﻿ Katıl yarış kazan

TTGV, TÜBİTAK ve TÜSİAD tarafından 11.’si düzenlenen Teknoloji Ödülleri’nin birinci aşama başvuruları ....





Teknoloji Ödülleri’nin ön başvuru süreci, kamuoyu ile paylaşıldı. Toplantıya; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz katıldı. Toplantıda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Yücel Altunbaşak Teknoloji Ödülleri’nin bugün artık bir marka olduğunu belirterek başvuru sayılarının her yıl arttığına dikkat çekti. Türkiye’de son 10 yılda Ar-Ge ve yenilik anlamında etkileyici bir dönüşüm yaşandığını belirten Altunbaşak, 10 yıl öncesinde üçte ikisi kamu tarafından yapılan Ar-Ge çalışma ve yatırımlarının bugün özel sektör ve kamu tarafından yarı yarıya yapıldığını, hedefin ise bu yatırımların üçte ikisinin özel sektör tarafından yapılır hale gelmesi olduğunu belirtti.

Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav, Teknoloji Ödülleri’ne katılan her kuruluşun kazanacağını, ödül kazanan kuruluşun ise bir adım öne çıkacağını vurguladı.

TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz ise firmaların Ar-Ge'ye daha çok yatırım yapmasının, Türkiye'nin inovasyon kapasitesinin artması için en temel gereklilik olduğunu vurguladı. Yılmaz teknolojiyi etkin kullanan ve üreten bir ülke olarak dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girme hedefimizi yakalayabileceğimizi de belirtti.



TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD ÇAĞRISI

1998 yılından bu yana TÜBİTAK, TTGV ve TÜSİAD tarafından ortaklaşa düzenlenen Teknoloji Ödülleri ile yaratıcı, yenilikçi, teknik mükemmeliyete ve rekabet özelliklerine sahip ürünlerin ve belirleyici özellikleri, özgün farklılıkları olan, ulusal teknolojik birikime katkı sağlayan süreç geliştirme çalışmalarının ödüllendirilmesi ve kamuoyuna tanıtılması amaçlanıyor.

Teknoloji ödülleri, başvuran kuruluşlar için yöntemli çalışma konusunda yararlanabilecekleri değerli bir deneyim sağlarken, kazanan kuruluşlara sunduğu onursal değerinin yanı sıra kuruluşların başarı öykülerini toplumun gündemine taşıyabilmeleri ve kendilerini benzerleri ile kıyaslayarak daha mükemmele ulaşabilmeleri konularında fırsatlar yaratıyor. Bu yarışta yer alan kuruluşlar ayrıca sosyal sorumluluk açısından Ar-Ge ve inovasyon konularında farkındalık yaratma ve diğer şirketlerimizi bu konuda harekete geçirmede de öncü rol üstleniyor.

Teknoloji Ödülleri; ÜRÜN ve SÜREÇ olmak üzere iki ayrı kategoride, kuruluş büyüklüğüne bağlı olarak; MİKRO, KÜÇÜK, ORTA ve BÜYÜK/BAĞLI olmak üzere dört farklı ölçek için verilmektedir. Bu düzenlemeyle; her bir kategoride kuruluş büyüklüğü temel alınarak dört ayrı ödül olmak üzere toplam sekiz ödül ve ayrıca bir büyük ödül verilmesi amaçlanmaktadır.

Bundan sonra her iki yılda bir düzenlenecek olan Teknoloji Ödülleri’nin 11.’sinin başvuru süreci 2013 Mart ayında başlamış kamuoyuna duyurulmuştur. Ödül Sekretaryası ve Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini TTGV'nin üstlenmiş olduğu 11. Teknoloji Ödülleri'ne pazara sunulmuş ya da sunulmamış, bir veya birden fazla ürün/süreç geliştirme veya iyileştirme çalışmalarınız ile http://www.teknoloji.org.tr/basvuru.html adresinden ulaşabileceğiniz formları doldurarak 31 Temmuz 2013 tarihine kadar ön başvuruda bulunabilirsiniz. Bu sürece ilişkin tüm sorularınız ve ihtiyaç duyabileceğiniz yönlendirmeler için Ödül Sekretaryasına 312 265 02 72 nolu telefon ve teknolojiodulu@teknoloji.org.tr eposta aracılığı ile erişerek bilgi alabilirsiniz. Ödül kazanan kuruluşlar, Mayıs 2014 içerisinde düzenlenecek kongre ve ödül töreninde belli olacak ve Teknoloji Ödülü Heykelciği ve Teknoloji Ödül Belgesi ile onurlandırılacaklardır.