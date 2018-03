Doğu Marmara KOBİ Zirvesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Kocaeli Sanayi Odası ve TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği işbirliğiyle, Gebze’de, “Doğu Marmara KOBİ Zirvesi düzenlendi. Toplantıya Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, MARKA Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan Su ile Kocaeli Valisi Ercan Topaca da katıldı.





Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), KOSGEB, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen “Doğu Marmara KOBİ Zirvesi” Gebze’de, Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz ve MARKA Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan Su ile Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın katılımıyla düzenlendi. Türkiye’de ilk kez düzenlenen Zirve ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı sınırları içerisinde yer alan Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerinde bulunan KOBİ’ler arasında işbirliği ve bilgi paylaşımının artırılması amaçlandı, düzenlenen oturumlarda başarı hikayeleri aktarıldı.



Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: “Türkiye’yi yüksek gelir grubuna taşımayı hedefliyoruz”

Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Dünya Bankası’nın uluslararası anlamda belirlediği gelişmiş ülke kriterine göre Türkiye’nin kişi başına düşen milli gelirinin yaklaşık 13 bin dolar olduğunu belirterek, önümüzdeki süreçte bu eşiği aşıp, alt seviyesinden de olsa yüksek gelirli ülkeler arasına girmeyi hedeflediğini söyledi. Yılmaz, şunları ifade etti: “Önümüzdeki süreçte yüksek gelir grubuna gitmek durumundayız. Bunu yaparken firmalarımızın da küçük olanlarının ortaya, ortaların büyüğe doğru gelişmesi ve bilgi tabanlı, yenilik, gelişim tabanlı bir mesafe kaydetmesi gerekiyor. Türkiye bunu yapabilecek durumda. Bütün politikalarımızın özünü de insan odaklı, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı oluşturuyor. Türkiye’nin başka çıkış yolu da yok.

Onuncu 5 yıllık kalkınma planımızı 4 eksen üzerine, sosyal eksen, ekonomi, mekansal ve dış ilişkiler ekseni üzerine oturttuk. Eğitime, sağlığa, sosyal güvenliğe, kapsayıcılığa, kucaklayıcılığa önem vermeden bundan sonra kalkınmamızı istediğimiz yere götüremeyiz.”

Girişimcilik ekosisteminin gelişmesini öngördüklerini ifade eden Yılmaz, kümelenmenin de önemli bir politikaları olduğunu söyledi. KOBİ’lerin rekabetçi olabilmeleri ve Ar-Ge kapasitelerini güçlendirmek için 26 kalkınma ajansı kurduklarını anımsatan Yılmaz, tüm bölgelerin rekabet güçlerini güçlendirmek zorunda olduklarını kaydetti. “Bilgi üretmeden kalkınamayız” diyen Yılmaz, her sorunun çözümü için kanun yönetmelik gerekmediğini, iyi uygulamaların da sorunu çözebileceğini dile getirdi.



MARKA’dan KOBİ’lere 2014’te 25 milyon TL destek

MARKA Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan Su, MARKA’nın 5 ilde toplam 3 milyon 300 bin nüfusa hitap ettiğini anlattı. Bölgesel ve ulusal kalkınmanın belli kuruluşlarla değil, bütün dinamiklerin devreye girmesiyle olacağını vurgulayan Su, “Burada en önemli dinamik KOBİ’lerdir. Biz MARKA olarak 2009 yılından bugüne kadar KOBİ’lere toplam 27 milyon TL destek sağladık. 2014 yılı için bu desteği 25 milyon TL’ye çıkarttık” dedi. 6 yeni programla değişik sektörlere destekler sağlayacaklarını aktaran Su, KOBİ’leri, bölgelerinde MARKA’nın Yatırım Destek Ofisleri ile irtibata geçerek proje yapmaya davet etti.



Kocaeli’de girişimci ruhu yüksek

Kocaeli Valisi Ercan Topaca; şunları dile getirdi: “Kocaeli bölgesinin en önemli avantajlarından birisi lojistik olarak, ulaşım olarak, bütün yolların kesiştiği, ulaşım imkanlarının bulunduğu bölge olması. Demiryolumuz var, deniz yolumuz var, otoyollarımız var. Bu ulaşım kolaylığı bölgenin bir cazibe merkezi olmasını sağlıyor. Adeta bütün Türkiye’den ve dünyadan bütün yatırımcıların bu bölgede yatırım yapma talepleriyle, baskısıyla karşı karşıyayız. Doğu Marmara olarak artık seçiciyiz ve her yatırımı kabul edemiyoruz. Artık sanayide dönüşme zamanı diyoruz, kaba sanayiden ileri teknoloji kullanan, çevreye, insan sağlığına duyarlı, şehir hukukuna duyarlı, halkın ihtiyaçlarına duyarlı bir sanayi istiyoruz.”

Bölge girişimcileriyle içiçe olduğunu aktaran Vali Topaca, bölge sanayicisinin girişimcilik ruhunun kuvvetli olduğunu söyledi. Kocaeli’de zincirleme başarı öyküleri görüldüğünü ifade eden Topaca, ilde 14 Organize Sanayi Bölgesi, bölgede 48 bin KOBİ ve yaklaşık olarak KOSGEB kayıtlarında 20 bin civarında önemli bir KOBİ potansiyeli bulunduğunu aktardı: “KOBİ’lerimizin kurumsal kapasiteleri yüksek, Ar-Ge faaliyeti yapan KOBİ’lerimiz var, girişimcilik ruhu yüksek KOBİ’lerimiz var ve önemli oranda ihracat yapan KOBİ’miz var. Bu KOBİ’ler Türkiye’nin ihracatında önemli bir paya sahipler. Büyük sanayi kuruluşlarının burada olması, yan kuruluşların büyümesine ve gelişmesine ciddi avantaj sağlıyor. Tüm bunları biraraya getirdiğimiz zaman bu bölgeyi adeta KOBİ’lerin üreme merkezi, gelişme merkezi olarak düşünebiliriz.”



“26 KOBİ dünya şirketi oldu”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOBİ’lerin Türkiye ve Kocaeli ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi; “Bir yandan ekonomideki kalkınmaya ve canlılığa verdiği katkı, bir taraftan büyük işletmelerin tamamlayıcısı olma özellikleri ve istihdamın yarısından fazlasını sağlayan KOBİ’ler, Oda olarak da her zaman bizim öncelikli gündemimizde yer almıştır. KSO olarak KOBİ’lerin gelişimi için her türlü bölgesel işbirliğinin merkezi olduk. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz KOBİ Zirvesi de bunun en güzel örneği. Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentileri ülke genelinden biraz daha farklıdır. Biz de bu farklılığı gözeterek projelerimizi oluşturduk” dedi. KOBİ dünyası için bir referans kurum olmayı arzuladıklarını aktaran Zeytinoğlu, bu nedenle KSO’nun ana stratejilerinden birini “KOBİ’lerin güçlendirilmesi” olarak belirlediklerini açıkladı: “Bu amaçla 2005 yılında bir AB Projesi olan ABİGEM’i kurduk, şirketleştirdik ve Doğu Marmara Bölgesi’ni de kapsayacak şekilde geliştirdik.”

KOBİ’lerin dışa açılımlarında öncü olmayı hedeflediklerini, KOSGEB, ABİGEM ve MARKA ile beraber çalıştıklarını anlatan Zeytinoğlu, KOBİ’lerin kurumsal performanslarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmayı hedeflerine yerleştirdiklerini kaydetti: “Çoğunluğu büyük ölçekli işletmelerimizin tedarikçisi olan KOBİ’lerimize yönelik; Tedarikçi Geliştirme Programı’nı oluşturduk. Bu çalışmayı kendi uyguladığı standartları, kendi tedarikçilerine yaymak isteyen Pirelli ile yaptık. Programın eğitim ve danışmanlık hizmetini ABİGEM verdi. Bu uygulamada KOSGEB’in desteklerini firmalara kullandırarak, bu çalışmaların maliyetleri asgariye indirildi. Oda olarak çok başarılı bir proje yaptığımızı düşünüyorum. Bu program sayesinde, artık Pirelli’nin tedarikçisi olan 26 KOBİ, Pirelli’nin standartlarını uyguluyorlar. Dolayısıyla bu 26 KOBİ artık dünya şirketi. Bu işbirlikleri TOBB nezdinde tüm Türkiye’ye örnek oldu.”



“Türkiye 2023 hedeflerini KOBİ’ler eliyle gerçekleştirecek”

KOSGEB Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, KOBİ’lerde inovasyon konusunda farkındalık oluşturmanın önemine değindi. Kanun’da yapılan değişiklikle KOBİ tanımının genişlediğini anımsatan Tüysüz, KOSGEB’in veri tabanının arttığını ve hedef kitlelelerinin büyüdüğünü belirterek, 81 ilde 88 Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile hizmet verdiklerini anlattı. KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemini vurgulayan Tüysüz, “Türkiye’nin 2023 hedeflerini KOBİ’ler eliyle gerçekleştireceğiz” dedi.



TOSYÖV Kocaeli KOBİ’lerin yanında

TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Saray, açış konuşmasında TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği hakkında bilgiler verdi. Yaptıkları çalışmalardan sözeden Saray, Doğu Marmara KOBİ Zirvesi’ni işbirliğiyle gerçekleştirmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medyanın KOBİ’lere Sağladığı Avantajlar

KOBİ’lerde Bilişim Teknolojileri ve Sosyal Medya’nın Kullanılması Oturumu’nun moderatörlüğünü LOGO Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut yürüttü. LOGO’nun başarı hikayesini anlatan Tekbulut, 25 yılın sonunda KOBİ sınırını geçerek, herkesin gördüğü bir işletme haline geldiklerini söyledi. Bu örneğin diğer girişimcilere ilham vermesini istediğini belirten Tekbulut, bilişim sektörünün KOBİ’lerin gelişmesi için gerekli ortamı yaratamadığını ancak sosyal medyanın bunu başardığını kaydetti.



C2A/Netfork Ajans Başkanı Barış Topuz, KOBİ’lerin dijital ortamda çok fazla bulunmadığını gözlemlediklerini belirterek, 809.247 KOBİ üzerinde yapılan bir araştırmanın verilerine göre yüzde 37’sinin web sitesi bulunduğunu, yüzde 99’unun web sitesinin mobil ile uyumlu olmadığını aktardı. Bir işletmenin “biz sosyal medyada yokuz” diyemeceğini ifade eden Topuz, Türkiye’de facebook’u her ay 33 milyon kişi, twitter’ı ise 11.5 milyon insanın kullandığını kaydetti. Özellikle KOBİ sahiplerinin sosyal medya dinamiklerini anlaması ve takip etmesi gerektiğini söyleyen Topuz, “İçerik, kraldır” sözünü anımsatarak, işiyle ilgili en doğru bilgilere sahip KOBİ’lerin sosyal medya içeriğine doğrudan katkıda bulunması gerektiğini ifade etti. Sosyal medya artık insanların iyi deneyimlerini de paylaştığını anımsatan Topuz, KOBİ’lerin sosyal medyada başarılı olabilmesi için yapması gerekenleri şöyle sıraladı: “Amacınızı net şekilde ortaya koyun, önce dinleyin, insan olarak davranın marka olarak değil. Tek amacınız satış olmasın, insanları bilgilendirin, eğitin, sadece online’da kalmayın, mutlaka insanlarla yüzyüze gelecek aktivitelerde bulunun.” Sosyal medyanın aslında interneti insanlaştırılması çabası olarak tanımlandığını anımsatan Topuz, “Sosyal medyayı anladıktan sonra dost olarak görebilirsiniz, işimizin büyümesine yardımcı olur” dedi.



Genart Medya Ajans Başkanı Cemal Burak Yılmaz, herkese açık ve etkileşimli bir yer olan sosyal medyanın gücünü vurgulayarak, Türkiye’deki 39 milyon internet kullanıcısının 33 milyonunun facebook kullandığını aktardı. İnternet kullanıcılarının yüzde 95’inin sosyal ağları kullandığını belirten Yılmaz, sosyal medyanın satın alma davranışlarını yüzde 87 oranında etkilediğine değindi. Linkedin, facebook, twitter, tumblr, instagram, flickr gibi ağlara çok büyük yatırımlar yapmak gerekmediğini anlatan Yılmaz, kullanılacak mecralar seçilirken ne yapılmak istendiğine karar vermenin önemine dikkat çekti: “Linkedin’de kurumsal müşterilerinizle birebir görüşebilir, facebook’ta bilgilendirme yapabilir, twitter’da müşterilerinizle birebir konuşabilirsiniz. Bilinirlik, farkındalık, satınalma niyeti ve marka bağlılığı yaratabiliyorsunuz. Doğru kurguyu, doğru kitleye, doğru iletişimle yaptığınızda başarıyı sağlarsınız. Krizleri fırsata çevirmekten korkmayın. Gerçek bir krize fırsatçı bir çözüm gözüyle bakabilirsiniz.”



OSB’lerin önemi

Sanayi Bölgelerinin Planlı Gelişiminde OSB’lerin Rolü Oturumu’nun moderatörlüğünü Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul yürüttü. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (Dilovası OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, OSB’lerin en önemli özelliğinin kendi kendini yönetmesi olduğunu söyledi. Türker, Dilovası OSB’nin demir-çelik ve kimya sanayi ağırlıklı karma bir OSB olduğunu belirterek, OSB Yasası’na dayanarak iyi bir yönetim örneği gösterdiklerine inandıklarını kaydetti. Çarpık sanayileşmenin önüne geçen OSB’lerin ekonomideki yerinin tartışılmaz olduğunu kaydeden Türker, çok özel tesislerin dışında OSB’lerin dışında tesis kurulmasının azaltılması gerektiğini dile getirdi.



SAMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tunç Özüuğurlu, 98 üyeli Sakarya Makine İmalatçılar Birliği Derneği’ni (SAMİB) temsil ettiğini belirtti. Özüuğurlu, SAMİB adına Sakarya’da, Doğu Marmara Makine İhtisas OSB’yi kurmaya çalıştıklarını açıkladı: “MARKA’dan çok büyük destek gördük. Bölgeyi planladık, zemin etüdlerini ve ÇED planlarını hazırladık. Herkesin ihtisas OSB’lerde yer almasını öneriyorum.” Bir Ar-Ge labaratuvarı kurmak, ortak üretim, ortak tedarik, finansman, pazarlama, eğitim yapmak istediklerini belirten Özüuğurlu, SAMİB’in 4 ay önce SAMATO adında bir iktisadi işletme kurduğunu ve teknokentte yerlerini aldığını anlattı.



KOBİ’lerde Kurumsallaşma

KOBİ’lerde Yönetim Organizasyon Sorunları, Kurumsallaşma ve Başarı Hikayeleri Oturumu’nun moderatörlüğünü Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı, KobiEfor Sahibi ve TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez yürüttü. Sönmez, kurumsallaştıkça işletmelerin verimli ve hızlı olduğunu; bu doğrultuda kazanılan ivmenin rekabet üstünlüğünü arttırdığını kaydetti. Bu noktada kamunun, üniversitelerin ve STK’ların işbirliğinin öneminin altını çizdi. KOBİ’lerin başarısı için inovasyon ve Ar-Ge’nin önemine değinen Sönmez, kurumsallaşma sürecinde işletmenin eğitime ve kurum kültürüne yaptığı yatırımın kurumsallaşmayı, dolayısıyla başarıyı getirdiğini dile getirdi.



Sekuro Plastik: Toplantıda Sekuro Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Murat Hakan Çil, işletmesinin başarı öyküsünü paylaşarak, yeni atılımlar, yeni projeler geliştirmek isteyenlere halka arzı tavsiye etti.

Plastay Grup İcra Kurulu Üyesi Serhan Berker, kurumsal yönetimin önemini vurgulayarak, KOBİ’lerin öncelikle “Kurumsal çerçeve için neler yapabilirim?” diye düşünmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de KOBİ’lerin genelde aile şirketi olduğunu aktaran Berker, şu önerilerde bulundu: “Aile anayasaları, haleflik planlaması, liderlik devri, mülkiyetin devri planlanmalı. Yetki devri yapılmalı, adama göre iş yerine işe göre adam anlayışıyla önce iş becerileri düşünülmeli. Çalışanlara işbaşı eğitimleri verilmeli. Şirket büyüdükçe organizasyon yapılmalı, doğru personel işe alınmalı.”



Mapsis Metal: “KOSGEB Girişimcilik Kursu bana ufuklar açtı” diyen Mapsis Metal Sahibi Filiz Akkuş, bir iş kurmanın, girişimci olmanın, hem de metal işleme alanında kadın girişimci olmanın zorluğundan sözetti. 2011 yılı Ekim ayında 350 metrekarelik alanda 1 metal işleme makinasıyla yola çıkan Akkuş, bugün 1000 metrekare alanda 5 metal işleme makinasıyla faaliyet gösterdiğini söyledi. UMEM Kursu ve İŞKUR’dan personel ihtiyacını karşıladığını aktaran Akkuş, fason üretim yerine kendi ürünlerini üretmek istediklerini kaydetti: “Bir Ar-Ge projesi yapmak üzereyiz. İleriki yıllarda ihracatta başarılı olmak istiyoruz.”



TMS Tüfekçioğlu A.Ş.: Kubilay Tüfekçi, 1973 yılında Cemil Tüfekçi tarafından temelleri atılan TMS’nin 1974’te ilk modüler iskelesini kurduğunu, 1994’te fabrika, 2006’da robotik üretim sistemlerini devreye aldıklarını, 2007’de Avrupa standartlarına uygun panel sistemlerini ürün gamlarına aldıklarını, 2008’de İstanbul’da kendi binalarına taşındıklarını, 2011’de Kastamonu OSB’de yeni fabrikalarını kurduklarını anlattı. Ar-Ge çalışmalarından ve yaptıkları ulusal, uluslararası projelerden sözeden Tüfekçi 40 yılda 44 ülkeye ihracat yapan bir kuruluş haline geldiklerini söyledi. Bir girişimcinin asli işine odaklanması gerektiğine inanan Tüfekçi, “En büyük sermayenin yetiştirdiğimiz insan gücü olduğuna inanırız. Çalışma arkadaşlarımızı iyi seçeriz, her zaman adil davranırız. Ürün ve pazar çeşitliliğine, markalaşma ve fikri mülkiyete çok önem veririz. Her bir ürünün markası olmalı, çalıştığımız pazarlarda ürünlerimiz markalarıyla biliniyor. Faydalı model, patent alıyoruz. Kalite bilinci bir şirketin tepesinden başlar. Mutlaka Ar-Ge konusuna eğilmeniz gerekir, inovasyon çağımızın olmazsa olmazı.”



KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılmasında Ar-Ge ve inovasyonun önemi

KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılmasında Ar-Ge ve İnovasyonun Önemi Oturumu’nun moderatörlüğünü ICM Makine Yönetim Kurulu Başkanı Çınar Ulusoy yürüttü. Ak-Kim Kimya Ar-Ge Direktörü Doç.Dr. M. Yalçın Tanes, Sancaklı Mobilya A.Ş. Sahibi Mesut Sancaklı, Koru Ağaç Ltd. Şti. Sahibi Rıza Tahsin Argadal ve Ema Tesisat Genel Müdürü Serdar Topuzluoğlu kendi işletme öykülerinden örnek vererek KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılmasında Ar-Ge ve inovasyonun önemini katılımcılarla paylaştılar.



KATILIMCILAR

25-30 Kasım KOBİ haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Doğu Marmara KOBİ Zirvesi’ne; Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, MARKA Başkanı ve Düzce Valisi Ali İhsan Su, Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı, KobiEfor Sahibi ve TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Komsuoğlu, İl Emniyet Müdürü Hulusi Çelik, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Nevzat Göçer, GGOSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, KOSGEB Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tüysüz, KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul Çetinkaya, KOSGEB Gebze Hizmet Merkezi Müdürü Atacan Yücelen, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Sayar, MARKA Genel Sekreteri Fatih Akbulut, Oda Başkanları, sanayi kuruluşları temsilcileri, işadamları, KOBİ temsilci ve yöneticileri katıldı.