Büyükekşi, bu yıl hedeflerinin 30 bin kişiye ulaşmak olduğunu belirtti. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için her yıl ortalama yüzde 10’un üzerinde ihracat artışı sağlaması gerektiğini vurgulayan Büyükekşi, inovasyonun bu noktada ülke stratejisi boyutunda da büyük önem kazandığını dile getirdi.



Hollanda–Türkiye işbirliği

Hollanda Kraliyet Büyükelçisi Ron Keller, açılışta yaptığı konuşmada adı inovasyonla anılan bir ülke olarak Türkiye İnovasyon Haftası’nın partneri olmaktan mutluluk duyduklarını ve gelecek yıl tekrar buluşmak istediklerini söyledi. Konuşmasında Türkiye’nin 2023 hedeflerini takdir ettiklerine değinen Keller, bunun sadece rakamsal bir ihracat hedefi olmadığını, aynı zamanda küresel ve güçlü bir ekonomi olma yolunda stratejiler barındırdığını kaydetti.



Arçelik’ten 12 milyar TL ciro

Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik Genel Müdürü Levent Çakıroğlu da Arçelik’in 25 bin çalışanı ile 6 kıtadaki 130’dan fazla ülkede ürün ve hizmet sunduğunu belirtti. Çakıroğlu, Ar-Ge’ye verdikleri önem sayesinde beyaz eşya pazarının yarısına denk gelen coğrafyada son beş yılda 2. sıraya yükseldiklerini söyledi.



TEB ve TİM, Girişim Evleri

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Ataşehir’deki TEB Girişim Evi, TİM ile ortaklaşa hayata geçirdikleri Gaziantep TİM TEB Girişim Evi ve teknokentlerden video konferans ile canlı bağlantı kurdu. Proje ile girişimcilere ücretsiz danışmanlık hizmeti ve bilgi desteği sağlandığına dikkat çeken Leblebici, “Mevlana’nın bir sözü var; ‘Yola çıkarsanız, yol size görünür.’ Girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu eko sistemi yaratmak ve onların çıktığı yolda onların vizyonu olmak bizim için önem taşıyor” dedi. Dünya ekonomilerinin en büyük probleminin verimli çalışmamak olduğunu söyleyen Leblebici, “İhracatta yenilikçi ürünlerimizle dünyada gurur duyduğumuz işler yapmamız gerekiyor. TEB de girişimcilerimizi destekleyen en büyük marka” dedi.



İnovalig Ödülleri:

- "İnovasyon Stratejisi" kategorisinde: 1. Arçelik, 2. Tofaş, 3. Procter&Gamble

- "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde: 1. İnci Akü, 2. Heksagon Mühendislik, 3. BASF Kimya

- "İnovasyon Döngüsü" kategorisinde: 1. Vestel Elektronik, 2. Çilek Mobilya, 3. Denizbank

- "İnovasyon Kaynakları" kategorisinde: 1. TEB, 2. Mir Ar-Ge, 3. Brisa

- "İnovasyon Sonuçları" kategorisinde: 1. Labris Networks, 2. Triodor Yazılım, 3. Nanovak Ar-Ge.