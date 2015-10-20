Bilinçli kadın girişimciler çoğalacak

İş Bankası desteği, TOSYÖV, KOSGEB ve Kayseri Ticaret Odası işbirliği ile; Bilinçli kadın girişimciler çoğalacak

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), sadece kadınlardan oluşan 30 girişimci adayına yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni, İş Bankası Ana Sponsorluk desteği ve Kayseri Ticaret Odası işbirliğiyle Kayseri ilinde başlattı.

Girişimcilerin ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırmak için paydaşlarının da potansiyelini harekete geçiren ve bu konuda etkili rol model olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne devam ediyor. TOSYÖV, İş Bankası Ana Sponsorluk desteği ve Kayseri Ticaret Odası işbirliğiyle KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni, Kayseri ilinde başlattı. Eğitim programına 30 kadın girişimci adayı katıldı.

TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, “Ülkemizin kalkınma ve büyümesinde can alıcı eksiklerden biri de yeterince kadın girişimcimizin olmamasıdır. Eğitim programımızla bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak için İş Bankası, KOSGEB ve Kayseri Ticaret Odası ile birlikte önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Yalçın Sönmez, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: “TOSYÖV olarak destekleme derneklerimizle birlikte 26 yıllık faaliyetlerimizin ağırlığını ‘Girişimcinin Gücü’ şiarıyla bilinçli ve inovatif girişimci yetiştirme konusu oluşturmaktadır. Türkiye’yi küresel aktör haline getirecek yolun, girişimciliğin 7’den 77’ye kadın-erkek, genç-yaşlı, herkes tarafından bir nosyon (bilgi kavramı) olarak kazanılmasından geçtiğini artık biliyoruz. İşletmelerimizin ömürleri ne yazık ki çok kısa. Bu eğitim programıyla uzun ömürlü işletmeleri ülkemiz ekonomisine kazandırmak istiyoruz.

TOSYÖV, KOSGEB ile 2012 yılında imzaladığı protokol kapsamında ülke genelinde değişik illerde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Girişimcilik Destek Programı kapsamındaki eğitimlerle amacımız, yüzlerce, hatta binlerce yaratıcı, yenilikçi, bilinçli, özgüven sahibi, daima sosyal sorumluluk çerçevesinde düşünen, topluma katmadeğer sunan, küresel vizyonla hareket eden girişimciler yetiştirmektir.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 70 saatlik eğitim programı kapsamında, katılan gruba özgü spesifik, yerel dinamiklere uygun, girişimcilik açısından swot analizleri ile katılımcıların potansiyellerini ortaya çıkaran ve planlı iş kurmalarına yardımcı olan yöntemlerle örnek niteliktedir.

Kayseri’de; 12-20 Ekim 2015 tarihleri arasında, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda; 12-21 Kasım 2015 tarihleri arasında uyguladığımız ve gerçekleştirdiğimiz, 14-22 Aralık 2015 tarihleri arasında Samsun’da, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda gerçekleştirilecek eğitim programıyla sürdürülebilir başarılı kadın işletmelerinin kurulumuna katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bu eğitim programı, kadın katılımcıların girişimcilik yönlerini ve iş fikirlerini sınayacakları, işletme yönetimi, üretim planı, pazarlama planı, finansal plan, iş planı hazırlama ve atölye çalışmaları gibi KOSGEB programı içerisinde verilmesi gereken zorunlu dersler yanında girişimcilik açısından bireysel gelişimlerini sağlayıcı yönde etkin eğitim uygulamalarını içeriyor. Eğitimin amacı kadın girişimciler için değer yaratma yollarının keşfedilmesi, iş planlarının hazırlanması ve KOSGEB desteğiyle sürdürülebilir işletmelerin kurulmasının sağlanmasını içermektedir.

Bu bağlamda; TOSYÖV, İş Bankası Ana Sponsorluğu ile 12-20 Ekim 2015 tarihleri arasında Kayseri ilinde, Kayseri Ticaret Odası işbirliğinde, 30 kadın girişimci adayımıza yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni başlattı.

12-21 Kasım 2015 tarihleri arasında Bursa’da Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Atatürk Merinos Kongre ve Kültür Merkezi’nde 30 kadın girişimci adayımıza yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni gerçekleştirdik.

14-22 Aralık 2015 tarihleri arasında Samsun’da Ticaret ve Sanayi Odası işbirlikleri ile 30 kadın girişimci adayımıza yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri devam edecektir.

Medyanın bu yükselen toplum dinamiğine ilgisi ve desteği, işimizi kolaylaştıracaktır. Bu projedeki destekleriyle kadın girişimcilerle buluşmamızı sağlayan İş Bankası, KOSGEB ve Kayseri Ticaret Odası, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Merinos Kültür Merkezi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’na teşekkür ederiz.”

Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışına katılarak konuşma yapan İş Bankası Organize Sanayi/Kayseri Şube Müdürü Bedri Bayazit, İş Bankası’nın KOBİ’lere ve özellikle kadın girişimcilere yönelik destekleri konusunda bilgi verdi. Bayazit, kadın girişimciliğin Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Kayseri’de verilen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Eğitmen Cüneyt Örkmez tarafından verildi.



Bursalı kadın girişimcilere KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

TOSYÖV sadece kadınlardan oluşan 30 girişimci adayına yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni, İş Bankası Ana Sponsorluk desteği ile Bursa’da, 12-21 Kasım 2015 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Bursa Bölge Satış Müdür Yardımcısı Ahmet Oğuz Tutlu, İş Bankası’nın KOBİ’lere ve girişimcilere sağladığı finansal çözümleri anlatan bir sunum yaptı.

TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, KOBİ’lere yol arkadaşı olan TOSYÖV’ün bu kez kadın girişimci adaylarına özel bir eğitim programına imza attığını söyledi. Kavurmacı, kadın girişimcileri desteklemek için TOSYÖV’ün Kayseri, Bursa ve Samsun’u pilot il seçtiğini, ilki Kayseri’de yapılan eğitimin ikinci ayağının da Bursa’da yapıldığını söyledi. İsmail Hakkı Kavurmacı, eğitimde mülakatla seçilen 30 Bursalı girişimci adayı kadına, 9 gün boyunca toplamda 70 saat süren KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildiğini anlattı.

Kursiyerleri tercih ederken kurmayı planladıkları işlerde; istihdama sağlayacakları katkıyı ve oluşturacakları katmadeğeri gözönünde bulundurduklarını kaydeden Kavurmacı, eğitimlerin KOBİ Danışmanı ve İş Koçu Cüneyt Örkmez tarafından verildiği bilgisini verdi. Kavurmacı, “Eğitim süresince girişimci adayı Bursalı kadınlarımıza, iş yaşamının incelikleri anlatıldı. Bursa girişimciler için önemli avantajları bünyesinde barındırıyor" dedi. Kavurmacı, kadınların iş yaşamına daha fazla katılmasının Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını daha da kolaylaştıracağını dile getirdi. Kavurmacı, “Eğitime katılan kadınlarımızın projelerine baktığımız zaman çok parlak iş fikirlerine rastladık” dedi.

Eğitime katılan KOSGEB uzmanları da KOSGEB destek süreciyle ilgili kadın girişimci adayları bilgilendirdi.