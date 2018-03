Amerika'ya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler

TOSYÖV'ün TİM işbirliğiyle düzenlediği "Amerika'ya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler" toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ'lerin sorunlarının önüne geçmek adına bilişim dilini KOBİ'lere, KOBİ dilini ise bilişim diline çevirmek gerektiğini söyledi.





Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliği ile düzenlenen “Amerika'ya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler” konulu seminer 26 Eylül 2013 tarihinde TİM binasında gerçekleştirildi. Seminerde konuşan TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, son yıllarda Türkiye’deki sosyo-ekonomik gelişme açısından KOBİ’lerin çok sık konuşulan bir kavram haline geldiğini belirterek, rekabet kavramının yaşamın her aşamasında olduğunu söyledi. KOBİ’ler için rekabet edebilirliğin hayati bir mesele olduğuna vurgu yapan Aktepe, şöyle konuştu: “Rekabet ortamında rakiplerin her geçen gün artması, her konuyu takip etme zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Bilgiye erişim KOBİ’ler için takibi zor bir konu. Özellikle bilişim teknolojileri ve uygulamaları çok önemli. fiirketlerimizin varlığı için bu alan önemsenmesi gereken bir unsur. Ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve pazarlanması günümüzde ancak BT ve uygulamaları sayesinde mümkün olabiliyor. fiirketinizdeki BT altyapınız ne kadar iyiyse, rekabet gücünüz de o oranda artıyor veya azalıyor. Özellikle kullandığımız yazılım lisanslı mı, lisanssız mı, bu bile ihracat yapan firmalar açısından büyük bir prestij konusu.”



KOBİ’lerin bilişime entegrasyonu

Lisanssız yazılım kullanımında ihracatta büyük sorunlar yaşandığına dikkat çeken Aktepe, bu konuda KOBİ’lerin önemli eksikleri olduğunu belirtti. Aktepe, “Bilişim dilini KOBİ’lere KOBİ dilini ise bilişim diline çevirmediğimiz sürece, bu sorunları yaşamaya devam ederiz. Her iki tarafın da birbirlerini anlayacak ortak dili öğrenmeye açık olmaları gerekiyor” dedi.

Aktepe ayrıca, KOBİ’lerin bilişimin sağladığı olanaklardan yararlanabilmesi için bilişim ile entegrasyonu sağlamak zorunda olduklarını söyledi. Büyüme ve kalkınmanın projelerle değerlendirilemeyeceğini kaydeden Aktepe, sürdürülebilir kalkınma için teknolojileştirilebilen yüksek katma değerli ürünleri üretebilen bir yapının şart olduğunu söyledi. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ancak dönüşen ve güçlenen KOBİ’leri sayesinde ulaşabileceğini aktaran Aktepe, büyüme ve sürdürülebilen kalkınma için işletmelerin teknoloji geliştirebilen, yüksek katma değerli üretim yapabilen bir yapı kurması gerektiğini söyledi.



ABD eyaletleri hakkında

Seminerin açılış konuşmasını yapan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akyüz, ABD’nin her zaman eyalet bazlı ele alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Ancak bu pazara girişte firmalarımız çekingenlik ve korku yaşıyorlar. Bunun en önemli nedenlerinden biri, her eyaletin kendine özgü bazı yasaları bulunması ve bu yasaların bilinmemesi. Bu konularda firmalarımızı bilgilendirmemiz gerekiyor” dedi.

ABD’nin birçok ülkeden çok daha rahat girilebilecek bir pazar olduğuna dikkat çeken Akyüz şöyle konuştu: “En büyük engel vize konusu. Ama ABD bu konuda elinden geleni yapıyor. Firmalarımızın daha sıkı ilişki içerisinde olmaları için ticari gezilere ve bu ülkede yapılan fuarlara katılmalarını öneriyoruz. Bu şekilde karşılıklı ticaretin gelişmesi konusunda firmalarımızın katkısını sağlamış oluruz” diye konuştu. ABD’nin hem kendi pazarı hem komşu pazarı Kanada ve Meksika ile ikili anlaşmaları nedeniyle Türkiye için önemli pazar olduğunun altını çizen Akyüz, şöyle konuştu: “Kişisel olarak ABD’ye 14 yıldır ihracat yapıyorum. Eyaletler ve ürün kalemlerinde ABD’nin ne kadar yapıcı olduğunu biliyorum. Son yıllarda ticari ateşelerimiz ciddi çalışmalar yapıyor.”



ABD ile ticarette fırsatlar var

‘Amerika’ya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler’ konulu toplantının panel bölümüne ise Semor A.fi. Yönetim Kurulu Başkanı fi. Nezih Kuleyin moderatörlük yaptı. Panelde konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Zeynep Taştepe Bilgi, her iki ülkenin karşılıklı ticaretinin henüz istenilen düzeyde olmadığını belirterek şu verileri paylaştı: “2012 yılında Türkiye’nin ABD’ye yaptığı ihracat 5.6 milyar dolar. ABD’nin ülkemize yaptığı ihracat ise 14.1 milyar dolar. Geçen yıl Türkiye’nin toplam ihracatı içerisinde ABD’nin payı yüzde 3.67 iken, ihracat sıralamasında 9. sırada yer alıyor.”

ABD’nin 50 eyaletten oluştuğunu, her birini farklı Pazar olarak ele almak gerektiğini söyleyen Bilgi, şöyle konuştu: “Ülkemizden ABD’ye en çok demirçelik ve ulaşım araçları ihraç edilmektedir. Makine, hazır giyim, doğaltaşlar ve ev tekstili de ABD’ye ihraç ettiğimiz diğer önemli ürün gruplarıdır. Ülkemiz ABD’nin ithalatında çok az bir paya sahip olsa da bazı spesifik ürünlerde pazarda üst konumdadır. Örneğin ABD bakır tel ve kabloları en çok Türkiye’den ithal etmektedir. Aynı şekilde demir-çelik çubuk ve kurutulmuş meyvede de ülkemiz ABD’nin en büyük tedarikçisidir. Yaprak tütün, demir-çelik filmaşin ve halılarda ise ülkemiz ABD’nin 2. büyük tedarikçisidir.”

İhracatta ABD’nin 6 eyaletini hedef olarak belirlediklerini açıklayan Bilgi, “Bu eyaletler, New York, Teksas, Kaliforniya, Illinois, Georgia ve Florida’dır” dedi.



ABD’den ‘yatırıma gelin’ çağrısı var

ABD Başkonsolosluğu Ticari Ateşesi Jeffrey Justice ise Türkiye ile ABD ilişkilerini önemsediklerini belirterek son dönemlerde ekonomi alanında yapılan çalışmaların memnuniyet verici olduğunu söyledi. Amerika’nın Ankara’da büyükelçiliği, İstanbul’da konsolosluğu, İzmir ve Adana’da temsilciliği bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Sözkonusu yapılanmamız ile ABD’ye ticaret yapmak isteyen işletmelere yardımcı oluyoruz. Tarafları bir araya getirirken ilgilendiğimiz nokta Türk ortakları bulmaktır. Aralarında iş bağlantıları yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca ABD şirketlerinin piyasa araştırmasını yapıyoruz. Türkiye’de ağırlıklı; sağlık, medikal, enerji, yenilebilir enerji, havacılık, tarım ekipmanları alanlarına yoğunlaşıyoruz. Son dönemlerde Türkiye’nin AB’ye ihracatının yükselmeye başlaması sevindirici bir gelişme.”



ABD’ye gıda ticaretinde FDA kilit kurum

Baker&McKenzie adına konuşan Diane MacDonald, ABD’ye ihracatta hukuki yapıya ilişkin bilgi verdi. ABD’ye gıda ihracatı yapmak isteyen firmaların Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tanınan firmalar aracılığı ile gıda güvenliği konusunda gereken denetleme ve sertifikasyonların yaptırılmasına dikkat çeken MacDonald sunumunda ayrıca hangi koşullarda anti damping önlemi alındığını örneklerle açıkladı.



Bilişimde lisanslı ürün kullanılmalı

Seminerde ABD’de yürürlükte olan Haksız Rekabet Yasası ile ilgili bir sunum yapan BTS Avukatlık Ortaklığı Yönetici Ortağı Av. Yasin Beceni, ABD’nin adil ticareti güvence altına almak ve iç pazardaki üreticileri korumak amacıyla Haksız Rekabet Yasası’nı yürürlüğe koyduğunu belirtti. Beceni, Türk ihracatçının alması gereken önlemleri ise şöyle özetledi: “Üreticiler şirketin her türlü operasyonunda hukuka uygun BT kullanılmasını (lisanslı yazılım kullanılması, lisans koşullarına uygun yazılım kullanılması, orijinal donanım kullanımı gibi) temin etmelidir. Tedarikçileriyle yapacağı anlaşmalarda tedarikçilerini hukuka uygun BT kullanmalarını zorunlu kılmalı, onlardan bu yönde taahhütler almalıdır.”