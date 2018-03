Avrasya İşadamları Forumu

Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de düzenlenen Avrasya İşadamları Forumu’nda 30’a yakın ülkeden yaklaşık 300 işadamı buluştu.

Tüm Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜKSİAD) ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından, Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi, Gebze Ticaret Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kocaeli Sanayi Odası, Çayırova Belediyesi ve Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı’nın desteğiyle 12-15 Aralık 2013 tarihleri arasında Türkiye’nin sanayi üssü Gebze’de, Avrasya İşadamları Forumu düzenlendi.

Foruma Azerbaycan, Afganistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu (Başkurdistan, Dağıstan, Tataristan), Ukrayna, Yunanistan, Güney Afrika, Nijerya, Karadağ, Lübnan ve Türkiye olmak üzere 30’a yakın ülkeden 300’e yakın işadamı katıldı. Gebze Belediyesi Kent Meydanı Kongre Salonu’nda yapılan açılış töreninden sonra aynı gün ticari ve ekonomik faaliyetler, yatırım imkanları, bölgede yatırım teşvikleri ve sektör sunumlarıyla ikili görüşmeler yapıldı. İşadamları özellikle ithalat, ihracat, dış ticaret, gıda, oto-yedek parça, plastik ürünler, mobilya, arıtma, boya, vernik ve yan ürünlerle madencilik ve turizm alanlarında görüşmeler gerçekleştirdi. Program kapsamında katılımcılar ayrıca firma ve fabrika ziyaretleri yaptı.



Avrasya işadamları köprüsü

TÜKSİAD Genel Başkanı Gültekin Şenel, Gebze’nin, bünyesinde 13 organize sanayi bölgesini barındıran Kocaeli ve ülkenin en önemli sanayi bölgesi Gebze’yi ve Türkiye’yi dünyanın 30 ülkesinden gelmiş birçok işadamı ve sanayiciye tanıtmanın yanısıra 30 ülkenin birbirine bağlanması için köprü vazifesi gördüklerini kaydetti. Gültekin, 30 milyar dolarlık cari açığın giderilmesi konusunda ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesinde bir takım protokollerin imzalanması noktasında forumun çok önemli olacağını düşündüğünü kaydetti.



Enerjinin merkezi Avrasya

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, Avrasya coğrafyasının enerjinin merkez bölgesi olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin bu bölge ülkeleriyle sosyal, kültürel ve ekonomik olarak çok ciddi manada işbirliği sağladığını söyledi.

Gebze sanayinin kalbidir

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, üretim ve ticaretin cazibe merkezi bölgenin ekonomik ve coğrafi yapısından sözetti. Türkiye’de sanayinin merkezinin Kocaeli, Kocaeli’nin kalbinin de Gebze olduğunu vurgulayan Çiler, ağırlıklı olarak ülke ekonomisine katkı sağlayan lokomotiflerin bölgede olduğunu anlattı: “Gebze yatırımcıların gözbebeğidir.”



Ticarete katkı

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, forumun önemine dikkat çekti. Sanayici bir belediye başkanı olduğunu anımsatan Köşker, ticaretin daha iyi geliştirilmesi anlamında bu forumu önemsediğini ifade etti.



Türkiye’nin lokomotifi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin Türkiye’nin en önemli sanayi, üretim, ihracat ve ithalat kenti olduğunu söyledi. Bilişim Vadisi’nin bu bölgede yapılmasını yerel yöneticiler olarak çok önemsediklerini belirten Karaosmanoğlu, “Bilişim Vadisi, Türkiye’nin lokomotifi olacaktır. Tüm çalışmalarımızda sanayici ve işadamlarıyla birlikte hareket ediyoruz” dedi.



“Çok daha fazla işbirliği yapılmalı”

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Türkiye ile Avrasya ülkelerinin daha çok işbirliği içerisinde olması gerektiğini vurguladı. Topaca şunları kaydetti: “Bugün 30 değişik ülkeden sanayicinin, işadamının ve tüccarın biraraya geldiği, adeta kültürlerin, tecrübenin birleştiği, işbirliğinin doruğa çıkmasını beklediğimiz güzel bir beraberliği yaşıyoruz. Ülkemiz gerçekten bulunduğu coğrafya itibarıyla Avrupa ve Asya’nın geçiş noktasında, bu özelliği itibarıyla ekonomik anlamda birçok avantajı bünyesinde barındıran, aynı zamanda komşu ve dost ülkelere yakınlığıyla da ekonomik işbirliğinin, aramızdaki kültürel alışverişin yapılmasına elverişli bir konumda bulunuyor.” Avrasyalı işadamlarıyla yapılan ticaret ve ortak yatırımların arttırılması gerektiğine değinen Topaca, forumun bu konuda yararlı olacağını düşündüklerini aktardı.



Gagavuzya’dan Rusya ve AB pazarına

Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, Türk işadamlarını Moldova içinde bağımsız bir devlet olan Gagavuzya’ya yatırım yapmaya davet etti. Gagavuzya’da yatırım yapan çok sayıda Türk işadamı bulunduğunu belirten Formuzal, ülkelerinde yatırım yapanlara 5 yıllık vergi muafiyeti sözü verdi. Formuzal, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sınırı bulunan Gagavuzya’da yatırım yapmanın avantajlarından sözetti: “Gagavuzya’da dil sorunu yoktur. Ürettiklerinizi çok rahat Rusya ve AB ülkelerine gönderebilirsiniz, Rusya bize ayrıcalıklar tanıyor. Bu şartlar Türk dünyası için çok çekicidir. Ortak çıkarlarımızı birleştirebiliriz. Gagavuzya’da sizi bekleriz, biz kendimize düşman değil, dost ararız.”



Kosova’dan enerjide işbirliği talebi

Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar, Türkiye’nin yatırımlar ve sanayi konusunda tecrübeleri, gücü bulunduğunu belirterek, enerji konusunda işbirlikleri yapılabileceğini söyledi. Kosova ve Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını aktaran Yağcılar, anlaşmanın iki parlemento tarafından onaylandığında yürürlüğe gireceğini açıkladı.



Makedonya’da vergiden muaf yatırımlar

Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Balkanlar’ın çok hassas bir bölge olduğunu vurgulayarak, Makedonya’nın her zaman Türkiye’yi dost ülke bildiğini söyledi. Nezir, Makedonya’nın 27 Avrupa ülkesi, Türkiye, Ukrayna ile serbest ticaret anlaşmaları imzaladıklarını anlattı. Makedonya’daki serbest bölgelerde yatırımcılara 10 yıl vergiden muafiyet ve tüm Avrupa ülkelerine ihracatta sıfır vergi olanaklarını tanıdıklarını belirten Nezir, Türk işadamlarını Makedonya’da yatırım yapmaya davet etti.



Kazakistan’a Türk yatırımcı ilgisi

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof.Dr. Janseyit Tüymebayev, Türkiye’nin her zaman büyüyen bir devlet olduğunu belirterek, Kazakistan’da 44 milyon dolarlık bir yatırımdan sözetti. Açılmış fabrika ilk etapta 1 milyon dolarlık üretim yapacak.



Avrasya İşadamları Forumu Galası

Avrasya İşadamları Forumu’nun Galası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün katılımı ile Ramada Otel’de yapıldı. Bakan Nihat Ergün, 30’a yakın ülkeden 300 işadamının katıldığı forumun, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilere çok büyük ivme kazandıracağına inandığını söyledi. Ekonomik işbirlikleri ve bölgesel ekonomik birleşmelerin önem kazanmaya başladığını vurgulayan Ergün, ülkeler arasında daha güçlü bir işbirliği oluşturulmasında işadamlarının çok büyük rol oynayacağına inandığını dile getirdi. Ergün, her türlü yatırımcı için hammadde temini, pazarlara yakınlık, yasal altyapı, siyasi istikrar, genç ve büyük nüfus gibi avantajları olan Türkiye'nin en rekabetçi ülkelerden biri olduğunu vurguladı: “Ülkemizi her alanda çok daha yüksek standartlara kavuşturmamız gerekiyor. Bu açıdan özellikle araştırma geliştirme, markalaşma, üniversite sanayi işbirliği gibi konulara çok daha ayrı bir motivasyonla yaklaşıyoruz. Bugün dünyada önemli bir üretim merkezi haline gelen ülkemizi, aynı zamanda bir teknoloji üssüne de dönüştürmeyi hedefliyoruz.”



FORUM KATILIMCILARI

Avrasya İşadamları Forumu’na Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir, Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Rapil Josibayev, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Yardımcısı Ahmad Dost Hoseini, Romanya Parlamentosu Senatörü Marian Vasiliev, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Prof.Dr. Janseyit Tüymebayev, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Uluslararası Karadeniz Hazar İşbirliği Vakfı Genel Başkanı Dr. İsmail Safi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Dilovası Kaymakamı Hulusi Şahin, Çayırova Kaymakamı Turgut Çelenkoğlu, MARKA Genel Sekreteri Dr. Fatih Akbulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, TÜKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gültekin Şenel, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ve işdünyası temsilcileri katıldı. Kocaeli Valisi Ercan Topaca katılımlarından dolayı Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, Makedonya Devlet Bakanı Hadi Nezir ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar’a birer plaket ve çiçek verdi. Program kapsamında düzenlenen gala yemeği ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün’ün de katılımıyla gerçekleştirildi.



Forum’a katılan firmalar

Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası: Foruma katılan firmalardan Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası, konut, ticari alan, arsa ve araç filosu kiralama hizmetlerini profesyonel altyapı desteğiyle veriyor. Bünyesinde bulunan 20’ye yakın gayrimenkul ve yatırım danışmanıyla satış veya kiralama sonrası hizmeti yerinde ve zamanında yapan Kontakt; bölgenin analitik yapısını, ileriye dönük kazanımlarını, değerlemelerini iyi bilen çalışanlarıyla yatırımcılarına en karlı yatırımın adresini sunuyor.

Pemyap Peyzaj: Forum’daki standında Pemyap Peyzaj çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Patent Enstitüsü onaylı Pemyap Hissedilebilir Zemin Uygulamaları, görme engellilerin kentlerde, kamu kurumlarında, alışveriş merkezlerinde yönlerini daha rahat bulabilmeleri, hayatlarını daha rahat sürdürebilmeleri için gerekli olan zemin kaplama malzemesi. Firma, belediyeler, toplu konut alanları, özel bahçeler, otel kompleksleri v.b. alanlara hizmet veriyor. Yurtiçi ve yurtdışında birçok özel projeye imza atan Pemyap, peyzaj tasarım ve projelendirme, peyzaj uygulama, bakım ve danışmanlık hizmetleri veriyor, aynı zamanda peyzaj tasarımını su parklarına kombine ederek estetik ve kalıcı çözümler sunuyor.