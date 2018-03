Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:“İşler iyi giderken reform yapacağız”

“Finansal teknolojiler ve risk yönetiminin” ele alındığı 8. İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) tamamlandı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reformlara ve sıkı para politikasına devam edileceğini söyledi.

Bu yıl 8. kez düzenlenen İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2017) 27-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Zirveye Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile yerli yabancı finans sektörü temsilcileri katıldı. Zirve; IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Yülek, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Güneybatı Somali Cumhurbaşkanı H.E. Sharif Hassan Sheikh Aden, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmalarıyla başladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan IFS Danışma Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Yülek, dijital para uygulamalarının dünya çapında yayıldığını belirterek, bu trendin her ülkenin para basma yetkisine sahip Merkez Bankaları’nın pozisyonunu tehdit ettiğini söyledi. Dünyanın her yerinde geçerli dijital para uygulamalarının ve Merkez Bankaları dışındaki yapıların para basmasının finansal istikrarı nasıl etkileyeceğinin ele alınacağı zirvede söz alan Halk Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arslan banka olarak gelişen teknolojiye uyumlu olarak finansal teknolojilere daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. İstanbul Valisi Vasip Şahin de bir dünya kenti olan İstanbul’un finansman merkezi pozisyonunun günden güne güçlendiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ülke ekonomileri için istikrarın önemli olduğunun altını çizerek Türkiye’nin bu süreci atlattığını ve artık siyasal istikrar içerisinde reformları yapacağını belirtti. Enflasyon ile ekonomik büyüme verilerinin sevindirici olduğunu belirten Şimşek şunları söyledi: “Bundan önce hep ekonomik krizlerde reform paketleri hazırladık. Oysa işler yolundayken reformlar yapılmalı. Şimdi çok iyi bir fırsat var önümüzde. Enflasyon kontrol altında ve böyle bir ortamda reformlara ve sıkı para politikasına devam edeceğiz.”

Zeybekci: Türkiye coğrafyada edilgen olamaz

Zirve’nin öğleden sonraki bölümü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin konuşmasıyla başladı. Küresel kriz sonrasında ilk darbenin istihdam alanında yaşandığını belirten Zeybekci dolar için yüksek kurun sürdürülebilir olmadığını ve faiz artırımının da kolay olmadığını anımsattı. Reel sektörün yepyeni bir dünya yarattığını ve Türkiye’nin bu dünyaya yatırım teşvikleri sistemi ile cevap verdiğini belirten Zeybekci sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye bu coğrafyada edilgen olarak devam edemez bizi yok ederler. İhracatçılarımıza her alanda destek veriyoruz. Eximbank yıl sonuna kadar ihracatın yüzde 26’sını finanse edecek. Kore’yi yakalayacağız. Eximbank kredilerinin faizlerini dünya ile aynı düzeyde vermesi için teşvik ediyoruz. Paradan para kazanma devri bitti. Türkiye varlık fonu ile bu alandaki boşluğu dolduruldu. Türkiye’nin çağı yakalaması için gerekli alanlarda yatırımların finanse edilmesi için önemli. Yeniliklerin önünde giden bir finans sisteminde paradan para kazanmak zorlaşacak.”

2017 sonunda tahminlerin ötesinde büyüme beklediklerini dile getiren Zeybekci, İstanbul’u global katılım bankacılığı için bir merkez haline getirerek İslami finans kısmını ıskalamayacaklarını belirtti. Bu amaçla “Helal Akreditasyon Kurumu Yasasını” Meclis’e sevk ettiklerinin altını çizen Zeybekci, 5 yıl içinde toplam ticaretin yüzde 50’sinin e-ticarette olacağını ve Türkiye’den 10 binden fazla ihracatçının bu sistemde yer alacağını söyledi. Türkiye için uluslararası ticaret yapmayı kolaylaştırdıklarını anlatan Zeybekci daha sonra şunları söyledi: “Serbest ticaret anlaşmalarımızı genişletiyoruz. 2018’i daha rahat bir yıl olarak görüyorum; 2019 ise daha da iyi olacak. Bankacılık sistemi gelecek sene daha rahat kredi verecek. Algı operasyonlarının etkisi ve gücü de azalacak. Bankacılık sektörü ve Hükümet maliyetleri düşürme konusunu değerlendirmeli; herkesin yatırım yapabilmesi için faizler düşürülmeli ve bankacılık sektörünün 2-3 puanlık bir marjı olduğunu düşünüyorum. Firmalarımızın ticaret gücünü arttırmak için elektronik para ve ödeme sistemlerine dönük çok ciddi hazırlıklarımız var. Bu bir milli meseledir…”

İstanbul Finans Zirvesi’nin ilk günü Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, SPK Üyesi Ünal Eryılmaz, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal’ın konuşmalarının ardından “Dağıtık Defterikebir Teknolojisi ve Merkez Bankası Sayısal Para Birimleri” oturumu ve Kalkınma Bankaları Forumu ile tamamlandı.

Ağbal: Ekonomik göstergeler cesaret verici

Zirvenin ikinci günü Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ağbal, Türkiye’nin OVP hazırladığı dönemde iç ve dış konjonktürün olumlu olduğunun altını çizerek ihracatın bu yıl ekonomiye net katkı sağlayacağını dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti: “Daha fazla büyüme ve istihdam önceliğimiz. Yüzde 5.5 üzerinde büyüme tahminleri de var ama ihtiyatlı tahminleri tercih ediyoruz. Ekonomik göstergeler son derece cesaret verici. Tüketim canlı ve yıl sonunda ihracat hedeflerin üzerinde gerçekleşecek. Doğru ve isabetli bir bütçe yaptık; Türkiye küresel kriz karşısında yapısallarının sağlam olduğunu gösterdi.”

Elvan: “Yatırım planlamada daha seçici olacağız”

Zirvenin öğleden sonra yapılan ikinci bölümüne katılarak konuşma yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, açıklanan Orta Vadeli Program’a ilişkin değerlendirmelerde bulundu. OVP’nin politika ağırlıklı olduğunun altını çizen Elvan, ayrıntıların Ekim ayında açıklanacağını kaydetti. “Bundan sonra yatırım planlamasında daha seçici olacağız” diyen Lütfi Elvan, nano-teknoloji, biyo-teknoloji ve bilgi teknolojileri konusunda eleman yetiştirilmesi konusuna ağırlık verileceğini söyledi. “Yerli üretimde artış ve üretimde ithalata bağımlılığı azaltmayı hedefliyoruz” diyen Bakan Elvan, Sanayi 4.0 için dijital dönüşümü destekleyeceklerini, yazılım başta olmak üzere yüksek katma değerli malların ihracatını daha çok destekleyeceklerini vurguladı. “OVP’de yer alan hedefleri makro ekonomik istikrarı koruyarak mali disiplin içinde gerçekleştireceğiz” diye konuşan Bakan Elvan, OVP’de gelir dağılımını bozmayacak düzenlemelere dikkat ettiklerini, istikrarlı büyümenin süreceğini ve gelecek sene de yüzde 5.5 büyüme performansını koruyacaklarını kaydetti.

Finans Zirvesi, Başbakan eski yardımcısı ve Kalkınma eski Bakanı Cevdet Yılmaz’ın moderatörlüğündeki Sanayi ve Teknoloji Politikaları ve Finans konulu oturumla devam etti. Oturumda milletvekilleri Ziya Altunyaldız (AK Parti), Faik Öztrak (CHP) ve Erhan Usta (MHP) söz alarak Türkiye ekonomisinin yüksek katmadeğerli üretim yapacak çalışmaları nasıl finanse edebileceğini tartıştılar. Finans Zirvesi daha sonra gerçekleştirilen oturumlarla tamamlandı.