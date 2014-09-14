CeBIT'te fuar ve zirve iş dünyasını hedefliyor!

Bilişim sektörünü 11-14 Eylül 2014 tarihleri arasında buluşturmaya hazırlanan CeBIT Bilişim Eurasia ve Global Konferans öncesi düzenlenen basın toplantısı, Hannover Messe Turkey yetkilileri, etkinlik sponsorları ve sektör yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda, CeBIT Bilişim Eurasia’da 2014 yılı hedefinin, “Innovasyon ve Geleceğin Teknolojileri” olarak belirlendiği açıklandı. Geçen yıldan itibaren eş zamanlı düzenlenen “CeBIT Global Konferansı” ile uluslararası bir boyuta ulaşan CeBIT’in, bu yıl da iş dünyası için, içinde bulunulan coğrafyanın en etkili bilişim ve teknoloji platformunu hazırladığı belirtildi.

Toplantıya, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, Polonya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Konrad Zablocki, Ana Sponsor Aktifbank Genel Müdürü Önder Halisdemir, Aktifbank Genel Müdür Yardımcısı Murat Emre Duman, Global Konferans İş Ortağı ve TOSYÖV Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, Sağlık Bilişim Kongresi İş Ortağı Feyzullah Akben, Bilişim Muhabirleri Derneği Başkanı Musa Savaş sunumlarıyla katıldı.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Türkiye’de hardware, software, IT ve telekomünikasyon hizmetleri harcamalarının 2016 yılında 25 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Öngörüler, Türkiye’nin ICT harcamalarının 2013-2016 yılları arası GSYH’ye bağlı olarak artacağını gösteriyor” dedi.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Murat Özer, “CeBIT Bilişim, iş dünyasına yönelik, sanayi, ticaret, hizmet tedariki ve serbest sektörlerde faaliyet gösteren önemli firmaları hedefleyerek tüm sektörler için inovatif iş çözümleri sunuyor” diyerek etkinliğin ana başlıklarının, İş Dünyası + İnovasyon + e-Devlet olduğunu belirtti.

“Yeni Jenerasyon Bankacılık” mottosuyla hizmet veren Aktifbank, CeBIT’te tüketicileri yeni yatırımlarıyla tanıştıracak. Bu yatırımların başlıcaları şunlar: Spor & Etkinlik & Eğlence-Biletleme ve Organizasyon ASSET, Stadyuma giriş sağlayan ve toplu ulaşımda geçen Türkiye’nin ilk en özellikli, en ekonomik spor ve yaşam kartı Passolig, Akıllı şehir çözümleri sunarak şehir yaşamını kolay, keyifli ve verimli hale getiren E Kent, Türkiye’nin en kapsamlı sigorta aracılık hizmeti Sigortayeri, Fatura tahsilatı, sigorta satışı, GSM TL yükleme, kataloglu ürün satışı gibi çeşitli hizmetleri tüketiciyle ihtiyacı olduğu anda buluşturan Nkolay İşyeri, Türkiye’nin ilk yerli para transferi markası UPT.

CeBIT, yüzde 100 iş dünyasına odaklanacak. Uluslararası Alım Heyetleri, B2B Match Making Etkinlikleri, Yurt İçi Alım Heyetleri’nin yanısıra içinde bulunulan coğrafyadan sektörün lider editörleri ve duayenler CeBIT’te tek bir çatı altında buluşacak.

KOBİ’lerin CEBIT’e ilgisi artıyor: Katılımcılarının yaklaşık yüzde 65’i KOBİ’lerden oluşan fuar, bilişim ve teknoloji firmalarına bu yıl da çok özel imkanlar sağlıyor. KOSGEB’ten gelen destekle sektörde faaliyet gösteren orta ve küçük ölçekli tüm firmalara kendini, hizmet ve ürünlerini tanıtma ve dünyaya açılma imkanını çok düşük maliyetlerle sunuyor. KOSGEB bu yıl ayrıca B2B ikili iş görüşmeleri programlarını da CeBIT’te, Hannover Messe Türkiye ekibi ile birlikte yürütüyor olacak.

Farklı ülkelerden katılım: Almanya, Azerbaycan, Polonya, USA, Kore, Bulgaristan, Tayvan, Çin, Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Belçika, Fransa, İran, Irak bu yıl CeBIT’e katılım gerçekleştiren ülkeler olacak.

Öne çıkacak konular: CeBIT Global Konferans oturumlarında bu yıl öne çıkacak konular arasında; Şehir İletişimi, Ulaşım ve Teknoloji Zirvesi, CTT Summit Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi, Sağlık Bilişim Kongresi, Data Center Özel Bölümü, E-Devlet Özel Bölümü yeralacak.

Medya ve Mobil Ekonomi Zirvesi: CeBIT Global Konferans kapsamında Bilişim Muhabirleri Derneği ile birlikte düzenlenecek.

Sağlık Bilişim Kongresi’nin ana başlıkları arasında, Radyoloji Bilgi Sistemleri ve Teletıp Uygulamaları, Dijital Hastane Uygulamaları, Mobil Sağlık Uygulamaları ve Kişiye Özel Tıp Uygulamaları, Sağlık Bilişiminde Altyapı Çözümleri ve IT Teknolojileri, Sağlıkta ERP Uygulamaları ve yanısıra HIMSS Sertifikalı EMRAM Eğitimi programı yeralıyor.