İDDMİB’den ihracatın devlerine ödül

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ilk bin ihracatçı listesinde yeralan İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) üyesi 78 başarılı firma ödüllendirildi. Vestel, Kibar Dış Ticaret, Oyak Renault gibi birçok firmanın ödül aldığı gecede konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, 2023 yılı vizyonu için öngördükleri 25 milyar dolarlık ihracatın ulaşılamayacak hedef olmadığına dikkat çekti.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2013 yılında Türkiye İhracatçıları Meclisi’nin (TİM) ilk 1000 listesinde yeralan 78 başarılı ihracatçı firmasını, İstanbul’da düzenlediği ödül töreninde buluşturdu. Demir çelik, alüminyum, bakırdan mamul eşyalar, döküm, el aletleri gibi birçok alanı bünyesinde barındıran ve 2013’te 7 milyar dolarlık ihracata imza atan İDDMİB, aralarında Oyak Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret, Öztiryakiler Madeni Eşya Sanayi, Standart Profil Otomotiv Sanayi, Sarkuysan Elektrolit Bakır Sanayi gibi kuruluşların bulunduğu 78 firmayı başarılı ihracat performanslarından dolayı ödüllendirdi.

Toplantıya Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Hilmi Develi, Sarıtaş Çelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ercüment Sarıtaş, Som Çelik Paslanmaz’dan Mehmet Sami Kirazoğlu, KobiEfor’dan Öncücan Sönmez ve İDDMİB Üyeleri katıldı.



“Hep birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz”

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, Bakanlık olarak her zaman “Firmalarımızı nasıl daha ileri götürebiliriz?” anlayışıyla çalıştıklarını belirterek, devlet teşvikleri konusunda artık yeni enstrümanlarla hareket etmeleri gerektiğini söyledi. Kızartıcı, sözettiği yeni enstrümanlardan biri olan Ekonomi Bakanlığı’nın yürüttüğü Ur-Ge Projeleri’nin önemine değindi. Kızartıcı, Bakanlık olarak işadamları ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını da “Hep birlikteyiz, birlikte olmaya devam edeceğiz” sözleriyle vurguladı.



İDDMİB 4 binin üzerinde projeye sahip

Sektörün duayenlerinin ve başarılı firma temsilcilerinin katıldığı ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Rıdvan Mertöz, 2023 vizyonu doğrultusunda 25 milyar dolar ihracat hedeflediklerini dile getirerek, “Bu ulaşılamayacak hedef değil” dedi. Mertöz, ucuz üretimin çözüm olmadığını, rekabet gücünü ve katmadeğeri artıracak üretimden yana olduklarını söyledi. Mertöz, “Yükte hafif, pahada ağır üretim, endüstriyel tasarımdan geçer. Bunun için Ar-Ge tasarım yarışmaları, Ur-Ge projeleri ve Metalik Fikirler adı altında birçok yarışma organize ederek 4 binin üzerinde projeye sahip olduk. Bunlara önem verdik ve birçoğunun hayata geçmesi için girişimlerimiz oldu. Başarılı tasarımcılarımızı yurtdışında eğitime gönderdik. Amacımız sektörümüzü daha ileriye taşımak” diye konuştu.



Hedef; Ar-Ge, tasarım, inovasyon, markalaşmayla yakalanıyor

TİM Başkanvekili Tahsin Öztiryaki de ihracatçının büyümeye katkısını işaret ederek, “9 aylık dönemde Türkiye yüzde 2.8 büyürken net ihracatın büyümeye katkısı 2.7 puan oldu. Türkiye’yi ihracatçı büyütüyor” dedi. TİM olarak 2023 yılında 500 milyar dolar hedefine koştuklarını vurgulayan Öztiryaki, “Hedefi yakalamanın arkasında Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma var. Bunun meyvesini çok net şekilde inovasyon haftalarında gördük. TİM’in İzmir, Ankara ve Gaziantep’teki inovasyon haftalarına 18 bin kişi katıldı. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz İnovasyon Haftası’na 40 bin kişi katıldı, 80 bin kişi de TİM TV’den izledi. Gençlerimizin ve halkımızın inovasyona verdiği önem bizi sevindiriyor” diye konuştu.