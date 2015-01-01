EMITT 2015 Turizm Fuarı’nda Karadağ’ın Budva şehrinin yıldızı parladı

Karadağ’ın İstanbul Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver ile Karadağ’ın Budva şehrini konuştuk. Suver, yüzlerce yıllık zeytin ağaçları, çam ormanları, mavi bayraklı deniziyle tarihten günümüze uzanan çerçevede, emsalsiz bir turizm beldesi olarak turistleri beklediğini söyledi.

Karadağ’ın emsalsiz bir köşesi: BUDVA

İstanbul’da gerçekleşen 2015 EMITT Fuarı’nda Karadağ (Montenegro) Devleti’nin de yeraldığını aktaran Suver, fuarda dikkat çeken ve en çok ziyaret edilen ülkeler arasında bulunan Karadağ’ın Budva şehrinin turizm alanında sahip olduğu yüksek değerlerden sözetti.

Akkan Suver, Avrupa’nın en gözde turizm merkezlerinden, ‘Adriyatik sahillerinin incisi’ diye tanımlanan Budva’yı anlattı: “Akdeniz’de, bir körfezde elinizde kitapla şehrin kargaşasından uzak, asma gölgelerinde kahveniz veya bir otelde egzotik bir masajla bir tatil hayaliniz varsa Budva’dan daha uygun bir yer bulmak zordur. O yer Budva’dır. Akustik gitar sesinde küçük bir aile restoranı ve Avrupa’nın sayısız turistlerce ziyaret edilen en iyi diskosu... Tatil, Budva’da yalnızca güneş ve kumsalda eğlenmek değildir. Ziyaretçiler için adrenalin içeren sporlar, su sporları ve kumsal partileri... Geceleri açık kortlarda tenis, yüzmek veya canlı kalabalığın içinde ülkenin, Avrupa’dan veya dünyanın kalanından gelen iyi tanınmış müzisyenlerin konserleri...

Zengin ve ilginç tarihi ve sayısız kültürel etkinliğiyle Cadmus ve Prenses Harmonia kasabası, Adriatik’in en çok ziyaret edilen, en eski yeri. Şehrin tarihi kısmında Illyrianlar’ın, Yunanlılar’ın ve Romalılar’ın ticaret yaptığı antik zamanlardan kalanlarla o zamanların ruhunu hissedebilirsiniz. Budva tarihi ise Town Müzesi’nin küratörü veya çok iyi bilinen drama direktöründen bilgi alınarak öğrenilebilir. İlham verici oyunlar bölgenin zengin tarihine dayanıyor. Ülkenin en temel festivali olan “Tiyatro Şehri”nde bu oyunları seyredebilirsiniz.

Söylenir ki Budva’nın büyük gücü bu kültür ve mirastan gelmektedir. Birçok hikaye ve efsane anlatılır kiliseler ve manastırlarda, bugün bile bir çok insan eşsiz kozmetik ürünlerini bu eşi görülmemiş manzaradaki bitkilerden yapmaktadır. 1930’larda en güzel Akdeniz sahili ilan edilmiş Becici’yi şehrin antik kısmından yalnızca 2 kilometrelik bir yol ayırmaktadır. Çakıl taşlarının farklı renklerinin karakteristiği, temiz denizi ve Becici sahilinde Karadağ’ın en iyi oteli “Splendid”... Mavi kayaları görmek için Rafailovici’ye yürüyebilirsiniz. Küçük yerel restoranlarda bir fincan kahve içebilirsiniz, balık ve denizkabukları ile dekore edilmiş mekanların evsahipleri de çok misafirperverdir.

Budva, önceleri köy olan şimdiyse kalmak için çok prestijli bir yer haline dönüşen Przno’yu da içermektedir. Maestral Otel’le bir uyum içinde küçük balık restoranları ve misafirleri arasında orada çalışmalarını yapan yerel ressamlar... Przno’nun en güzel zamanı yaz sonu ve sonbahar başıdır.

Budva rivierasının en çekici tarafı Sveti Stefan ve Milocer’dir. Mekanın lükslüğü konaklama yerlerinin konforu, servis ve imkanların da lüksleşmesi... Petrovac eski kalesi Lucice Cove ise harika bir kordon boyu. Petrovac küçük kıyı yerleşimlerinin sıcaklığında. Buljurica’da varolan huzur ve sessizlik, doğası ve harika sahilleriyle 2 kilometreden daha uzundur. Sayısız kuş türünün doğal yaşam alanı ve sağlıklı yaşam tarzı sevenlerin en özel yeridir. Kilometrelerce kumsallardan oluşan çok güzel sahiller. Mogren sahilinin harika yuvarlak çakıl taşları, iri taşlar, mercan rengi taşlardan oluşan, çam ormanları ve yüzlerce yıllık zeytin ağaçları. Budva botla ulaşabileceğiniz Sveti Nikola’nın da adasıdır. Budva yaz ve kışta da eşit derecede güzeldir, kısacası Budva unutulmaz deneyimler yaşayacağınız bir yerdir.”