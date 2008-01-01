Futurallia dünya KOBİ’lerini İstanbul’da buluşturdu

Dünyanın KOBİ’lere yönelik en büyük eşleştirme ve iş geliştirme forumlarından...





KOBİ’lerin ‘Küre’si

Küresel bir KOBİ etkinliği olan Futurallia’nın 18.’si İstanbul’da 5-6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Küresel büyümeyi hedefleyen KOBİ’leri bir araya getiren Futurallia İstanbul 2013’te 26 ülkeden 860 katılımcı yer aldı. Eşleştirme ve iş geliştirme amaçlı Futurallia’nın açılışına katılan Dünya Ticaret Merkezleri (DTM) CEO’su Eric Dahl, Türk KOBİ’leri ve Türkiye ile yapılan ticareti önemsediklerini söyledi. Dahl, DTM’lerin 100’den fazla ülkede temsilcilik bulundurduğunu ve 300’den fazla bölgede faal olarak çalışan küresel bir ağ olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu ticaret ağının en önemli oyuncularından biri olduğunu vurguladı. Dahl şöyle konuştu: “Uluslararası ticaret, gelişimin en önemli göstergesi. Biz de bu nedenle KOBİ’lere odaklanıyoruz. Tüm dünyada büyümeyi ve özellikle büyümekte olan piyasalara katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle Türkiye’deki KOBİ’leri ve Türkiye ile yapılan ticareti son derece önemsiyoruz. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde, uluslararası dev bir organizasyonun gerçekleştirilmesi de Türkiye’nin önemini vurguluyor.”

Futurallia Başkanı Dominique Lenoir, Türkiye ekonomisinin dünya ticareti için büyük potansiyel taşıdığını belirterek, forum boyunca 8600 iş görüşmesi gerçekleştiğini kaydetti: “Futurallia’nın rekor sayıda katılımcıya ulaşmış olmasının küresel ekonomide Türkiye ve Türkiye ile beraber büyüyen KOBİ’lerin dünyada ne kadar önemli bir iş ortağı olarak göründüğünün en somut göstergesidir. Bu görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak olan işbirlikleri ise ülkeler arasındaki ticaret için etkin bir platform oluşturmaktadır.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ ise İstanbul’un, bölgesinin ticari ve ekonomik aktivitesinde bir öncü şehir, bir fuarlar ve kongreler şehri olduğunu aktardı ve “İstanbul geçmişte olduğu gibi bugün de Doğusu ve Batısıyla, Kuzeyi ve Güneyi ile ‘küresel buluşma adresi’dir” dedi. “Uluslararası siyasetin, küresel ticaret ve finans hayatının, kültür-turizm ve spor dünyasının kalbi İstanbul’da atıyor” diyen Gümüşdağ, Kanalistanbul, 3. Havalimanı, Finans Şehri ve 3. Köprü gibi projeleriyle İstanbul’un dünya finans hayatının ritmini hızlandırdığına işaret etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İDTM Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Parseker konuşmasında Türkiye’nin 2008-2010 yılları arasında dünyanın direkt yatırım alanında en ilgi çekici 15. ülkesi konumuna geldiğini ve 2011-2030 yılları arasındaki dönemde de tüm OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme oranına sahip olacağını hatırlattı. Parseker, “2023’te 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için de KOBİ’lerimizi, en zorlandıkları konulardan biri olan uluslararası iş ağı oluşturma konusunda desteklemek istedik. Futurallia İstanbul 2013’ün, KOBİ’lerimize kazandıracağı yeni iş birlikleri ve ihracat olanakları ile Türkiye’nin 2023 vizyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz” diye konuştu.



Fransa çıkarma yaptı

90’ı aşkın Fransız şirketinin yer aldığı Futurallia İstanbul 2013’te Fransa Büyükelçisi Laurent Bili, İstanbul’un uluslararası ve bölgesel ölçekte önemli bir hale geldiğini söyledi. Bili şunları söyledi: “Fransa için Türkiye, bölgenin diğer ülkelerine geçmek için önemli bir köprü özelliği taşıyor. Türkiye, Fransa’nın 4. ticari partneri, Türkiye için de Fransa 5. ülke durumunda. Futurallia İstanbul 2013’ün, Fransız ve Türk firmalarına yeni iş ufukları açacağına inanıyorum.”

Fransız Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Andre Morcon ise; “Biz Türklerle çalışmayı arzu eden girişimcileriz. Bugün Türkiye ve dünyanın pek çok yerinden gelen dostlarımızla verimli iş görüşmeleri yapacağımıza, halklar arasındaki kardeşliğin bu etkinlikle daha da pekişeceğine inanıyorum” dedi.