Endüstrinin kalbi İstanbul’da attı; WIN Eurasia Metal Working

Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuarı olan WIN Eurasia Metal Working’te, profesyonel ziyaretçilere makine, teknoloji ve uygulamaları tanıtıldı. Katılımcı 591 firmanın yeraldığı fuarda eş zamanlı olarak Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi de düzenlendi.

19 . WIN Eurasia Metal Working Fuarı, İstanbul Tüyap’ta 5-8 Haziran tarihlerinde imalat sektörü liderlerini buluşturdu. Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından; metal işleme (Metal Working), kaynak/kesim (Welding) ve yüzey işleme (Surface Treatment) gibi üç uzmanlık fuarını biraraya getiren organizasyon, ulusal ve uluslararası üst düzey ziyaret ve işbirliklerine sahne oldu.



Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaşım Bakan Yardımcısı Sven Morlok’ın katılımlarıyla, Alman ve Türk makinecileri arasında ‘3. ülkelere yatırımlar ve inovasyon’ konulu anlaşma, fuara damgasını vurdu. Fuar; Global Fairs Deutsche Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, Alman Mühendislik Federasyonu (VDMA) Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, İstif Makinaları Distribütörler ve İmalatçıları Derneği (İSDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gül, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı ve Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz’ın açılışıyla başladı. Fuar kapsamında düzenlenen “Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi”de sektörün sorun ve fırsatlarını çok sayıda konferans, panel, kurumsal etkinlik ve çözüm gösterisiyle ele aldı. Fuarı, Türkiye ve yurtdışından 28 bin 117 profesyonel ziyaret etti. Katılım en çok otomotiv, demir-çelik, inşaat, enerji ve makina sektörlerinden oldu. Ziyaretçilerin yüzde 86’sı alım yetkisine sahip karar vericilerdi.



Messe AG Kıdemli Başkan Yardımcısı Wolfgang Lenarz, açılışta fuarın bölgesel etkinliğine dikkat çekerken Alman Mühendislik Federasyonu VDMA Türkiye Ülke Müdürü Friedrich Wagner, fuarın önemli iş bağlantılarına zemin hazırladığını söyledi.



İSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Gül ise fuara ilk olarak 2012 yılında katılma kararı verdiklerini ve bu bağlamda fuarın ilk fazında 22 üye ile yeraldıklarını, 54 üye ile sektörün yüzde 70’ini elinde tutan bir dernek olduklarını belirtti.



MİB Başkanı ve Makine Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz, Makine Tanıtım Grubu olarak Türk makineciliğinin ve Alman makinecilerinin bulunduğu her yerde bulunmaya çalıştıklarını belirterek, “WIN Metal Working Fuarı bu noktada bizim için önemli bir fırsat yaratıyor. Bugün burada Saksonya Eyaleti Ekonomi, Çalışma ve Ulaşım Bakan Yardımcısı Sayın Sven Morlok’un da katılımıyla Saksonya Eyaleti ile Alman ve Türk makinecileri arasında yapılabilecek işbirlikleri, 3. ülkelere yatırımlar ve inovasyon konularını kapsayacak bir anlaşma gerçekleştireceğiz” diye konuştu.





OSTİM’in yüksek profili



OSTİM Organize Sanayi Bölgesi (OSTİM OSB) İnsan Kaynakları Koordinatörü Ufuk Okan Güvendiren, WIN’de toplam 2 bin metrekarelik stand alanıyla yeraldıklarını anlattı. Güvendiren, Fuara OSTİM OSB firmalarından Eta Endüstriyel Ltd. Şti. ve İŞİM Kümesi’nde yeralan Cemaks Mühendislik, Vibromak Yüzey İşlem Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. olmak üzere toplam 3 firmayla katıldıklarını söyledi. Firmaların OSTİM OSB çatısı altında fuara katılmasının maliyet avantajı sağladığını belirten Güvendiren, şunları dile getirdi: “Amacımız olabildiğince çok firmamızı fuarlarla buluşturmak. WIN’de stand yerleri konusunda toplu alım yaptığımız için firmalarımıza daha uygun maliyet sağladık. Güçbirliğiyle küme ruhunu yaşatıyoruz. OSTİM OSB, fuarlara firmalarıyla birlikte gelerek dış pazarlara açılmalarına yardımcı oluyor. Firmalarımız da OSTİM çatısı altında kendilerini güvende hissediyor, ‘OSTİM OSB bizim için burada’ diyorlar. Ayrıca fuara ziyaretçi olarak gelmek isteyen firmalarımızın günübirlik OSTİM OSB’den TÜYAP’a otobüsle geliş-gidişlerini de sağladık.”







GALDER üyeleriyle

WIN’e katıldı





Genel Galvanizciler Derneği (GALDER), bir kısım üyesiyle birlikte WIN’deki yerini aldı. GALDER Genel Sekreteri S. Burcu Akman, Türkiye’de galvanizin öneminin artmaya başladığını ve farkınlalığın artmasına paralel bir gelişim sürecine girdiklerini söyledi. Dernek olarak sektörün yüzde 70’ini bünyelerine kattıkları bilgisini veren Akman, potansiyel müşterilerle buluşmak adına da 3. kez WIN’deki yerlerini aldıklarını söyledi. Akman, sektörün gelişimine ilişkin şu bilgileri verdi: “Galvaniz’in orta ve uzun vadede kullanıcıya sağladığı avantajlar farkedildi. Artık köprü, otoyol gibi temel altyapıda galvanizli ürünler tercih ediliyor. Kullanım ömrünün uzun olması galvanize olan talebi daha da artıracaktır. Önümüzdeki yıllarda solar ve rüzgar enerjisi alanında yapılacak yatırımlarda galvanizli ürünlerin daha sıklıkla kullanılacağını umut ediyoruz.”



Sektörün 2013 yılında üretimde yüzde 10 büyüyerek 550 bin tona ulaştığını aktaran Akman, bu yıl da benzer bir büyüme hedefi içinde olduklarını söyledi.





Marmara-Siegener, büyüme odaklı



Marmara-Siegener Galvaniz Pazarlama ve Satış Sorumlusu Deniz Özcan, yaklaşık 10 yıllık bir firma olarak WIN’e kurulduklarından bu yana katıldıklarını ve kendileri için verimli bir fuar olduğunu söyledi. Sıcak daldırma galvanizleme işleminin Türkiye’deki en önemli uygulayıcılarından olan firma, fuarda ayrıca galvaniz konusunda katılımcıları bilinçlendirme çalışmalarına da imza atıyor. Deniz Özcan, bilinçlenmenin sektörün gelişimi açısından çok önemli bir süreç olduğunu vurguladı: “Galvanizlemede Avrupa’nın yüzde 30’unda dahi değiliz. Gelişmiş ülkelerde galvanizleme devlet şartnamelerinde yeralıyor. Sektörün gelişimi yönünde kamunun teşvik ve desteği önemli olacaktır.”





Marmara-Siegener’in gelişimi hakkında bilgi veren Özcan, yaklaşık 4 yıl önce yeni tesislerin devreye alınmasıyla hızlı bir gelişim sürecine girdiklerini belirterek şöyle konuştu: “Yıllık kapasitemizi 25 bin tondan ortalama 70 bin tonlara çıkardık. Gebze fabrikamız sadece Türkiye’nin değil Ortadoğu’nun da en büyük galvanizleme tesisi olarak faaliyet yürütüyor. 2013 yılında geçen yıla göre yüzde 40 oranında büyüme sağladık. 3. tesisimiz olan Çorlu fabrikamızın da açılmasıyla 2015 yılında daha hızlı büyüyeceğiz. 2014 yılında ise yüzde 10’luk bir büyüme hedefliyoruz.”

Global tedarik merkezi; İMES

WIN’de standıyla yeralan İMES Sanayi Sitesi, fuar katılımcılarına tanıtıldı. Türkiye sanayisinin önemli merkezlerinden İMES’te ağırlıklı olarak; özel makina imalatı, otomotiv yan sanayi ürünleri, metal dökümleri, metal işleme, elektrik-elektronik ürünleri, iş makineleri imalat ekipmanları, plastik-kauçuk sanayisi ve beyaz eşya yan sanayi ürünleri üretiliyor, ayrıca bu ana meslek kollarında faaliyet gösteren firmalara mal ve hizmet tedarikçisi olarak çalışan pekçok firma bulunuyor.



İMES 50 farklı alanda faaliyet gösteren 1150 işyeri ve 12 binden fazla çalışanıyla Türkiye’de orta ve büyük ölçekli sanayinin makine ve yedek parça ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. İMES’te sanayicilerin ihtiyaç duyduğu 10 binden fazla ürün direkt üreticiye ve özel imal ettirilebiliyor.



İMES Türkiye’nin yanısıra ihracat yaptığı 80’den fazla ülkenin de tedariklerini karşılıyor. İhracat hacmi her geçen gün artan İMES’in dünyanın dört bir yanına kurduğu tesisler ve ürettiği ekipmanlar Türkiye’nin gururu olarak çalışıyor. Kaliteli üretim ve kurumsallaşmaya yönelik tüm destek birimlerine sahip İMES, çağdaş üretim teknolojisini yakalamış dev bir fabrika niteliğini taşıyor. ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip İMES Sanayi Sitesi, Türkiye ekonomisine değer katan başarılı sanayi siteleri arasında yeralıyor.



Yametaş, yeni iş kollarıyla büyüyor

Yametaş Yassı Metal Mamulleri Sanayi Pazarlama Müdürü Eyüp Uçaktürk, 1966 yılından bu yana demir-çelik sektöründe faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Ana faaliyet alanı; çelik servis merkezi ve boru profil imalatı olan Yametaş, ağırlıklı Erdemir’in ürünlerini kullanıyor. Yametaş, otomotiv, beyaz eşya, aydınlatma, asansör, hırdavat, mobilya gibi yassı mamulün kullanıldığı tüm sektörleri hedefliyor. 2013’ün geçmiş yıllara oranla daha yavaş geçtiğini kaydeden Uçaktürk, “Beklenenin altında ama gelişimi devam eden bir yıl geçirdik. Yaklaşık yüzde 15-20 gibi Grup olarak büyüme gösterdik. Bu büyüklüğün temel nedeni teknoloji yatırımlarımızdan kaynaklandı. Müşterilerimizin beklentilerini karşıladık. 2014’te 2013’ün üzerinde büyüme hedefliyoruz” dedi.



Yametaş dışında farklı firma yapılanmasıyla gelişimlerini sürdürdüklerini aktaran Uçaktürk, İstanbul Anadolu Yakası OSB’de ikinci bir tesislerinin devreye girdiğini ve kaynaksız profil imalatı yaptıklarını duyurdu. Uçaktürk, Otomotiv ve inşaat sektöründe kullanılan ağır hadde mamulleri yerine alternatif olarak kullanılan hafif çeliğin imalatını gerçekleştirdikleri, ayrıca Tuzla OSB’de PDS Makina olarak, ağırlıklı ihracat olmak kaydıyla, anahtar teslim hatların imalatını yaptıkları bilgisini verdi.