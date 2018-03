Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi, İstanbul’da yapıldı

İstanbul’da EurAsia Strategies tarafından düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi”nin (World Intelligent Cities Summit-WICS 2012) açılışına katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “İstanbul’un içinde yer almadığı Avrupa Birliği fakir ve zayıf kalacaktır” dedi. Bağış, Kanal İstanbul Projesi, kentsel dönüşüm projeleri, kongre-finans merkezleri ve doğru ulaşım uygulamalarıyla İstanbul’un marka değerinin her geçen gün arttığını söyledi.

EurAsia Strategies tarafından İstanbul’da düzenlenen “Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi”nin (World Intelligent Cities Summit-WICS 2012) açılışına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve TBMM İstanbul Milletvekili İdris Güllüce, İngiltere Lordlar Kamarası’ndan Lord Laird, İtalya Torino Belediye Başkanı Piero Fassino ve SAMPAŞ İcra Kurulu Başkanı Şekip Karakaya’nın yanısıra yerli ve yabancı uzmanlar katıldı. 2 gün süren ve ana başlığı “21. Yüzyıl’ın Akıllı Şehirleri” olarak belirlenen zirvenin ilk gününde, akıllı trafik ulaşım sistemlerinden su ve atıksu teknolojilerine, akıllı bina uygulamalarından enerji yönetimine uzanan farklı ve bütünsel çözümler masaya yatırıldı. Zirvede ayrıca, inşaat, haberleşme ve bilgi güvenliği, ulaşım, enerji, yenilenebilir enerji (rüzgar, güneş, jeotermal), atık yönetimi ve atıktan enerji, altyapı, IT, ICT ve telekom sektörleriyle ilgili kapsamlı paneller ve oturumlar düzenlendi.

“İstanbul olmadan AB fakir kalacaktır!”

Zirvenin açılışında konuşan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İstanbul’un dünyanın en akıllı şehirlerinden biri olduğunu söyledi. “Kanal İstanbul Projesi”, kentsel dönüşüm projeleri, kongre-finans merkezleri ve doğru ulaşım uygulamalarıyla İstanbul’un marka değerinin her geçen gün geliştiğini belirten Bağış, “İstanbul’un içinde yer almadığı Avrupa Birliği fakir ve zayıf kalacaktır” dedi.

WICS 2012’nin platin sponsorluğunu üstlenen SAMPAŞ İcra Kurulu Başkanı Şekip Karakaya, “akıllı” kavramıyla İstanbul’un yanyana gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, 30 yılı aşkın süredir yerel yönetimleri ve kentleri akıllandırdıklarından sözetti. Vatandaş odaklı yönetim anlayışının ancak doğru bilişim teknolojilerini hayata geçirerek mümkün olacağını vurgulayarak, Anadolu’nun birçok bölgesinde artık Avrupa’dan daha ileri teknoloji ve uygulamaların hayata geçirildiğini ifade etti. E-devlet organizasyonunda devlet ve yerel yönetimler arasında entegrasyonun tam sağlanamadığını aktaran Karakaya, “Türkiye’nin akıllı ve marka şehirler yaratma sürecindeki en büyük engelin bu olduğuna inanıyoruz. Doğru bilişim teknolojileri uygulamalarıyla vatandaşlar daha düzgün ve zaman sınırı olmayan hizmet alabilecekler. Aynı şekilde vatandaşlık görevlerini de daha kolay yerine getirmeleri mümkün olacak” dedi. Karakaya, Türkiye’nin kentsel dönüşüm sürecinin ancak doğru bilişim teknolojileri uygulamalarından faydalanarak tamamlanabileceğini kaydetti.

Geleceğin akıllı kentlerinin tartışıldığı zirve, ekonomik açıdan da önem taşıyor. Zirvede açıklanan rakamlara göre, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu şehirlerde yaşıyor olacak. Ayrıca bu akıllı şehirlerin sadece altyapılarını geliştirmek ve yönetmek için 2020 yılına kadar toplamda 108 milyar dolar yatırım yapılması bekleniyor.