İş ve siyaset dünyası İstanbul’da biraraya gelecek

6. Boğaziçi Zirvesi, 80 farklı ülkeden iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul’da biraraya getiriyor.

Uluslararası İşbirliği Platformu’nun organize ettiği 6. Boğaziçi Zirvesi 9-10-11 Aralık 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zirveye 80 farklı ülkeden iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerin katılması bekleniyor. Her yıl yeni bir ülke odaklı yürütülen Zirve’nin bu yıl ki odak temsilcisi ise Katar.

2013 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Zirve, bu yıl UNDP, World Bank, Oxford Üniversitesi ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) işbirliği ile hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, bu yıl da güncel küresel tartışmaların yakından takip edileceği Zirve’de, “Daha Az Yoksulluk, Daha Fazla Refah” sloganıyla, “İkiz Hedefler: Yoksulluğu Yok Etmek; Refahı Taban Seviyesinde Büyütmek” başlığı tartışılacak.

Geçtiğimiz yıl, ‘5. Boğaziçi Zirvesi’ 70 farklı ülkeden 100’ü aşkın konuşmacı ve 1992 katılımcıyı ağırladı. Ayrıca, etkinlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Fas’tan gelen iş temsilcileriyle Türk özel sektör mensupları arasında yapılan 3 günlük iş görüşmeleri sonucu 560 milyon dolarlık ön anlaşma imzalandı.

Boğaziçi Zirvesi, uluslararası diyaloğun gelişmesi, Türkiye’nin bölgesel ve küresel işbirliğine katkı sağlamak amacıyla 80 farklı ülkeden alanında uzman 100’den fazla konuşmacıyı, panel ve sektörel yuvarlak masa toplantıları aracılığıyla biraraya getirmeyi hedefliyor.