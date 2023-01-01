BAGİAD'tan KOBİ'lere can suyu

Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD), Avrupa Türk İş Adamları Dernekleri Federasyonu (TUBEP) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile düzenlenen “KOBİ’lerin Kolay Finansmana Erişim’de KGF Destekleri” konulu bilgilendirme toplantısı Ankara’da yapıldı.

Batı Ankara Girişimci ve Sanayici İş Adamları Derneği (BAGİAD), Avrupa Türk İş Adamları Dernekleri Federasyonu (TUBEP) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile düzenlenen “KOBİ’lerin Kolay Finansmana Erişim’de KGF Destekleri” konulu bilgilendirme toplantısı Gimat Otel ATA toplantı salonunda, KOBİ’lerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını BAGİAD Başkan Yardımcısı Başar Okcuoğlu yaptı. Daha sonra konuşan TUBEP Genel Başkanı ve BAGİAD Başkanı Bahri Küpeli, KOBİ’lerin devletin çıkardığı teşvik, hibe ve yeni teşvik paketlerinden yeterince yararlanamadıklarını söyledi. Küpeli, şöyle konuştu: “TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB ve diğer kurumların Ar-Ge desteklerinden işletmeler yani KOBİ’ler yeterince faydalanmıyor. Sivil toplum örgütü olma sorumluluğu içinde işadamlarımıza son yıllarda hükümetin çıkardığı yüzlerce hibe, teşvik ve yeni teşvik paketleri hakkında çok yararlı bilgiler sunmaya çalışacağız. İnanıyorum ki, bu bilgiler alıcıları tarafından doğru algılandığı takdirde işadamlarımızın birçok yarasına merhem olmuş olacağız.”

Toplantı konuşan Yenimahalle Kaymakamı Mustafa Dündar’da; “Yenimahalle’ye yeni atandım. Bu toplantı işadamlarımızla ilk buluşmamız. Bu toplantının konusu teknik bir konu ancak işadamlarımıza çok yararlı olacağına inanıyorum. Toplantının başarılı geçmesini ve işadamlarımıza faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi. Prestij Eğitim ve Danışmanlık Firmasından Dr. Mehmet Güneş,“Finansmana Kolay Erişim de Çalışma Metodları ve Ar-Ge Destekleri” konulu bir de sunum gerçekleştirdi. Daha sonra Kürsüye gelen KGF 1. Derece Kredi Değerlendirme Müdürü Halil Ayrancıoğlu, KGF destekleri konusunda işadamlarını bilgilendirici geniş perspektifli bir sunum yaptı.

Toplantıya; Türkiye Avukatları Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve BAGİAD Hukuk Komisyonu Başkanı Avukat Ünsal Toker, Ankara Barosu Başkanı Avukat Sema Aksoy, Baro Başkan Yardımcısı Orhan Şimşek, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, KGF Başkan Yardımcısı Halil Ayrancıoğlu, KGF Ostim Bölge Müdürü Ahmet Taner Çetiner, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Atisan Sanayi Sitesi Başkanı Yaşar Özelge, MHP Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Devran Kutlugün, CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı Avukat İlke Çakar, MÜSİAD Hizmet Sektör Kurulu Başkanı Mustafa Uludağ, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Aday Adayı Mali Müşavir Ali Yıldırım, AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Nevzat Ceylan, CHP Yenimahalle İlçe Başkan Yardımcısı, İşadamı Yunus Bülbül, Halk Bankası Gimat yöneticileri, BAGİAD üyesi işadamları ile OSTİM ve Ankara çevresinden çok sayıda işadamı katıldı.