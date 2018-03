4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulan KOSGEB, 2015 yılına ait ‘En Başarılı Girişimciler’ini seçti

KOSGEB tarafından düzenlenen ‘4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’ yarışması sonuçlandı. Yapılan başvurular arasından 3 aşamalı değerlendirmeler sonucu 9 kategoride toplamda 41 işletme finale kaldı. Finale kalan işletmeler arasından ise her kategorideki birinciliği alan işletmeler ödüle layık görüldü. Ödül Töreni; Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.Dr. Ersan Aslan, Bakan Yardımcısı Doç.Dr. Hasan Ali Çelik, Halk Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Başkan Yardımcıları; Osman Deveci ve Nezih Kuleyin, TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi ve çok sayıda devetlinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, KOBİ’lere, girişimcilere aktarılan kaynakların ülkeye yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi olarak geri döndüğünü söyledi. Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB aracılığıyla hibe destekler ve çok uygun şartlarda kredi imkanları sağladıklarına değinen Davutoğlu, son 4 yıl içinde girişimcilik eğitiminden yararlananların sayısının 380 bine ulaştığına dikkati çekerek, “22 binden fazla kardeşimiz, KOSGEB desteğinden yararlandı ve kendi işini kurdu. KOSGEB hem bir destek kurumu, aynı zamanda bu yolla bir eğitim kurumu haline dönüştü” dedi.

Tekno Girişim Sermayesi Desteği

Üniversite mezunu gençlerin teknolojik fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için "Tekno Girişim Sermayesi Desteği" verdiklerini hatırlatan Davutoğlu, "İnşallah bu destek kapsamında verdiğimiz 100 bin liralık desteği de kısa süre içerisinde 150 bin liraya çıkarıyoruz. Yeter ki gençlerimizin bir hayali, bir rüyası, fikri, projesi olsun, biz onların her zaman yanında olduk, bundan sonra da olacağız" diye konuştu.

“KOBİ Gelişim Destek Programı Başladı”

KOSGEB ile "KOBİ Gelişim Destek Programı"nı da başlattıklarının müjdesini veren Davutoğlu, "Bu program ile ulusal, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre, yıl içinde çeşitli çağrılara çıkacağız. KOBİ'lerimize yönetim, üretim, tanıtım, teknoloji, finansman, işgücü eğitimi gibi konularda destekler sağlayacağız. Bu yeni program ile KOBİ'lerimize 300 bin liraya kadar geri ödemesiz 700 bin liraya kadar da geri ödemeli destekler vereceğiz" ifadesini kullandı.

Hikayenin kahramanları KOBİ’ler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana büyük bir başarı hikayesine imza attığını dile getirdi. Işık, bu hikayenin gerçek kahramanlarının KOBİ'ler, esnaf ve girişimciler olduğunu söyledi.

İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'de en fazla ihracat yapan 2 bin firmanın toplam ihracattaki payının son dönemde her yıl düzenli olarak yüzde 1 civarında azalırken ilk binden sonraki şirketlerin payının her yıl yüzde 1 arttığını bildirdi.

Bakanlığın Girişimci Bilgi Sistemi verilerinde de KOBİ'lerin ihracattaki ve gelir artışındaki rolünün net olarak görüldüğüne işaret eden Işık, "Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal hedeflerimizi gerçekleştirirken en büyük gücümüz yine KOBİ'lerimiz olacak" diye konuştu.

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu kuruluyor

KOBİ'ler ve girişimcilerle ilgili çalışmaları iki ana eksende yürüttüklerini aktaran Işık, öncelikle ülkedeki girişimci havuzunu büyütmek ve daha fazla işletmenin kurulmasını sağlamak istediklerini ifade etti. Işık, diğer yandan ise niceliği artırırken niteliği de geliştirmeyi, yenilikçi ve rekabetçi KOBİ sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

KOSGEB’in "her başı ağrıyana aspirin uzatan" bir kurum olmasını, ucuz finansman aracı olarak görülmesini istemediklerini dile getiren Işık, "Desteklerimizi, destek miktarlarımızı sürekli artırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütçede bize ayrılan her bir kuruşu dahi işletmelerimize, KOBİ'lerimize, girişimcilerimize aktaracağız ancak bunu yaparken işletmelerimizin niteliğini yükseltmeye odaklanacağız” açıklamasını yaptı. Son İcra Komitesi’nde de yeni bir destek programı olan ‘KOBİ Gelişim Destek Programı’ ile ilgili kararın alındığını söyleyen Bakan Işık, “200 milyon lira bütçeli ‘Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu'nun kurulmasıyla ilgili kararı da aldık. Yeni Girişimci Desteği ve İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM) desteğinin bütçelerinde de iyileştirmeler yaptık" dedi

KOSGEB, girişimcilerin de destekçisi haline geldi

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 25 yıldır KOBİ'lerin öncüsü olan KOSGEB'in, bugün girişimcilerin de destekçisi haline geldiğini söyledi. Biçer, finalistlerin bu yıl 22 ayrı ilden çıktığını belirterek, ödül alacakları tebrik ederek; “Bu organizasyonla KOBİ ve Girişimciler devletin elinin omuzunda olduğunu görerek geleceğe daha umutla bakabilir” dedi.



9 kategorinin birincileri ödüllendirildi

- Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Berkosan Yalıtım A.Ş.

- Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Makersan Makine LTD Şti.

- Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü: Besa Unlu Mamüller LTD Şti.

- Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü:Tamsan Bağlantı Elemanları A.Ş.

- Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: Lucas Elektrik A.Ş.

- Yılın Genç Girişimci Ödülü: Mira Endüstriyel Eğitim LTD Şti.

- Yılın Kadın Girişimci Ödülü: Dese Gıda Ürünleri A.Ş.

- Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü: Arar Makina A.Ş.

- Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: AKY Teknoloji LTD Şti.

- Jüri Özel Ödülü: Mora Yazılım LTD Şti.