İTÜ Çekirdek ödüllendirdi

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi’nin girişimcilik yarışması BIG BANG 2015’te 3.900 başvuru arasında finale kalan 20 girişimciden Vivosens ekibi her yerde güvenilir medikal testler yapmayı mümkün kılan taşınabilir ölçüm cihazı projesiyle kazandı.

Bu sene “Geleceği Kaçırma” temasıyla düzenlenen İTÜ Çekirdek BIG BANG 2015’te dereceye giren ekipler belli oldu. Türkiye’nin önde gelen girişimcilik destek programlarından İTÜ Çekirdek’in, kimyadan elektroniğe, bilişimden biyogenetiğe kadar farklı sektörlerdeki ticarileştirilebilir projeleri ödüllendirdiği İTÜ Çekirdek BIG BANG 2015’in finali 14 Kasım’da yaklaşık 1.500 kişinin katılımıyla düzenlendi. Etkinliği internet üzerinden de yaklaşık 12.000 kişi izledi. Yarı finalist 68 gruptan finale kalan 20 ekibin projelerini sunduğu etkinliğin moderatörlüğünü Serdar Kuzuloğlu yaptı.

İTÜ Çekirdek BIG BANG 2015’te toplam 1.2 milyon TL’lik ödül ve 1.5 milyon TL değerinde bulut bilişim altyapısı, İTÜ Çekirdek paydaşı kurum ve kuruluşlar tarafından 20 ekip arasında paylaştırıldı. Gecenin sonunda en yüksek ödül miktarının sahibi ‘Taşınabilir medikal test cihazları’ projesi ile Vivosens oldu. Toplam 260 bin TL’lik ödül kazanan Vivosens’in aldığı tutarın 150 bin TL’lik kısmı ise İstanbul Sanayi Odası-Geleceğin Sanayicisi Büyük Ödülü’nden geldi. İleri teknolojili yöntemlerle tarım endüstrisi için tohum üreten TRD Biotek ise 130 bin TL değerindeki ödülü aldı. Çağımızın pil sorununu çözen, yüksek kapasiteli yeniden şarj edilebilir batarya geliştiren Enwair ekibi ve yol bilgilerini toplayarak sürücüler ve kendi kendine seyredebilen araçlar için analiz eden IUGO ekibi ise ayrı ayrı 100 bin TL’lik ödüllerin sahibi oldular. Bulut ödüllerini ise Vivosens ve IUGO ekiplerinin yanısıra sürücü değerlendirme sistemi geliştiren Marvin ve giyilebilir cihazlarda yeni bir devir başlatan Pao ekipleri aralarında paylaştı.

İTÜ Çekirdek BİG BANG için oluşturulan ödül havuzunun en büyük kaynak sağlayıcıları, tüm gruplara verilen toplam 300 bin TL’lik eğitim ve hızlandırma desteği ile birlikte 200 bin TL’de nakit ödül dağıtan İstanbul Sanayi Odası oldu. Otomotiv İhracatçıları Birliği de yarışma içerisinde açtığı “Otomotiv Teknolojileri” kategorisi ile 250 bin TL nakit ödül dağıttı. İTÜ Çekirdek’in dört yıl önce yola çıkışından bu yana her yıl düzenli olarak destekleyen Elginkan Vakfı’da 100 bin TL ile desteğini sürdürdü. İTÜ ARI Teknokent ise dağıttığı 200 bin TL’lik nakit ödülün yanısıra 5 gruba kapalı ofis ve yarı finale kadar gelerek şirketleşme yolunda devam edecek 68 gruba da açık ofis imkanlarını sağlayacağını duyurdu.

Dalgakıran: Türkiye adına ümitleniyorum

Türkiye’de girişimciliği güçlendirmek ve Türkiye için büyük katmadeğer sağlayacak dünya çapında teknoloji markaları oluşturmak amacıyla hareket ettiklerini belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Kenan Çolpan, “Gelecek yıl daha da fazla projeyi, daha da kuvvetli bir biçimde destekleyebilmek için tüm kurum, kuruluş ve yatırımcıları İTÜ Çekirdek paydaşı olmaya ve desteklenecek projeleri bizimle birlikte seçmeye davet ediyorum” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, “Bugün ülkemiz adına ümitlendiğimiz çok güzel bir gün. Ülke olarak vasatlığı aşmak; içinde bulunduğumuz bu durumu yenmekle olacak. Bu etkinlik, vasatlığı aşma yolunda bizleri ümitlendirdi” diye konuştu. İTÜ Çekirdek’in bu yolculukta İSO’nun ana paydaşlarından biri olacağını vurgulayan Dalgakıran, “Kararlılıkla yola devam edenler başarılıdır. Biz de bundan sonra artan etkiyle bu projenin bir parçası olacağız. İSO olarak İTÜ Çekirdek Big Bang’de sadece nakdi ödül vermiyoruz. Aynı zamanda tüm finalist projelere girişim yolculuklarında hukuki, mentorluk, eğitim anlamında 300 bin liralık destek vereceğiz” diye konuştu.