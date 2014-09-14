CeBIT Bilişim Eurasia İş dünyasına odaklanıyor

CeBIT Bilişim Eurasia &CeBIT Global Conferences, 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında, Deutsche Messe organizatörlüğünde, dergimiz KobiEfor’un basın sponsorluğunda İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Hannover Fairs Turkey Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, Türkiye’de kamu ve özel sektörün artık bilişimin önemini çok iyi bildiğini, her iki sektörde de ürün ve hizmet üretmeye yönelik ciddi yatırımlar yapıldığını söyledi.

Altyapı çalışmalarının tamamlandığını, sektörde işgücünün desteklendiğini belirten Özer, eğitim ve akademik çalışmalarla sektör çalışanlarının kalitesinin yükseldiğini, bunlara bağlı olarak önemli bir istihdam alanı doğduğunu kaydetti: “Bu, daha fazla yatırım, daha fazla araştırma, daha yenilikçi ve yaratıcı çözümler konusunda ivme yaratıyor. Sonuç olarak tüm dinamikleriyle sektördeki bu hızlı gelişme ekonomiye de olumlu yansıyor. Dolayısıyla da sektör 2013’te çok başarılı bir yıl geçirdi diyebilirim. Konu bilişim olunca teknoloji, hız, yenilik ve hep geleceğe yönelik çözümler sözkonusu. Bu nedenle de sektörün sürekli gelişmesi ve büyümesi dışında bir şansı da yok.”

Gelecek teknolojileri: Murat Özer, CeBIT Bilişim Eurasia’nın 2014 konseptini de anlattı: “Değişim devam ediyor ve CeBIT Bilişim Eurasia’da 2014 yılı hedefimiz inovasyon ve gelecek teknolojilerinin yeraldığı, CeBIT Global Konferans etkinlikleri ile güçlendirilmis İş Dünyası Platformu yaratmak ve içinde bulunduğumuz coğrafyada liderliğimizi sürdürmek. Bu yıl gerçekten CeBIT Bilişim Eurasia’da köklü değişiklikler bizleri bekliyor. Biliyorsunuz 15 yıldır İstanbul’da düzenlenen CeBIT bünyesinde hem profesyonel iş dünyası hem de nihai müşterileri ilgilendiren ürünler yeralıyordu. Profesyonel iş dünyası katılımcılarımız tarafından gelen talepler doğrultusunda 2014 yılında düzenleyeceğimiz etkinlik tamamen iş dünyasına odaklı olacak. Bu yıl ki fuarda özellikle geçtiğimiz yıl yoğun olarak gördüğümüz katılımcı belediye standları yerini ‘Bilişim, Geleceğin Teknolojileri, Innovasyon ve CeBIT Global Konferans’ etkinliklerine bırakıyor olacak.”

CeBIT, bağımsız bir paylaşım platformu: Murat Özer, CeBIT’in Türkiye bilişim sektörüne kazandırdığı en önemli özelliği özetledi: “Bence en önemli özelliği sektöre bağımsız bir paylaşım platformu sağlamasıdır. Günümüzde birçok telekom, bilişim ve teknoloji firması kendi etkinliklerini gerçekleştiriyor. Bunlardan bazıları başarılı, bazıları da başarısız oluyor. Ama neticede bu etkinliklerin özünde kendi firmalarının tanıtımını yapmak yatıyor. Kimileri bunu açıktan açığa kimileri de gizliden yapıyor. İçinde bulunduğumuz coğrafyada fuar, forum ve konferansları tek çatı altında toplayan bağımsız tek etkinlik CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Global Conferans etkinlikleri olmaya devam ediyor.”

Murat Özer, önümüzdeki dönemde Türkiye bilişim sektöründe bekledikleri gelişme ve ilerlemeden de sözetti: “Öncelikle inovasyon ve yazılım alanında ciddi gelişmeler kaydedileceğini düşünüyorum. Bu konuda dışa bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltacak kaliteli işgücünün olduğuna ve bunun desteklenmesi halinde dünya çapında insanlar çıkacağına inanıyorum. Biz de bu yüzden fuar alanında ve forumlarda ‘Innovasyon ve Geleceğin Teknolojileri’ne özel yer verdik” dedi.

Kamu meseleyi anladı: Özellikle son yıllarda bilişim ve teknolojiye kamuda verilen önemin arttığını vurgulayan Özer, “Özellikle Hükümetimiz’in, ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının kendi devlet çatısı altında ve halka yönelik hizmetlerde teknolojinin son imkanlarını kullandırması bunun en güzel göstergesi. E-devlet, e-belediyecilik ve daha pek çok alanda yaşam kalitesini arttıran, geçmişle kıyaslanmayacak kadar şaşırtıcı ve olumlu uygulamalar her geçen gün hayatımızın içine giriyor. CeBIT’te de e- devlet uygulamalarının gündemlendiği özel bölümler fuar alanında ve forum alanında bu yıl da yerini korumaya ve hatta güçlendirmeye devam ediyor” dedi.

Yazılımcıya destekler: Murat Özer, CeBIT ile yazılım sektörüne yaptıkları katkıya da değindi: “3 yıl önce sivil toplum kuruluşları ile birlikte başlattığımız ülkeye ve CeBIT’e yatırım olarak düşündüğümüz teknokentlere ve yazılımcılarımıza olan destek bu yıl artarak devam ediyor. Bizim desteğimize ek olarak KOSGEB’ten gelen destekle de sektörde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli tüm firmalar; kendini, hizmet ve ürünlerini tanıtma ve dünyaya açılma imkanını çok düşük maaliyetlerle gerçekleştirebiliyor. Bu yıl bu destek halen devam ediyor.”