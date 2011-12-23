Dünyayı şaşırtan sektörümüz

Lojistikçiler İstanbul’da buluştu 6’ıncı Logitrans Transport ve Lojistik Fuarı’na 17 ülkeden 200 civarında firma katıldı. Yüzde 49’u Ürdün’den Yeni Zelanda’ya uzanan katılımcı ülkeler arasında Almanya’dan 33, İtalya’dan 22, Avusturya’dan 15 dev firma yer aldı.





Türkiye’nin önde gelen lojistik fuarı organizatörü EKO Fuarcılık ve Alman fuarcılık devi Messe München işbirliği ile düzenlenen logitrans Transport Lojistik Fuarı, uluslararası pazarları hedefleyen ve büyümek isteyen Türkiye’nin önde gelen lojistikçilerini, yeni işbirlikleri ve ortaklıklar kurmak üzere dünya devleriyle buluşturdu.



Lojistik pazarında KOBİ’lere iş var

Fuar kapsamında Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) ile Alman lojistik derneği BVL International işbirliğinde “Tedarik Zinciri Forumu” düzenlendi. Forumda, Türk-Alman lojistik işbirliğinin dünya ticaretine önemli katkılar sağlayacağı ifade edildi. “Geleneksel Taşımacılıktan Lojistik Hizmet Sağlayıcılığa” konulu bir konuşma yapan UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Erkeskin, küresel tedarik zincirlerinde lojistik hizmet sağlayıcıların rolünün giderek arttığını ve yeniden şekillenen global pazarda işletmelerin hız, esneklik, maliyet ve müşteri hizmetlerini optimize etmek zorunda olduklarını söyledi. Hızla gelişen ve büyüyen lojistik pazarında büyük işletmeler kadar KOBİ’ler için de önemli fırsatlar olduğunu kaydeden Erkeskin şunları söyledi: “Son günlerde global pazarda KOBİ’ler için bir umut olup olmadığı tartışılıyor. Giderek karmaşıklaşan ve entegre hizmetler haline gelen tedarik zincirinde, KOBİ’ler için de yer olduğuna inanıyorum. KOBİ’ler küreselleşmenin kendileri için yarattığı fırsatları kullanarak bu pazarda varlıklarını sürdürebilirler. Rekabetin zorlaştığı pazarda risk herkes için var. Küçük ve orta ölçekli lojistik sağlayıcıların rekabette pazar paylarını korumak için bazı stratejilere ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. KOBİ’ler bir ürün ve hizmette uzmanlaşarak, müşterilerine daha hızlı çözümler üretebilir. Hizmette farklılaşma ile rakiplerinden ayrışarak pazar paylarını koruyabilirler. Aynı zamanda kurdukları ortak ağlar ve işbirlikleri ile daha güçlü mekanizmalar haline gelebilirler. Bu açıdan taşımacılık ve lojistik sektöründe geleceğin KOBİ’ler açısından karanlık olduğunu düşünmüyorum. Müşteri odaklı hizmetler, alanında uzmanlaşma ve hizmet farklılaştırması, KOBİ’lere bu büyük pazarda yer açacaktır. Dünya lojistik pazarında hepimiz için yapacak çok iş var.”

BVL Almanya Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ing. Thomas Wimmer konuşmasında, Avrupa’da yaşanan gerilemeye rağmen Almanya’nın mevcut durumunu koruduğuna dikkat çekerek 2.3 milyon kişinin istihdam edildiği Alman lojistik sektöründe ciro ve yük hacminin yükselişini sürdürdüğünü söyledi. BVL’in lojistik pazarında rekabet değil işbirliğinden yana olduğunun altını çizen Wimmer, “Dünyada güvenli taşımada Türkiye’nin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle iki ülkenin lojistik sektörünü temsil eden derneklerin işbirliği bizim için önem taşımaktadır. Rekabet değil, işbirliği içinde çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bremen Devlet Bakanı Dr. Heiner Heseler, yılda yaklaşık yüzde 6-7 oranında bir büyüme öngördüklerini ifade ederek Türkiye’nin son 10 yıldaki büyüme performansı ile dünyayı şaşırttığını vurguladı ve uluslararası mal taşımalarında Türkiye’nin dünya ticaretine önemli katkılar yapacağını dile getirdi.



Etis ilk 10’u hedefliyor

Denizyolu, demiryolu, konteyner taşımacılığı, kombine taşımacılık, tahmil, tahliye, istifleme, depolama ve ara taşıma hizmeti sunan Etis Lojistik, fuarda tedarikçi ve taşeronlarıyla tanıştı. Etis Lojistik Genel Müdürü Erdal Kılıç, Etis Lojistik’in 2007 yılında İstanbullines Ro-Ro hattının desteklenmesi için kurulduğunu hatırlatarak şu bilgileri aktardı: “2010 yılı sonunda GÜBRETAŞ, Nesma Holding ve Etis Denizcilik ortaklığında kurulmuş Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. iştiraki olarak da faaliyetlerine devam eden Etis, nitelikli insan kaynakları ve etkin IT altyapısı ile gemi, demiryolu, kara nakliyesi modlarını entegre olarak kullanmak suretiyle Türkiye’nin ilk 10 lojistik firması arasında yer almayı hedeflemektedir.”

Etis 55 çekici, 90 dorsesiyle her türlü dökme ve torbalı yük sevkiyatı yapabilen bir filoya sahip. Hızlı, verimli ve kombine lojistik çözümleri sunuyor. Sektörde güçlü ve etkin bir stratejik çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Müşterilerine depolama ve liman hizmetleriyle de özel çözümler geliştiriyor. 2011 yılında başladığı 1.6 milyon ton yükün elleçleme, paketleme ve nakliyesini içeren lojistik hizmetlerini, 2012 yılı itibarıyla optimize etmeyi hedefliyor. Yurtiçinde gerekli sayıda bölgesel transfer depolarını açarak kapsayıcı bir lojistik ağ kurmak ve B2B müşterilerin lojistik ihtiyaçlarına optimum çözümler sağlamak istiyor. Yurtdışında ise Türkiye ile Mısır, Kuzey Afrika, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve İran arasında lojistik hizmetler üretmek için yatırımlar planlıyor.



Alışan Lojistik & Interbulk ortaklığı gerçekleşti

1985 yılından itibaren uluslararası standartlarda sunduğu çözümler ile adından söz ettiren Alışan Lojistik, fuarda yerini aldı. Global lojistik pazarının Hollanda merkezli lider sıvı ve kuru mal taşıma şirketi Interbulk Grup da; Türkiye’de yerel zincir temsilcisi ve iş ortağı olan Alışan Lojistik ev sahipliğinde Logistrans Fuarı’na katıldı. Fuarda ayrıca Alışan Lojistik ve Interbulk’un üst yönetcileri arasında iş ortaklığı imza töreni gerçekleştirildi. Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan iş ortaklığı konusunda şöyle konuştu: “Alışan Lojistik olarak global pazar ihtiyaçları doğrultusunda yaptığımız yatırımlar ve büyük bir titizlikle devam ettiğimiz çalışma azmimiz, 27 yıllık güçlü bir şirket olmamıza olanak sağladı. Bu kapsamda Alışan Lojistik olarak, global bir firma olan Interbulk Grup ile yaptığımız iş ortaklığından gurur duyuyoruz” dedi.



OMSAN: Simülatörlü sektörel eğitim

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) desteğiyle OMSAN Lojistik tarafından, İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu Mali Destek Programı kapsamında geliştirilen “Eko-Yenilikçi Bir Simülasyona Dayalı Optimal Çevre ve Enerji Dostu Sürüş Teknikleri Eğitim Uygulamaları ve Modelin Geliştirilmesi” adlı proje kamuoyuna tanıtıldı. Proje kapsamında oluşturulan simülatör ile sürücülerin yetkinlikleri artırılarak ağır ticari araçların neden oldukları trafik kazalarının azaltılması, yakıt tasarrufu sağlanması, çevreye salınan zehirli gazların azaltılması ve yük hasar oranlarının düşürülmesi hedefleniyor.

Fuar boyunca OMSAN standını ziyaret eden misafirlere simülatör üzerinde deneme imkanı sunuldu. Açılış kokteylinde bir konuşma yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan, OMSAN Lojistik’in İstanbul Kalkınma Ajansı’na (İSTKA) “İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu Mali Destek Programı” kapsamında yapmış olduğu proje başvurusunun 23 Aralık 2011 tarihinde, en başarılı 15 projeden biri olarak kabul edildiğini belirtti.



LOJİSTİK ÖDÜLLERİ

Uluslararası şirketlerin tüm lojistik, telematik ve taşımacılık değer zincirini kapsayan ürün ve hizmetlerini sergiledikleri 6. logitrans Transport Lojistik Fuarı’nda, 3. Lojistik Ödülleri sahiplerini buldu:

Lojistik Proje Ödülleri: GullsEye Liman Otomasyon Projesi, SoftTech Otomatik Palet İstifleme Robotu 'Paşa', ÜÇGE Depo Raf Sistemleri.

Meslek örgütü üyeliklerine göre: Uluslararası Hava Taşıma Firmaları: THY Cargo. Demiryolu Taşıması Firmaları: KALE Nakliyat. Uluslararası Deniz Taşıması: BATI Nakliyat. Liman İşletmecileri: MERSİN Liman İşletmeciliği.

Ulaştırma Bakanlığı belgelerine göre: Uluslararası Ticari Eşya Taşımacıları C2: SARAS Taşımacılık. Yurtiçi Lojistik İşletmecileri L1: NETLOG Lojistik. Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri R2: OMSAN Lojistik. Uluslararası Lojistik İşletmecileri Dalında L2: EKOL Lojistik.