İhracatçı KOBİ’lerin yükselen imkanı: Faktoring

Türkiye, Uluslararası Faktoring Konferansı’nda bölgenin faktoring üssü olarak konumlandırıldı.





Faktoring Derneği’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Factors Chain International (FCI) işbirliğiyle İstanbul’da düzenlediği, 25 ülkeden 300’e yakın katılımın gerçekleştiği Uluslararası Faktoring Konferansı’nda küresel ticarette Batı ile Doğu arasında köprü oluşturan Türk faktoringi konuşuldu.

Faktoring Derneği’nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Factors Chain International (FCI) işbirliğiyle düzenlediği “Faktoring: Küresel Ticarette Köprü” konulu Uluslararası Faktoring Konferansı, 14 Eylül’de 25 ülkeden 300’e yakın katılımcı ile İstanbul’da gerçekleşti. Konferans, BDDK Başkanı Mukim Öztekin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman, Factors Chain International Başkanı Çağatay Baydar ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Michael Davey’in konuşmalarıyla açıldı.

BDDK Başkanı Mukim Öztekin, “Denetim otoritesi olarak görevimiz mali sektörün gelişmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak. Bu amaçla kurumumuzca benimsenen düzenleyici yaklaşım, sektörün gelişimine imkan verecek, rekabet eşitliğini sağlayacak ve sektöre ilişkin önyargıları bertaraf edecek düzenlemelerin yapılmasına yönelik olmuştur” dedi.

Faktoring’i bilmeyen girişimci kalmayacak

İhracatçı firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanmasının büyük önem taşıdığını belirten TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi şunları söyledi: “Faktoring kullanan ihracatçılarımız arttıkça, ihracatçılarımızın daha fazla güçleneceğine inanıyoruz. İhracat artışındaki rekora paralel olarak, ihracat faktoringine olan ilgi de arttı. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Çin’in ardından ihracat faktoringi kullanımını en fazla artıran ülke oldu. Bu kapsamda ihracatın alternatif finansman kaynakları arasında yer alan ‘ihracat faktoringi’ her geçen gün daha da önem kazanıyor ve ihracatçı KOBİ’lerimizin finansman kabiliyetini geliştirmek büyük önem taşıyor. TİM, Eximbank ve Faktoring Derneği ile bir teknik komite oluşturduk. Bunun yanında Faktoring Derneği ile ihracatçılar için düzenleyeceğimiz eğitimlerle ihracat faktoringini tüm Anadolu’da yaygınlaştıracağız. Faktoring kavramını duymayan girişimci bırakmayacağız. Faktoring Derneği tarafından temsil edilen faktoring şirketlerinin Eximbank ile olası işbirliğini çok önemsiyor ve destekliyoruz. Faktoringin henüz gelişmekte olduğu ülkelerde, Eximbank sigortası ile faktoringin yaygınlaştırılacağına ve Eximbank ile faktoring şirketlerinin el ele verip işbirliği yaparak, ihracatımızın finansmanı için yeni alternatifler ortaya koyacaklarına inanıyoruz.”

Türkiye bölgede faktoring üssü olacak

Faktoring Derneği Başkanı Zafer Ataman, “Türk faktoring sektörü olarak; gelişmiş olan ekonomiler için artık geleneksel bir finansal çözüm haline gelen faktoringi, gelişmekte olan ülkelerin ticaret hacimlerinin artırılması konusunda etkin bir finansal çözüm olarak sunmayı hedefliyoruz” dedi. Ataman, Türkiye’de ve bölgede KOBİ’lerin ekonominin belkemiğini oluşturduğunu vurgulayarak, “Faktoring ise KOBİ’lerin işletme sermayesi ihtiyacına, ticaret hacimlerinin artmasına ve büyümelerine destek sağlayan bir finansman tekniği olarak adeta ‘finans çözüm merkezi’ oluyor” diye konuştu. Ataman şunları kaydetti: “Türkiye’de faktoring sektörü bugün ulaştığı 9.4 milyar dolar (15.7 milyar TL) aktif büyüklük ile dünyada faktoringin uygulandığı 69 ülke içinde ondördüncü, Avrupa’da ise dokuzuncu sırada yer almakta, küresel ticarette önemli bir rol üstlenmektedir. Türk faktoring şirketleri özellikle ihracat faktoringinde ülkemizi en üst düzeyde temsil etmekte ve yurtdışında başarılara imza atmaktadır. Türkiye’nin bölgede faktoring üssü olacağı yönünde ipucu vermektedir.”

EBRD Türkiye Direktörü Michael Davey, “Küçük ve orta ölçekli şirketlerin bankacılık sektörünün merceğinin altına yeni girdiği bu dönemde, KOBİ’ler için alternatif finansman ve garanti hizmetleri sunan faktoring sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolüne inanıyoruz” dedi.

Factors Chain International Başkanı Çağatay Baydar, “Fenikeli ve Romalı tüccarların, bundan dört bin yıl önce bu ülke topraklarında başlattıkları faktoring, farklı uygulamalarla ticaretin içine girmiş, hatta dünyada faktoringin ilk uygulanışı olmuştur” dedi.