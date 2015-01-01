DEİK Olağan Genel Kurulu’ndan; “Bir kapı kapanırsa...”

DEİK Olağan Genel Kurulu, Genel Başkan Ömer Cihad Vardan’ın evsahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti.

Aralık ayında İstanbul’da yapılan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrar içinde yapısal adımları attığını” ve “bu adımların yeni Türkiye yolunda değerli olduğunu” kaydederek, “2023’e kadar dikkat, hassasiyet ve sabırla yürüyeceğiz. Çok daha azimli, kararlı ve cesur olacağız. Biz işimize bakacağız. Bizim işimiz hızımızı daha da artırmaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dış ticaret vizyonu ile ilgili şunları söyledi: “Dünya, özellikle de bölgemiz ciddi değişimler yaşıyor. Bu süreçte DEİK’in öncülüğü ile özel sektörün başarı çıtasını sürekli daha yükseğe çıkartacağına yürekten inanıyorum. Özel sektörümüzün krizleri fırsata dönüştürmeye devam edeceğini, Türkiye’nin parlayan yıldızını daha da parlatacağını biliyorum.

Özel sektörümüz, işadamlarımız, girişimcilerimiz, sınır tanımadan, engel tanımadan, aşkla sevdayla heyecanla dünyada mekik dokuyacaksınız.

Ekonomide küresel krize ve Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarına rağmen son derece sağlam bir zeminde ilerleyişimiz sürüyor. 12 yıl içinde ekonomimiz defalarca test edildi. Bütün imtihanlardan başarıyla çıktık. İhracatta artış eğilimi güçlü şekilde devam ediyor. Bir kapı kapanırsa sağolsun ihracatçılarımız farklı kapıları açıyorlar, oraları zorluyorlar. Son derece başarılı şekilde kendilerine yeni pazarlar buluyorlar. Şimdi 2015 yılına giriyoruz. 2015 yılı ihracatta bizim için yeni bir seferberlik olacaktır. Bir taraftan Afrika'ya tekrar hızlı bir şekilde gireceğiz, bir diğer taraftan Güney Amerika ve Latin Amerika; oralara yükleneceğiz. İstiyorum ki bu süreç içinde Afrika'da gidilmedik yer bırakmayalım. Enerjide Türkiye yaptığı anlaşmalarla, başlattığı projelerle, hazırlandığı yatırımlarla artık farklı bir kulvarda koşuyor.”Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin, hammadde ve enerji geleceğini sürdürülebilir şekilde garanti altına alması gerektiğini belirterek, "Türkiye olarak özel sektörümüzle beraber yeniden ekonomik ve ticari haritaları çizilen bu dünyada, haritaların belirleyicilerinden biri olmak bizim en önemli hedeflerimizdendir” dedi.

Serbest ticaret anlaşmalarının önemine dikkat çeken Zeybekci şunları söyledi: "Güney Kore ile yaptığımız STA yetmez hale geldi, hizmetler ve tarım ürünlerinde de anlaşmamızı genişletiyoruz. Japonya ile STA görüşmelerimiz tüm hızla devam ediyor, 2015 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Rusya'nın liderliğini yaptığı Avrasya Gümrük Birliği ile Türkiye yakın mesafede duruyor. Birkaç ay içinde Rusya ile ticaretimizin önündeki bütün engelleri aşmayı hedef olarak koyduk. Rusya ile Gümrük Birliği dışında kalacak alanlarda da STA yapma görüşmelerimizi başlattık."

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise şunları kaydetti: “Türk özel sektörü, Avrasya coğrafyasının en büyük sanayi üretim merkezlerinden biri haline geldi. En büyük ekonomik ortağımız olan AB, istikrarın bir an önce gelmesini arzu ettiğimiz Ortadoğu, bünyesinde önemli iş potansiyeli barındıran Afrika, küresel ekonominin yeni çekim merkezi Asya-Pasifik ve varlığımızı mutlaka güçlendirmemiz gereken Latin Amerika, bizim stratejik çalışma yapacağımız 5 ekonomik havza olacak.”