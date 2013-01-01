Haziran’da İstanbul’da: Futurallia 2013 forumu

Futurallia’nın kayıtları başladı. 5-6-7 Haziran’da gerçekleştirilecek fuara 30 ülkeden 20’yi aşkın sektörden yaklaşık 600 uluslararası katılımcı katılacak.





İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), 5-6-7 Haziran tarihlerinde İstanbul’da, FUTURALLİA İstanbul 2013’ü düzenliyor. Amaç Türk KOBİ’lerinin yeni pazarlara açılmasını ve uluslararası rekabet gücünün artırılmasını sağlamak. FUTURALLİA İstanbul Forumu’na 30 ülkeden otomotiv, kimya, elektronik, maden ve demir-çelik, tekstil-hazır giyim, gıda ve tarım sektörlerinin yanı sıra 20’yi aşkın sektörden yaklaşık 600 firma katılacak. Katılım için kayıtlar sürüyor.

FUTURALLİA uluslararası işbirliği yapmak isteyen karar vericileri bir araya getiren çok sektörlü bir forum. İDTM Genel Müdürü Haluk Kanca, “Uluslararası network (ağ) oluşturma, iş ağı büyütme, diğer profesyonellerle bire bir görüşme fırsatı sağlayan bu global organizasyon, dünyaya açılmak isteyen ve küresel büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerimiz ve onlarla iş yapma potansiyeli olan yabancı şirketleri bir araya getirecek” diyor.

FUTURALLİA 1990 yılında Fransa’da başladı ve her yıl Avrupa ve Amerika’nın birçok kentinde düzenlendi. Organizasyonun bu yıl Türkiye’de olması önemli. Kanca’ya göre Türkiye’nin ekonomi performansı dünya ülkelerinin gıpta ile bakacakları bir seviyeye geldi ve her geçen gün yükseliyor”İDTM’nin hedeflerinin başında ‘İstanbul’u dünya fuarcılığının başkenti’ yapma arzusu geliyor. Kanca bu anlamda 2012 yılında 52’si İDTM’ye ait 9-10-11 no’lu fuar salonlarında, İstanbul’da 186 fuar düzenlediklerini belirtiyor. Kanca, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin fuarcılığın Anadolu'ya yayılmasına da öncülük ettiğini hatırlatarak, “Karadeniz Bölgesi için Trabzon'da, Orta Anadolu Bölgesi için Kayseri'de fuar merkezlerimiz bulunmaktadır. İDTM bünyesinde ayrıca "A" sınıfı akıllı binalardan oluşan 3 plaza, ticaret ve iş dünyasına hizmet veriyor” diye konuşuyor. Kanca, FUTURALLİA İstanbul 2013’ün KOBİ’ler yönünden sağladığı avantajları şöyle özetliyor: “İDTM olarak fuarcılık alanında sağlam adımlarla ilerliyor, KOBİ’lerin bu anlamda önemini destekliyoruz. FUTURALLİA İstanbul 2013’e ev sahipliğini üstlenmemiz KOBİ’lere verdiğimiz önemin en somut örneği. Yurt dışından birçok karar vericinin KOBİ’lerle buluşması için olanak sağlıyoruz. Bu platformla birlikte KOBİ’lerin pazarlama maliyetinin ve dil sorununun ortadan kaldırılacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin 2023 için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi olduğu bu günlerde, hedefe ulaşmada FUTURALLİA İstanbul 2013’ün önemli bir adım olacağına inanıyor ve organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.”



İDTM’NİN MİSYONU

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi; 1982 yılında İstanbul Ticaret Odasının öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bakırköy Belediyesi, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası ve İktisadi Kalkınma Vakfının iştirakleri ile kurulan anonim bir şirkettir. Dünyanın en kapsamlı Dünya Ticaret Merkezlerinden biri olan İDTM sahip olduğu 500.000 m2’lik komplekste yılda ortalama 100 ulusal ve uluslararası fuara ev sahipliği yapıyor. Toplam 98.000 m2 alana sahip 11 adet Fuar Salonu ile İstanbul Fuar Merkezi (İFM), 17’şer katlı 3 ayrı plazadan oluşan İş Merkezi, 18.000 m2 büyüklüğündeki alışveriş merkezi olan DÜNYAVM, İş Merkezi içerisinde tasarım ödüllü WT Club Hazır Ofis, Konferans ve Toplantı Salonları, 4 yıldızlı otel WOW Airport, 5 yıldızlı WOW İstanbul otel ve 4.000 kişilik dev kongre merkezi WOW Kongre Merkezi yer alıyor.