600 girişimciye 90 mentor tavsiyesi

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, bu yıl 5. kez girişimci ve girişimci adaylarını işin uzmanlarıyla buluşturdu. Türkiye’nin 81 ilinden gelen 600’ü aşkın katılımcı aralarında Gülden Yılmaz, Ali Sabancı, Hamdi Akın, Murat Özyeğin ve Nevzat Aydın’ın da bulunduğu 90 mentorle biraraya geldi.

Geleceğin Gücü Girişimciler G3 Forum, 5. kez girişimci ve girişimci adaylarını İstanbul’da biraraya getirdi. Uluslararası Girişimcilik Merkezi (UGM), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve GATE evsahipliğinde, Vodafone ana sponsorluğu ve TEB Özel Melek Yatırım Platformu desteğiyle gerçekleştirilen G3 Forum 2015’te, Türkiye’nin 81 ilinden gelen 600’ü aşkın katılımcı, 10’ar kişilik masalarda mentorlerle buluştu.

G3 Forum Başkanı Gülden Yılmaz, G3 Forum’da bugüne kadar yuvarlak masalarda 4 bin 500 girişimci ve girişimci adayını 250 mentor ile buluşturduklarını söyledi.

Forumun panel bölümünde konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu genç girişimcilere “Param yok, ben ne iş yapayım demeyin. Dünün parasız gençleri bugünün milyarderleri oldu, dev şirketleri yönetiyorlar. Ve başarısızlıktan da korkmayın, denemeden kazanamazsınız” dedi. Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi: “Girişimcilik zenginlik demektir, işsizlikle mücadelenin ilacıdır. Odaklanmamız gereken husus; Türkiye’deki şirketlerin daha hızlı büyümesi gerektiğidir. Örneğin en hızlı büyüyen şirketlere baktığımızda, ABD’de ortalama yüzde 7200 büyürken Türkiye’de yüzde 360 büyüyor. TÜİK veri tabanını kullanarak 17 bin sanayi şirketi üzerinden yapılan analize göre; 5 yıl üstü üste satış, ihracat ve verimliliğini aynı anda arttıran şirket sayısı sadece 15. Bu yüzden ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve şirketlerin iş yapma biçimlerini gözden geçirmesi son derece önemli.”

Mentorlerden tavsiyeler:

TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ali Sabancı: “Artık sadece fikir sahibi olmak yetmiyor. Girişimcilerin bir iş planının olması, icra etme ve risk alma iç güdüsü olması gerekiyor.”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın: “Kendi işini yapmak isteyen insanlar için en önemli şey tecrübedir. Çünkü tecrübe ile fiziki gücün kesiştiği nokta, sizin girişimciliğinizin patladığı nokta olacaktır.”

FIBA Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özyeğin: “Güçlü ve zayıf yönleriniz ile ilgili gerçekçi olun. Neyi bilmediğinizi bilin. Bunu bildiğiniz noktada ekibinizi zayıf yönlerinizi tamamlayacak kişiler ile güçlendirebilirsiniz, doğru mentorleri seçebilirsiniz.”

Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın: “Girişimcilik, sahip olduğunuz tutkuyu insanların hayatını değiştirecek iş fikirlerine dönüştürmektir. Hedefiniz insanların yaşamlarına ‘Bu olmadan önce ne yapıyormuşuz?’ dedirtecek şekilde dokunmak olsun.”

Aras Kargo Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras: “Kadın girişimciliğini artırmak için öncelikle kadının kendi önünde kendisinin engel olmaması gerekli. Türkiye’de kadın girişimci oranı yüzde 8, erkek girişimci oranı yüzde 92. Bu ilk bakışta feci bir rakam gibi görünsede bence fırsatları kendi içinde barındırıyor.”

Aslanoba Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba: “Dünyada son 2-3 yıldır mobilitenin ateşlediği yepyeni bir dijital devrim yaşanıyor. Dijital ekonomide değerin nasıl yaratıldığını anlamak zorundayız, geç kalırsak zor yoldan öğreneceğiz.”