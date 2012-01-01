Avrupa’nın 4. büyüğüyüz

İMDER, dünya iş makinası devlerini buluşturdu





Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği’nin (İMDER) düzenlediği Uluslararası İş Makinaları Kongresi İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılışında konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, iş ve inşaat makinası sektörüne yönelik önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin, küresel iş makinası sektörü için çok önemli alan olduğunu vurgulayan Bakan Ergün şunları söyledi: “Makina sektöründe Türkiye’nin teknoloji üssü olmasını istiyoruz. Türk iş makinası sektörü, Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise en büyük 11’inci sektörü konumunda. Ülkemizde 7 yaş sınırında 65 bin adet iş makinası bulunuyor. 2023 yılında satışların 30 bine ulaşması bekleniyor. Ülkemizdeki iş ve inşaat makinası talebinin yüzde 40’ı yerli imalatçılar tarafından karşılanıyor. Bunun artmasını hedefliyoruz.”



İş makinası ihracatının 10 yıl içinde 1.5 milyar dolara yaklaştığını aktaran Ergün, sektörün 2023 hedefinde en az 10 milyar dolarlık pay alacağını söyledi. Ergün, şöyle konuştu: “Türkiye’de sadece kentsel dönüşümün 400 milyar dolarlık bir pazar yarattığını hatırlatmak istiyorum. İş makinası sektörümüz bu gelişmeleri yakından takip etmeli. Sektörün yabancı oyuncularına da Türkiye’de yatırım yapmaya davet ediyoruz. Türkiye’nin mevcut ekonomik istikrarı bizim en büyük teşviğimiz.”



Sektörün ihracatı 10 yılda 8 kat arttı

İMDER Başkanı Cüneyt Divriş kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sektöre ilişkin bilgi verdi. İMDER’in düzenlediği ‘Uluslararası İş Makinaları Kongresi’ İstanbul’da gerçekleştirildi. 30 ülkeden 220 milyar dolarlık ekonomiyi yöneten 70 CEO’nun katıldığı kongrede Türk iş makineleri sektörünün geldiği nokta irdelendi. Kongreye katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, makine sektöründe Türkiye’nin teknoloji üssü olmasını istediklerini söyledi.

Sektörün yüzde 96’sını aynı çatı altında toplayan İMDER, Türkiye’yi yurt içinde ve uluslararası tüm platformlarda temsil ediyor. 70 yıllık iş makinaları sektöründe 660 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 300 kadarı imalat yapıyor. 9 bin 500’ü imalat sektöründe olmak üzere toplam 17 bin kişi direkt olarak istihdam ediliyor. Divriş şu bilgileri verdi: “Geçmiş 10 yıla baktığımızda; 2002 yılında satılan iş makinası adedi 1.768 iken 2012 yılında 7.2 kat büyüyerek 12 bin 750 adet olarak gerçekleşmiş ve bir rekor yılı olmuştur. 2002 yılında toplam ihracatımız 162 milyon dolar iken 2012 yılında yaklaşık 8 kat artarak 1.3 milyar dolara ulaşmıştır. 2012 yılında dünyada toplam iş makinası satış adedi olarak 900 binleri geçmiştir.” Bu rakamın Avrupa’da 120 binler civarında iken Türkiye’de bir önceki seneye göre yüzde 13 büyüyerek 12 bin 750 adet olarak gerçekleşerek tarihi rekor kırdığını dile getiren Divriş, şöyle dedi: “2012 ilk 6 ayında 6 bin 259 makine satışı gerçekleştiren sektörümüz, 2013 yılı ilk altı ayında ise 7 bin 130 makine satarak yüzde 13.9 luk bir büyüme gerçekleştirmiştir. 2013 için beklentimiz büyüme trendinin sürmesi ve 13 bin 500 adet satış ile yeni bir rekora imza atmak olacaktır.”