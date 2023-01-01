Educashow

Eğitimde son çözümler

En yeni teknolojik çözümlerle bilişim sistemleri, okul mobilyaları, ofis donanımları, yeni eğitim modelleri ve daha fazlasının yeraldığı Educashow, 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında, İDTM-İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Türkiye’nin tek okul ekipmanları ve teknolojileri fuarı Educashow, eğitime ilişkin yeni pekçok çözüm, ürün ve hizmetle 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İDTM-İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Fuarda üç boyutlu eğitim içerikleri, en yeni eğitim yazılımları, eğitim alanına ilişkin en son bilgisayar, görsel ve işitsel teknolojik materyallerle internet altyapıları görücüye çıkacak. Bilişim temelli çözümler fuarın en özel alanını oluştururken burada sergilenecek olan diğer ürün ve hizmetler şöyle: “İnteraktif eğitim teknolojileri, bilgisayar laboratuvarları yönetim sistemleri, projeksiyon sistemleri, bilgisayar güvenlik sistemleri, yazılım firmalarının en yeni çalışmaları, baskı teknolojileri ve mobil uygulamalar.” Eğitim sektörünün üretici ve uygulayıcılarını aynı çatı altında buluşturan, aynı zamanda fikir alışverişinde bulunulmasını sağlayan Okul Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı Educashow, kurumların Ar-Ge çalışmalarına da bu yolla ciddi destek sunuyor.

Türkiye kazanıyor! Eğitim sektöründe uzun yıllardır çalışan Boyut Group, Educaturk Eğitim Fuarları’ndaki bilgi ve deneyimini Educashow’a, Educashow’daki bilgi ve deneyimini de Educaturk Eğitim Fuarları’na taşıyor. Boyut Group Genel Müdürü Orçun Fida, bu döngü ile eğitim sistemindeki Ar-Ge çalışmalarına ciddi destek verdiklerini söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Educaturk Eğitim Fuarları’nın 10.’sunu bu yıl düzenleyeceğiz. Educaturk’te öğrenciler, veliler ve eğitim uzmanları; okullarla, üniversitelerle, eğitim kurumlarıyla yüzyüze geliyor, tanışıyor, kendilerine en uygun okulu bulup eğitimlerine orada devam ediyor. Okul yöneticileri Educaturk’te kendilerini anlatma olanağı buluyor ve hedef kitlelerinin taleplerini görüp sonraki yatırım planlarını hazırlıyor. İşte bu noktada Educashow çok ciddi bir rol oynuyor. Çünkü eğitime yön verenler ve uygulayanlar Educashow’da beklentileriyle örtüşen çözümlerle tanışıyor. Bir diğer kazanan tarafsa okul ekipmanları, teknolojileri ve çözümleri üreten firmalar, okul yöneticilerine kendilerini anlatıyor ve onları dinliyorlar. Burası çok önemli; çünkü eğitim sektörüne yönelik üretim yapan firmalar buradan aldıkları briflerle bir sonraki yıl için yeni eğitim çözümleri hazırlıyor. Böyle bir döngünün oluşması sonucu kazanan Türkiye ve gençlerimiz oluyor. Bu tablonun yaratıcısı olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz. Okullar, üreticiler, öğrenciler, veliler kazanıyor. Hepsinden önemlisi Türkiye kazanıyor. Önemli olan da bu.”

Sınıflar hiç bu kadar akıllı olmadı! Akıllı sınıf sistemleri, robotik laboratuvar ve ekipmanları, en yeni okul mobilyaları, okul öncesi sınıf donanımları, 21. yüzyılın yeni amfi çözümleri, eğitim kurumları için özel tasarlanmış üstün kaliteli ses ve ışık sistemleri de Educashow’da ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Yayınevleri, sanat, müzik ve spor malzemeleri, akademik başarıya katkısı kesinleşmiş zeka oyunları ve eğitim materyalleri ise fuarın bir diğer özel alanını oluşturacak. Fuarda ayrıca hijyen ve sağlığın önplanda tutulduğu mutfak ve tuvalet sistemleri, oyun parkları, kullanışlı ve rahat okul üniformaları, spor kıyafetleri, güvenliğin önplanda tutulduğu okul ulaşım araçlarıyla ofis mobilyaları da sergilenecek. Yeni eğitim modelleri, sistemleri ve tekniklerini gösteren alanlar ile okul yönetim sistemleri ise fuarın en özel alanlarını oluşturacak. Fuarda ayrıca çalışanların verim ve kalitesini arttıran çözümleri ile danışmanlık firmaları da yeralacak.

Okul Sadece... Educashow, Hababam Sınıfı’nın eğitim aşkı ile yanıp tutuşan Mahmut Hocası’nın “Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir” cümlesinden aldığı güçle 7 yıldır okulları duvar ve çatıdan örülü yerler olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Okulların iç ve dış yapısının modernize edilmesine, eğitim materyallerinde uzay çağı teknolojisi ile tanışılmasına, uzaktan eğitim altyapıları ile her an çocukların yanında olunmasına, daha güvenli, sağlıklı ve donanımlı mekanlar yaratılmasına katkı sunan Educashow, düzenlediği seminerlerle de yeni eğitim modelleriyle tanışılmasını, eğitimci kalitesinin artmasını sağlıyor. 4 gün boyunca firmaların tanıtım stantlarında ve seminer salonlarında bir dizi eğitim sempozyumu düzenlenecek, katılımcılara katılım sertifikaları verilecek.

Workshop, Atölye ve Seminerler: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Muammer Yıldız’ın açılış konuşmasını yapacağı Educashow’da 4 gün boyunca pekçok workshop, atölye ve seminer gerçekleştirilecek. Workshoplardan en dikkat çekici olanı ünlü eğitim uzmanı Kayhan Karlı’ya ait “Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu” başlıklı workshop 29 Mayıs’ta düzenlenecek ve katılımcılara sertifika verilecek. Intel’in en son bilişim çözümleri ekseninde bir dizi atölye çalışması gerçekleştirileceği Educashow’da, Milli Eğitim Bakanlığı da pek çok seminer düzenleyecek.