ICCI 2013'ü Taner Yıldız açtı: Çantacı Kalmayacak

‘ICCI 2013-19. Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı’ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirildi. 3 gün süren ve 250 sunumun gerçekleştirildiği fuarı yaklaşık 15 bin kişi ziyaret etti.





19.Uluslararası Enerji, Çevre Fuarı ve Konferansı (ICCI 2013) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Erol Kaya, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak, ICCI Yürütme Kurulu Başkanı ve ETKB Müsteşar Yardımcısı Dr. Selahattin Çimen’in katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Açılışta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, şöyle konuştu: “Önümüzdeki haftalarda TBMM genel kuruluna gelecek olan Türk Petrol Piyasası Kanunu’nda olduğu gibi, çantacılar maden sektöründe, yenilenebilir enerji sektöründe, petrol piyasasında artık çantalarını alarak dışarı gitmek durumundadırlar. Bunun ticaretine müsaade etmiyoruz. O yüzden bu politikaları izlerken tutarlı olduğumuz kanaatindeyiz.”

Yıldız, enerjinin genelde savaşın gerekçesi olarak, bazen de demokrasinin bir gereği olarak kullanıldığını hatırlatarak, Türkiye’nin bu duruma dikkat ettiğini söyledi. Yıldız şöyle devam etti: “Bir ülkenin çevreyle alakalı yaptığı enerji yatırımı değer bulurken, bu yatırımcı Türkiye’de değer bulmuyorsa bu algıyı yönetmemiz lazım. Niçin Fransa'daki nükleer santralin turiste zararı olmuyor da, Paris yılda 55 milyon turist ağırlıyor. Niçin dünyadaki ilk 10 tarım ihracatı yapan ülkenin hepsinde nükleer santral var ve tarım ürünlerine zarar gelmiyor da, Türkiye’dekine zarar geliyor. Artık bu oyunlara gelmeyeceğiz.”



Enerjide özel sektör hedefi yüzde 75

Taner Yıldız, ayrıca enerji yatırımlarının 10 yıl önce üçte birinin, bugün ise üçte ikisinin özel sektöre ait olduğunun altını çizerek bu oranın orta vadede yüzde 75 seviyelerinde olmasını öngördüklerini söyledi. “Elimizde bir kısım yatırımlar kalacak, Atatürk ve Keban barajları gibi büyük rezervuarlı barajlar kalacak. Bunları, yeni kanun düzenlemelerimizle beraber getirdiğimiz yeniliklerde bir balans unsuru olarak kullanacağız” diyen Yıldız, kamu nezaretinden olabildiğince serbest bir özel sektör hedeflediklerini söyledi. Yıldız şöyle konuştu: “Ama, sübvansiyonlar ve desteklerden bahsediyoruz, şu anda Avrupa yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı bizden daha fazla destek veriyor. Ama amaç o değil, globalleşen ekonomiler krize girince şimdi U dönüşü yapmaya başladılar. Almanya geçtiğimiz hafta içinde elektrik fiyatlarının frenlenmesiyle alakalı tasarıyı dondurdu. Geçen yıl verdiği rakam 17 milyar avro, bu yıl içinde planladıkları rakam 30 milyar avro’ya yakın yenilenebilir enerjiye sübvansiyon rakamları. Biz buna daha yakınız. Ama yerli kaynakların yenilenebilir kaynakların ithal kaynaklara göre destekleniyor olması çok doğru bir şey, 5. Bölge desteklerinin ve her türlü yerli kömürün, üretilecek elektriğin, her birine verdiğimiz destekler ortada.”



Elektrik dağıtımına 4 milyar dolar yatırım

EPDK Başkanı Hasan Köktaş Elektrik Piyasası Kanunu’nun yasalaştığı 2001’-den bugüne, özel sektör tarafından yaklaşık olarak 20 bin MW kurulu gücünde, 750 adet proje tamamlandığını söyleyerek, şu bilgileri verdi: “Geçtiğimiz yıl toplam yatırım tutarı yaklaşık 5 milyar dolara ulaşan ve kurulu gücü 3700 MW olan 166 adet proje tamamlandı. Bu yılın ilk 2 ayında sessiz ve sedasız şekilde irili ufaklı 16 adet hidroelektrik, 7 adet rüzgar ve 5 adet doğalgaz olmak üzere, santraller tamamlanarak 2013 yılı itibarıyla kesin kabulleri yapıldı. Özel şirketler son iki yılda 2 buçuk milyar liranın üzerinde yatırım yapmışlardır, önümüzdeki 3 yıl içinde 4 milyar dolar daha ilave yatırım yapacaklar.”



EPİAŞ kuruluş çalışmaları hızlandı

EPDK Başkanı Hasan Köktaş kamuoyunda Enerji Borsası olarak bilinen, Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi EPİAŞ’ın kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını belirterek şirketin yönetişim yapısının belirlenmesine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığını aktardı. Köktaş, “Yine bu kanun çerçevesinde kurumumuza kısa sürede çok kapsamlı mevzuat değişiklikleri yapma sorumluluğu verilmiştir. Önümüzdeki 6 ay içinde lisans, dağıtım, şebeke, sayaçlar, denetim ve müşteri hizmetleri gibi toplam 19 adet değişiklik yapılacaktır” dedi.



TÜSİAD: Enerji borsası Türkiye’yi yatırım merkezi yapar

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise enerji borsasının önemine dikkat çekerek, büyük ölçekli yatırımların gerçekleştirilmesinin ön koşulunun uzun vadeli sürdürülebilirlik olduğunu anlattı. Bunun sağlanması için serbest piyasa dahilinde referans bir fiyatın oluşmasının, yatırımcı için büyük önem taşıdığını söyleyen Yılmaz, “Enerji borsasının sektörün tüm paydaşlarının işleyişinde aktif olarak yer alacaları ve bağımsız yapıda kurulması, borsanın etkili işleyişi açısından önemlidir. Bu borsanın Güney Doğu Avrupa ve yakın doğu bölgelerinde tüm piyasa katılımcıları için de bir çekim merkezi olacağının altını çizmek isterim” diye konuştu.



MÜSİAD: Orta ölçekli yatırımcı da düşünülmeli

MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak konuşmasında elektrik dağıtımında orta ölçekli yatırımcılara daha fazla fırsat verilmesini onların da büyümesinin önünün açılmasını istedi: “Büyük portföy özelleştirmelerinde, kamunun elindeki hisselerin tamamı blok yöntemle elden çıkarılmaktadır. Türk Telekom örneğinde olduğu gibi bunun yerine kademeli bir hisse devri düşünülebilir mi? AB ülkelerinin büyük çaplı özelleştirmelerine bakarsak, bu şekilde uygulamaları da görmekteyiz.”

3 gün süren Fuar’da 5 salonda 250 sunum gerçekleştirildi. Konferans kapsamında MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen özel oturumda “Yatırımcı Gözüyle Enerji Sektörü” konulu panel düzenlendi. Panelde Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, özel sektörün bakışından elektrik dağıtımını değerlendirdi. Sektördeki tüm şirketlerin, EPİAŞ’ın kurulmasına büyük önem verdiklerini belirterek, “Biz dağıtım şirketleri, EPİAŞ’ın sermaye yapısı içinde bulunmak istiyoruz. EPİAŞ’ı kurarken sakın ha sakın tamamen devlet sektörüyle bu şirketi kurmayınız. Yoksa sadece devlet sektörünün içinde bulunacağı bir EPİAŞ’ın ülkenin elektrik politikalarına katkısının sınırlı olacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, yenilenebilir enerji sektörünün özellikle rüzgar enerjisiyle ilgili sorunlarını dile getirdi. Polat “Yenilenebilir enerjiye ilgi duyduğumuz 15 sene evvel, Almanya'da da yenilenebilir enerjiyle ilgili, özellikle rüzgarla ilgili neredeyse sıfıra yakın üretim vardı. İki ülkenin nüfusu da çok yakın. Kanun çıktıktan sonra aradan geçen 10 senede, bizim bugün Türkiye’de rüzgar enerjimiz 2300 MW kurulu gücümüz var. Aynı durum Almanya’da 32 bin MW var. Benzer bir gelişmeyi niye gerçekleştiremiyoruz ?” diye sordu.



Çalık: Enerji arzında çeşitlendirme önemli

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Fransa’da yüzde 70-80’e yakın nükleer enerji kullanıldığını, enerji alanında güçlü bir ülke olmak için arz güvenliğinin ve çeşitliğinin elzem olduğunu paylaştı.

Park Enerji ve Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, kömür üstünde senelerdir yapılmış olumsuz propaganda olduğunu belirterek “Kömür santralleri ormanların içindedir, herhangi bir yeri de kirletmemektedir. Yeni teknolojilerle kömürün çevreye zararı minimize edilmiştir” diye konuştu.