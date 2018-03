IX. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul’da yapıldı Şehirler ‘akıl’lanıyor

TBD tarafından düzenlenen IX. İstanbul Bilişim Kongresi, “Akıllı Şehirler” temasıyla Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Bilişim Derneği tarafından, IX. İstanbul Bilişim Kongresi; “Akıllı Şehirler” temasıyla 18-19 Kasım’da, İstanbul’da, Kadir Has Üniversitesi evsahipliğinde düzenlendi. Kongre, Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Fatih Belediyesi destekleri ile Üniversite’nin Cibali Kampüsü’nde gerçekleştirildi.

TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, TBD İstanbul Şubesi Onur Kurulu Üyesi ve KOBİLİŞİM Onursal Başkanı, aynı zamanda TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Osman Arslan Tunçelli, TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Rahmi Aktepe, yerel yönetimler, kamu ve özel sektör yönetici ve çalışanlarının katıldığı Kongrede, şehirlerdeki yaşamı kaliteli hale getirecek bilişim ve internet teknolojileriyle şehirleri ve yaşamı yeniden şekillendiren “Akıllı Şehirler” teması ele alındı. Kongre’de, başlıca şu konular yeraldı: “Akıllı Şehirlerde Enerji Verimliliği. Çevre ve Atık Yönetimi. Akıllı Sağlık Hizmetleri. Belediye Hizmetlerinde İnovatif Projeler. Akıllı Ulaşım Sistemleri. Yerel Yönetimlerde Birlikte Çalışabilirlik.”

Kongrenin açılış konuşmalarını TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu, Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Taner Arslan, TBD Yönetim Kurulu Başkanı İlker Tabak, Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hasan B. Kahraman yaptı. Davetli Konuşmacı; Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, bakanlığın akıllı teknoloji uygulamalarını anlattı.

Moderatörlüğünü TBD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tosunoğlu’nun yürüttüğü “Belediye Başkanları Akıllı Şehirleri Tartışıyor” panelinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Oflaz, kendi belediyelerindeki akıllı şehir uygulamalarını anlattı.