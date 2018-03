CeBIT Bilişim Eurasia 2014

Avrasya’nın bu yıl yüzde 100 iş dünyasına odaklanan en önemli “Bilişim ve İletişim Teknolojileri Platformu CeBIT”, Bakan Lütfi Elvan’ın katılımıyla açıldı. Fuar, 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde eş zamanlı düzenlenen konferanslarla iş dünyasına ışık tuttu.

“Gelecek ICT ile Gelecek” sloganı ile yola çıkan CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı ve Global Konferans, 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleşti.

Bu yıl 15.’si düzenlenen CeBIT Bilişim Eurasia, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla açıldı. B2B konseptine odaklanan etkinlik; eğitim, sağlık, e-bankacılık, e-ticaret, e-hükümet, mobil ekonomi, akıllı şehirler gibi çeşitli dikey pazarlara yönelik inovasyonları içeren yüzde yüz iş odaklı bir platform sundu. Ayrıca kamu sektörüne yönelik ICT çözümleri sunan e-Devlet bölümü de fuar kapsamında yeraldı.

Hannover Fairs Turkey tarafından organize edilen ve global arenadan birçok konuşmacıyı ağırlayan CeBIT Bilişim Eurasia ve Global Konferans’ın açılış töreninde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif, Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme ve İleri Teknoloji Bakan Yardımcısı İltimas Mammadov, Polonya Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Arkadiusz Bak, Almanya Aşağı Saksonya Ekonomi, İş ve Ulaştırma Bakanı Olaf Lies, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Tayfun Acarer, Aktifbank Genel Müdürü Dr. Önder Halisdemir, Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Andreas Gruchow, SAP Innovation Center Turkey Genel Müdürü Cafer Tosun konuşmalarıyla yeraldı.

Ayrıca, etkinlik ulusal ve uluslararası alanda sektörün önemli temsilcilerine evsahipliği yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez’in yanısıra kamu, özel sektör ve akademi dünyasından birçok konuk, etkinliğe katıldı.

Yüzde 100 iş dünyası odaklı: CeBIT bu yıl köklü bir değişiklik yaparak iş dünyasına odaklandı. Türkiye’nin bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT) pazarının yüksek bir büyüme potansiyeline sahip olması ve sektör hacminin 2023 yılına kadar 160 milyar dolara ulaşmasının beklenmesi bunun en önemli nedeni olarak belirtiliyor. Fuarla eş zamanlı düzenlenen konferanslarda başta yeni iş modellerinde ve yöntemlerinde ortaya çıkan ve hayatın tüm alanlarında etkileri büyüyerek devam eden “dijitalleşme” konu edildi.



Türkiye BT sektörü hızla büyüyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, açılış konuşmasında CeBIT Bilişim Eurasia’nın önemini vurguladı, Türkiye’deki bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elvan, sektör gelişiminin GSYH’ya yaptığı doğrudan katkının yanında diğer sektörlerin gelişiminde de etkili olduğunu belirtti: “Türkiye’deki rakamlara baktığımızda, Türkiye büyüme ortalamasının aşağı yukarı 3 katı hızda büyüyen bir bilgi ve iletişim sektörü var.” Elvan, sektörün kaynak israfını ve güvenlik risklerini önleyecek, veri paylaşımını kolaylaştıracak şekilde yüksek kapasiteli ve ileri teknoloji kullanan altyapılara yönelinmesi gerektiğine dikkati çekti: “Mobil elektronik haberleşme sistemindeki teknolojik gelişmeler ve artan veri trafiği sebebiyle ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak için 4. nesil mobil elektronik haberleşme teknolojisi olarak kabul edilen LTE teknolojisinin yetkilendirilmesi konusunda çalışmalarımıza başladık. Akıllı ulaşım sistemlerine yönelik gelişmeleri yakından takip edip, bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle ulaşım altyapısı itibarıyla şu an Gebze-İzmit arasında akıllı ulaşım sisteminin oluşturulması yönünde bir çalışma başlattık.”

Bakan Elvan, akıllı kentlerin inşası konusunda da bir veya iki küçük ölçekli kentte, pilot bazlı bir çalışmanın bu yıl başlatılacağı, bu kapsamda da akıllı kentlerin oluşumu yönünde somut bir adım atılmış olacağını kaydetti. Elvan, Ar-Ge alanında çalışan küçük ölçekli bilgi ve teknoloji firmalarının sabit maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Bakanlığın Ar-Ge fonundan desteklemek üzere büyükşehir merkezlerinde, teknoloji merkezleriyle bilişim ve test merkezlerinin kurulması konusunda da üzerilerine düşeni yapacaklarını ve bu alanda çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Bakan Elvan, ulusal bir geniş bant stratejisi hazırlanması çalışmalarına da başladıklarını aktararak, “Türkiye’nin uluslararası bir veri iletim merkezi ve internet değişim noktası olması hususunda gerekli tüm teşvik tedbirlerinin alınacağını ve düzenlemelerin yapılacağını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.



Teknolojik çözümlerde Aktifbank farkı:

CeBIT'in bu yılki ana sponsoru, dünyanın en yenilikçi bankası seçilen Aktifbank Genel Müdürü Dr. Halis Özdemir, teknolojik gelişmelerin Türkiye kalkınmasında çok önemli bir yeri olduğunu düşünen bir banka olarak CeBIT Bilişim Eurasia'ya sponsor olduklarını söyledi: “Bu platform ülkemizdeki yeniliklerin dünya ile buluşması için bir köprü vazifesi görüyor ve Türkiye'de üretilen tüm teknolojik çözümlere pazar bulma açısından büyük önem taşıyor. Bilişim sektörü ve ona bağlı olarak tüm dikey sektörlerde yatırım yapan firmalarımız ve onların değerli girişimcileri bu fuarda biraraya gelerek alışverişte bulunacaklar. Biz de Aktifbank olarak buna öncü olduğumuz için çok mutluyuz.”

“Türkiye, liderliğe ilerliyor”: Almanya Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanı Olaf Lies, iki ülke arasındaki sosyal ilişkilerin gücünün yıllar öncesine dayandığını vurguladı: “CeBIT devletleri, şirketleri biraraya getiren çok güçlü bir platform. Maliyetleri azaltan ve bununla birlikte girişimciliği destekleyen en doğru adres diyebilirim. Çünkü Türkiye dijital iş dünyasında Avrasya pazarında lider olma yolunda hızla ilerliyor.”

Uluslararası Buluşma Noktası: Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel, fuar kapsamında gerçekleşen B2B toplantılarıyla yeni iş fırsatlarının ve iş birlikteliklerinin zenginleştirilmesi amacıyla şirketleri uluslararası ve ulusal alım delegasyonları ile aynı masada buluşturduklarına dikkat çekti. Türkiye, Güney Doğu Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika dahil olmak üzere ICT piyasaları için uluslararası bir buluşma noktası olan fuar, 18 ülkeden gelen katılımcıları ağırladı.

CeBIT Global Konferansları: İkinci kez organize edilen CeBIT Global Konferansları ise ICT profesyonellerini sektörün zorlukları ve fırsatları hakkında görüşmeler yapmak üzere tek bir çatı altında buluşturdu. Bu yıl ki etkinlikte, akıllı şehirlere, sağlık hizmetlerine ve mobil ekonomiye yönelik ICT teknolojileri tartışıldı.

Geleceğin Çözümleri: Bir ilk olarak bu yıl, CeBIT Bilişim Eurasia'da SAP Innovation Center Turkey ziyaretçileriyle buluştu. Kamu ve özel sektörle birlikte çalışarak kurumların büyük veri problemlerine yazılım çözümleri üretmeyi hedefleyen merkez, Türkiye'deki yaratıcılık ve Ar-Ge potansiyelini global düzeyde inovasyonlara dönüştürmeyi planlıyor.



Intel Türkiye, Ar-Ge Merkezi ile fark yaratıyor

CeBIT Global Konferances Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Intel Türkiye Genel Müdürü Burak Aydın; Intel'in nesnelerin interneti (IoT-Internet of Things) vizyonunu anlattı. Şirketin bu vizyonu gerçekleştirmeye yönelik ürün ve çözümlerinden sözetti. Nesnelerin internetiyle birlikte dijital ekonomide de 3. dönemin başladığını belirten Aydın, 2015 yılında internete 15 milyar cihazın bağlanacağını ve nesnelerin internetinin 7 trilyon dolar hacme ulaşacağını öngördüklerini söyledi.

Pazarın 0 noktasından 60 milyar dolara ulaşacağını kaydeden Aydın, nesnelerin internetiyle birlikte yeni cihazlar, yeni iş modelleri ve yeni uygulamaların çıkacağını ve böylece iş süreçlerinin yeniden yazılacağını açıkladı. Aydın, asıl sorunun bu pazar 7 trilyon dolara ulaşırken Türkiye'nin buradan pay alıp alamayacağı olduğuna dikkat çekti.

KobiEfor'a özel açıklamalar yapan Burak Aydın, Türkiye'de KOBİ'lerin bilişim teknolojilerini yeterince kullanmadığına ve geçen 5 yılda istenilen seviyelere gelinmediğine değindi. KOBİ ekonomisinde Almanya ve gelişmekte olan pazarlarla karşılaştırıldığında Türkiye arasında ciddi fark bulunduğuna dikkat çeken Aydın, şu ilginç vizyondan sözetti: “Bizim mutlaka emek yoğun çalışan KOBİ'lerden bilgi yoğun çalışan KOBİ'lere doğru gelişmemiz, değişmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak rekabetçiliğimizi kaybedeceğiz. Mutlaka teknolojik bir şey yapmaları gerekmiyor fakat Türkiye'deki KOBİ'lerin mutlaka işin içine teknolojiyi katarak daha katmadeğeri yoğun işler yapıyor olmaları lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde özellikle öne çıkan nesnelerin internetinden sözediyoruz. Bu şu demek; içinden elektrik geçen her şeyin akıllanacağı anlamına geliyor. Klimadan, buzdolabına, okula, arabalara, otobüs duraklarına kadar her şey akıllanacak. Her şey akıllanırken bunların hepsi aslında KOBİ'lere dokunuyor, KOBİ'lerin de bunları üretebiliyor, bunlara servis verebiliyor ve yazılım yazabiliyor hale gelmeleri ve bunları kullanabiliyor olmaları lazım. Eğer bu olmazsa birileri gelir ürünlerini satar, siz de bunları tüketen toplum haline gelirsiniz.”

Aydın, Türkiye'de bir Ar-Ge merkezi açtıklarını belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Yüksek teknoloji firmalarının bir ülkede Ar-Ge merkezi açması çok sık rastlanan bir durum değil. CEO'muzun lanse ettiği bir kulaklığın yazılımını Türkiye'de yaptık. 6 ay önce Ar-Ge merkezimizi açtık, biri eğitimde biri de nesnelerin internetinde olmak üzere toplam 2 tane uluslararası patent başvurumuz var. Gelecek üzerinde çalışıyoruz. Ar-Ge Merkezimiz'de 6 ayda 13 kişi istihdam rakamına ulaştık, önümüzdeki yıl 30 kişiye 5 yılda toplam 100 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Bir aya kalmaz 32 üniversite ile işbirlikleri yapacağız, bu üniversitelerle giyilebilen teknolojilerle ilgili çalışacağız.”