ITP’15 Bilişim Profesyonelleri Semineri; “Nesnelerin interneti ve giyilebilir teknolojiler”

ITP’15 Bilişim Profesyonelleri Semineri, “Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler” temasıyla Antalya’da düzenlendi. Seminerde, önümüzdeki 10 yıl içinde ‘IoT’nin (Nesnelerin İnterneti) yaratacağı katmadeğerin Türkiye’de 192 milyar dolar, kamuda ise 23 milyar dolar olacağı öngörüsü dile getirildi.

ITP’15 Bilişim Profesyonelleri Semineri, 12-15 Kasım tarihinde ‘Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler’ temasıyla kamu ve özel sektörün yoğun katılımıyla Antalya’da düzenlendi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Semor Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Kuleyin, 2006’da başlayan yolculuğun 2015’e geldiğini belirterek, bilişim sektörünün yaygın özel sektör birlikteliğini sağlamasını umduğunu söyledi.

Intel İş Geliştirme Müdürü Hişam Advan; önümüzdeki 10 yıl içinde ‘IoT’nin (Nesnelerin İnterneti) yaratacağı katmadeğerin Türkiye’de 192 milyar dolar, kamuda ise 23 milyar dolar olacağını kaydetti. Advan, ‘IoT’ sayesinde tasarruf sağlamak veya bir problemi adreslemenin önemli olduğunu ifade etti: “Çok önemli bir dönüşüm bizleri bekliyor ve bu dönüşüm çok ciddi bir işbirliği gerektiriyor. Sadece bir kurum, bir firma değil, kamu-özel sektör birlikteliği gerekli.”

Çağrılı Konuşmacı TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu, bilim ve teknoloji politikaları açısından makineler arası iletişim ve proje desteklerinin önemini anlattı. Nitelikli insan kaynağının önemini vurgulayan Hasekioğlu, bu nedenle ilkokuldan itibaren yazılım eğitiminin müfredata konulması için çalışmalar yaptıklarını aktardı: “TÜBİTAK olarak stratejilerimizi IoT, açık kaynak, bulut, büyük veri üzerine oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte altyapıyı değerlendirerek iş süreçlerini yönetip servise dönüştüren firmalar kazanacak. TÜBİTAK’ta da bu tür iş modellerine sahip olanlara destek olmak için platform oluşturuyoruz. ‘Security as Service’, ‘Akıllı Şebekeler’ konularında da çalışmalarımız bulunuyor.”

‘Geleceği İnşa Etmek’ başlıklı sunumunu gerçekleştiren Intel’den Cem Işık, 2020’de 250 bin ayrı amaca hizmet eden ‘IoT’ uygulamasının yazılmış olacağını anlattı: “Teknoloji artık küçülüyor. Sensörlere bile verileri depolayabiliriz. Küresel ısınma, tarım alanında verimliliği artırmaya yönelik çalışmalar yapmamızı gerektirecek. Alışılagelmişin dışında neler yapabiliriz? Bunu düşünme zamanı.”

Ide Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Benli, ‘Multimedya ve Nesnelerin Interneti’ ile ilgili sunumunda “Önce eğitim amaçlı çıkan Raspberry Pi önemli bir değişim yarattı. Daha sonra müthiş bir sektör oluştu. ‘IoT’ ile pek çok şeyi entegre edebiliyorsunuz. Türkiye’de üretim gerçekleştirilebilir. Değişim sürecini dikkate almazsanız başarılı olamıyorsunuz” dedi.

‘Akıllı Ulaşım Sistemleri’ni anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Trafik ve Denetim Şube Müdürü Mehmet Ali Bodur, sistemin ülke genelinde kurulan en geniş kapsamlı akıllı ulaşım sistemi olduğunu söyledi. Bodur, “Toplu ulaşımı İzmir’de özendirmeye, konforlaştırmaya, trafikte geçen zamanı azaltmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kamu Güvenliği Veri Paylaşım Kriteri’ni çıkardıklarını açıklayan TSE Test ve Belgelendirme Daire Başkanı Mariye Umay Akkaya, “Ortak Kriteler/Common Criteria belgesi 26 ülkede tanınıyor. Böylece yerli ürünlerimize ihracat şansı tanıyoruz. Belgeler kağıt parçasıdır; önemli olan belgeyi kurmak ve uygulamak. 2016’da PARDUS Göç Uzmanı Belgelendirmesi de yapacağız” diye konuştu.

İnternetin içinde yaşamak: Seminerin ikinci günü, BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin ‘Nesnelerin İnternetinden Her Şeyin İnternetine’ başlıklı sunumuyla başladı. “IoT ile hepimiz internetle değil, internetin içinde yaşayacağız” diyen Göçe, sosyal medya kullanımının dünyada son bir yılda yüzde 12 arttığını, dünya nüfusunun yüzde 29’u, yani 2.08 milyar insanın sosyal medya kullandığını, 7.2 milyar olan dünya nüfusunun 3.1 milyarının aktif olarak internete bağlı olduğunu anlattı. Geleceği tehlikeli gördüğünü kaydeden Göçe, “İnternet tehlikelidir, eğitim gerektirir” dedi.

Microsoft Teknoloji Çözümleri Profesyoneli Atıl Gürcan, lisans satan değil, çözüm geliştiren bir firma olmak istediklerini vurgulayarak, “Microsoft’un yapılanması, bulut ve tüm cihazlar üzerinde çalışacak tek bir işletim sistemi üzerine kuruluyor. Güvenlik tarafına çok fazla yatırım yapıyoruz. Hologram dünyasında birbirimizle fikir alışverişi için yeni yöntemler var. Bakış açımızı değiştirdiğinizde gördüğünüz dünyayı değiştirebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Nesnelerin internetinde güvenlik sorunlarını anlatan Prolink Kıdemli Sistem Mühendisi Yavuz Özdemir, işletim sistemi yazılırken güvenlik ekipleriyle birlikte çalışılması gerekliliğinden sözetti: “Veri analizi hep pazarlamada kullanılıyor. Oysa güvenlik için de çok önemli. Bir ‘kettle’dan da ‘local network’e bağlanılabilir!”

Oracle Veri Çözümleri Yöneticisi Pelin Özbozkurt, sunumunda nesnelerin internetinde ‘Büyük Veri’nin analizini değerlendirdi: “Büyük veri platformlarına ihtiyaç var. Nesnelerin analitiğini konuşuyoruz artık. Öncelikli amacımız topladığımız veri üzerinde değer yaratmak. Verinin içindeki yapıları keşfediyoruz.”