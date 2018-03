Ar-Ge yapan gençleri İstanbul’da tanıdık

3.Teknogirişim Zirvesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla İstanbul’da yapıldı. Teknogirişim Sermaye Desteği’nden yararlanan genç mucitler ürünlerini tanıttı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 3. Teknogirişim Zirvesi, genç girişimcilerin yoğun ilgisiyle İstanbul’da düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Bill Gates, Mark Zuckerberg gibi girişimcilerin yirmili yaşlarında bugün ekonomisine damga vuran firmaların temellerini attığını belirtti. Ergün, “Bunların hiç birisi Rockefeller’ın torunları değiller; bireysel, tamamen kendileri olarak hayatın içine daldılar ve bu büyük başarıları elde ettiler” dedi. Kamuda ya da özel sektörde çalışma düşüncesinin hakim olduğu gençlik yerine kendi işini kuran bireyler yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Ergün, bu yapılırsa Türkiye’nin 2023 hedeflerine daha kolay ulaşılabileceğini dile getirdi.



Girişimci için riski göze almalı

Bakanlık olarak Teknogirişim Sermayesi programını 2009 yılında başlattıklarını anımsatan Ergün, bugüne kadar bin 34 kişinin bu kapsamda verilen desteklerden yararlandığını kaydetti. Ergün, şu bilgileri verdi: “Teknogirişimcilere destek 2001’de bankalardan boşaltılan miktarın yanında devede kulak değil, devenin tüyü kadar bile değil. Ar-Ge alanında büyük riskler büyük fırsatlar var. Teftiş anlayışımıza da bunu oturtmaya çalışıyoruz. ‘Devletin parasını batırmış, kamu zararı oluşmuş’ diye gelmiyorlar. Öyle bir anlayışla kim Ar-Ge yapar. Ar-Ge’ye verilen para büyük ihtimalle batar zaten biz bu riski göze alarak destek veriyoruz.” Bütçelerini artırdıklarını ve her yıl 500 kişiye destek verecek hale getirdikleri bilgisini veren Ergün, geçen yıl 300’ün üzerinde kişinin destek aldığını ama bu yıl bin 746’nın üzerinde 73 kentten başvuru olduğunu ifade etti.



Bu yıl 550 kişi destek alacak

Teknogirişmcilere sadece hibe desteği vermediklerini, onları başka safhada da güçlendirmeye çalıştıklarını belirten Ergün, onları melek yatırımcılar ve risk sermayesi fonları ile buluşturduklarını aktardı. Ergün, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Ama melek var, melek var. Azrail de bir melek, gelip çocukların canını almayın. Onları geliştirecek şeyler yapın. Yeni bir yasa hazırladık. Şimdi yüksek teknolojili ürünler üreten arkadaşlarımızın ürünlerinin kamu alımlarında emsallerinden yüzde 15 pahalı olsalar bile alınması zorunlu hale gelecek. Yani isteğe bağlı olmaktan çıkıp zorunlu hale gelecek. Kamunun böyle bir ürüne ihtiyacı varsa Türkiye’de üretilen ürünü yüzde 15 pahalı bile olsa almak durumunda olacak, hele Ar-Ge’si Türkiye’deki kurumlar tarafından desteklenmiş ürünler ise. Diyeceksiniz ki bizden iş bitirme belgesi istiyorlar. Onu da isteyemeyecekler. Bakanlığımızın vermiş olduğu belge, iş bitirme belgesi yerine geçecek. Biz bunu destekliyoruz, onaylıdır, başarılı bir üründür noktasına getirmiş olacağız. Böylece ‘önce başkasına sat, sonra gel’ dönemi de bitmiş olacak. Bu tasarı kanunlaştığında teknogirişimcilerimiz için de kamu alanında önemli bir fırsat kapısı açılmış olacak.”



Kalkınma Ajansı’nın desteği

Etkinlikte söz alan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ise Türkiye’nin 2023 hedeflerini yakalaması için bilim, teknoloji ve inovasyonun hayati önemde olduğunu belirterek, “Hedefler doğrultusunda basamakları hızla çıkmamızı sağlayacak en büyük güç araştırma, bilim ve bilgi merkezli olmaktır” dedi. Mutlu, konuşmasında, İstanbul’un şehir vizyonu içerisinde Ar-Ge’nin ön planda olduğunu söyledi. Mutlu, şunları kaydetti: “Gerek ekonomik kalkınma, gerekse sosyal kalkınma alanında pek çok desteği İstanbul Kalkınma Ajansı vasıtasıyla girişimcilerimize sunuyoruz. Özellikle ‘bir fikrim var’ ve ‘iyi bir projem var bununla ilgili sizden destek almak istiyorum’ diyenlere kişi başına veya şirket başına 400 bin liralık desteği sunmaya hazırız. Bugüne kadar pek çok girişimci bundan istifade etti. Aynı şekilde yeni bir program başlattık, bu yıl vereceğimiz toplam destek İstanbul’da sosyal ve iktisadi kalkınmanın bütün alanlarıyla ilgili 100 milyon lira.”

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Cevahir Uzkurt ise Teknogirişim Sermaye Desteği’yle gençlerin yenilikçi fikirlerini ön planda tutarak, bilgi ve teknoloji odaklı bir gelecek hazırlamak istediklerini kaydetti.



Girişimcinin gözü dışarıda

Teknogirişim Sermaye Desteği’nden faydalanarak dünyanın ilk sanal antrenörünü ve futbol analiz yazılımını icat eden Sentio Sports Analytics’in Kurucusu Raşit Alemdar, geliştirdikleri sistemi İtalya’da bir kulübe sattıklarını açıkladı. Geliştirdikleri Sentio Sistemi’nin sporcu performansı ve maç analizi yaptığını aktaran Alemdar, “Sentio, maç analizini otomatik olarak gerçek zamanlı toplayan bir sistem. En basiti sporcuların kaç kilometre koştuğu, ne kadar hata yaptığı gibi verileri topluyor. Tüm datalar çıkıyor. 3. bölgeden 2. bölgeye ne kadar koşu yaptığı gibi pek çok bilgi çıkıyor” açıklamasını yaptı.



Doğal bitki temizleyici ürün

Fatih Törnük tarafından geliştirilen ‘Bitki ve Baharatlarından Elde Edilen Hidrosollerin Çeşitli Gıda Maddelerinde Doğal Dezenfektan Olarak Kullanımı’ katılımcıların beğenisine sunuldu. Fatih Törnük, minimal işlenmiş taze meyve ve sebzelerin tüketimi sonucu dünyada birçok gıda kaynaklı toplu ölümlere kadar gidebilen mikrobiyal hastalık vakaları yaşandığını aktardı. Bu yiyeceklerin tüketilmeden önce su ile yıkanması, patojen mikro organizmaların temizlenmesinde yetersiz kalıyor. Törnük, bu proje ile insanların yiyeceklerini tüketmeden önce güvenilir hale getirmeleri için tamamen bitkisel kaynaklı, ucuz ve etkili bir gıda sanitizeri olduğunu aktardı.



Çölyak hastalarına lezzetli makarna

Çölyak hastalarının mağduriyetini gidermek, onların besin ihtiyacını karşılamak adına geliştirilen fonksiyonel makarna ‘Hostavilla’ H. Gözde Hosta tarafından sergilendi. Gözde Hosta, 2012 yılında Teknogirişim Sermaye Desteği ile fonksiyonel glutensiz makarna üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını söyledi.



Ağız ve çene cerrahisine teknolojik destek

Türkiye’nin ilk ve tek yerli sefalometrik analiz ve tedavi simülasyonu yazılımı Gökhan Tekkaya tarafından geliştirildi. Ürüne ilişkin bilgi veren Tekkaya, “TotaCeph, sefalometrik analiz, tedavi planlama, tedavi simülasyonu ve hasta yönetimi konularında ortodonti hekimlerine; ağız ve çene cerrahlarına yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Modern ve gelişmiş bir yazılım sistemi sunuyoruz” dedi.



Kamu zararına son

AuditGapFinder İç Denetim Yazılımı Emre Karaca tarafından geliştirildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün yazılıma ilişkin Karaca’dan bilgi aldı. “Tüm dünyada suistimal nedeni ile tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının ekonomik zararlarla mücadele etmesi ve suistimal faaliyetlerinin tespitinde insani kabiliyetlerin yeterli olmayacağı gerçeği, yazılım ve metodoloji desteğinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. AudiGapFinder yazılımı sağladığı desteğin yanında, her kuruma göre ihtiyaca yönelik düzenlenen sahip olduğu muhasebe ve denetim modülleri ile kurumların suistimal ve kayıplarla etkin mücadele etmesini sağlıyor.”



Geleceğin yakıtı hidrojen yakıt pili

Hidrojen Yakıt Pili Modül Entegrasyonu Murat Boyar tarafından geliştirildi. Boyar, Türkiye’nin gücüne güç katacak ‘temiz-sessiz-kesintisiz’ güç kaynağı teknolojisi olarak hidrojen yakıt pili modülüne ilişkin şu bilgileri verdi: “Geliştirdiğimiz ürün ile Hidrojenin fosil yakıtlara olan üstünlüğünü tekrar ispatlıyoruz. Ürün, yurtdışı kaynaklı yakıt pili modülü modellerine göre kullanıcı dostu ve modüler yazılımı ile üniversite araştırmalarını destekleyen ilk ve tek milli üründür.”



KOBİ’ler için akıllı not defteri

Bakanlığın desteğinden faydalanan Ülkü Bayer, KOBİ’ler için akıllı not defterini geliştirdi. Bayer, sözleşme ile mobilya üreten firmalar için MRP yazılımı ve arayüzün geliştirilmesini sağladığını belirterek şu bilgileri verdi: “Sözleşme ile mobilya üretimi ve tasarımı yapan firmaların bir üretim ağı içinde alt işverenlik yoluyla çalıştırmak istedikleri KOBİ’lere hatasız veri aktarmalarını, üretimi planlayıp kontrol etmelerini sağlayacak düşük ücretli bir MRP yazılımı sunuyoruz.”

Projenin ikinci aşamasında farklı sektörler içinde uygulanabilirliği de sağlanacak. Ürünün özellikle parça başı üretim yapan kuruluşlar için önemli olduğunu aktaran Bayer, android uygulama ile yatırımcı, girişimci veya sanayicinin tüm süreçleri yakından takip ederek rekabet avantajı sağlayacağını belirtti.

MODÜLER KİTAPLIK ‘CHANGE-DEĞİŞİM’

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı sayesinde Ayşe Ören tarafından tasarlanan ‘Change-Değişim’ adlı modüler kitaplık zirvede sergilendi. Ören, ‘Ayşe Ören DesignArt’ın hedefinin yeni teknolojileri kullanarak, yerel kültürün evrenselleşmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Ayşe Ören DesignArt, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi teknoparkı şirketleri arasında yer alıyor. Ören’in geliştirdiği modüler kitaplık Change, barışı simgeliyor. Yalınlık esas alınarak tasarlanan kitaplık, klasik kitaplıklardan farklı olarak her yönden ulaşımı mümkün kılıyor.



UZAKTAN KUMANDALI ROBOT

Mert Alta tarafından kurulan AltaTECH, 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğini arkasına alarak çalışmalarına hız verdi. Firma, günlük hayatı kolaylaştıran otopark yönetim sistemi, akıllı ev otomasyonu ve yeni nesil LED aydınlatma sistemleri gibi çözümler geliştiriyor. Firma ayrıca savunma sanayi için geliştirilen mayın tarama ve bomba imha robotları geliştiriyor. Yüzde 100 yerli bomba imha robotu terörle mücadele, afete müdahale konularında insanların hayatını korumayı amaçlıyor. Bir yerden başka bir yere otomatik olarak gidebilen robot, uzaktan görüntü ve ses aktarımı yapabiliyor. Ayrıca robot uzaktan kumanda edilebiliyor. Mert Alta, ayrıca imalat sanayi için geliştirilen bilgisayar destekli taşıma ve üretim makinelerine kadar pek çok komplike projelerin tasarımcısı ve üreticisi olduklarını söylüyor. AltaTECH, uyguladığı çözümlerde taslaktan ürüne kadar her aşamayı kendi geliştiriyor.