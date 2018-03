KOBİ'lere Destekler Toplantısı

TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği, KobiEfor ve Gebze Güzeller OSB işbirliğiyle “KOBİ’lere Destekler” konulu toplantı, Kocaeli’de, Gebze Güzeller OSB Yönetim Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, TOSYÖV eski Başkanı Yalçın Sönmez, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Saray, Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ve ETA Genel Müdürü İlker Bekbay’ın yanısıra iş dünyası temsilcileri katıldı. Panelin açılışında konuşan Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, böyle bir toplantıya evsahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ceylan, toplantının katılımcılara yararlı olmasını umduklarını ifade etti.





KOBİ’lere kaliteli destek

Destek kapsamları genişletilmeli kullanımları kolaylaştırılmalı

Açılış konuşmacılarından Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli’nin Türkiye sanayisindeki konumuna değindi, hem sanayi hem de bir liman şehri olan Kocaeli’de bulunan sanayi kuruluşlarının yaklaşık yüzde 90’ınını KOBİ’lerin oluşturduğunu söyledi. Kocaeli’nin orta ölçekli sanayi kuruluşlarıyla öne çıktığını vurgulayan Zeytinoğlu, “Bölgemizdeki büyük işletmelerin fazla olması KOBİ’lerin kurumsal altyapılarını güçlendirmiştir. İlimizde karşımıza Türkiye geneli ile kıyaslanırsa daha kurumsal, teknolojiyi yoğun kullanan, nitelikli eleman istihdam eden bir KOBİ profili çıkmaktadır. Dolayısıyla destekler ve teşvikler sözkonusu olduğunda KOBİ’lerimizin ilgisi de büyük olmaktadır” dedi. Türkiye’de KOBİ’lerin genel olarak üç tür teşvik- desteğe başvurduğunu kaydeden Zeytinoğlu şu bilgileri aktardı: “Bunlar; KOBİ’lere yönelik destekler (KOSGEB, TTGV, TÜBİTAK, MARKA), ihracat teşvikleri ve bölgemizde büyük ve stratejik yatırımlar desteklendiği için KOBİ’lerimize yönelik olmayan yatırım teşvikleri. İstatistiklere bakıldığında son yıllarda firmalara verilen desteklerin ciddi oranlarda artış gösterdiğini görüyoruz. Bu artışta, firmaların yararlandıkları destek kapsamının genişletilmesi ve kullanımlarının kolaylaştırılmasının önemli bir payı olduğunu düşünüyoruz. Başta KOSGEB, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK ve MARKA destekleri firmalarımıza birçok destek enstrümanından yararlanmaları yönünde imkanlar sağlıyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre, KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmelerin; yüzde 65’inin destekten sonra cirolarında, yüzde 42’sinin ise istihdamlarında artış belirlenmiştir. Ar-Ge yapmayan işletmelerin yüzde 82’sinin ise destekten sonra Ar-Ge faaliyetlerine başladıkları belirlenmiştir. Türkiye genelinde KOSGEB’in kullandırdığı destek tutarı 2012 yılında 292 milyon 500 bin TL olmuştur. İlimiz genelinde ise Kocaeli’nin kullandığı destek miktarı yaklaşık 9 milyon 740 bin TL’dir. Oransal olarak Türkiye’de kullandırılan KOSGEB desteklerinin, nüfusumuza göre yüksek olmasına rağmen en az yüzde 5 olması gerektiğini düşünüyoruz.”



TOSYÖV Kocaeli’ye üyelik çağrısı

Açılışta konuşan TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği Başkanı Uğur Saray, TOSYÖV hakkında katılımcıları bilgilendirdi. TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği’nin çalışmalarından da sözeden Saray, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın (MARKA) yakın zamanda dernek üyesi olduğunu belirtti. Ajansı temsilen MARKA Genel Sekreteri’nin de TOSYÖV Kocaeli Destekleme Derneği yeni yönetim kurulunda yer aldığını aktaran Saray, iş, akademi ve kamu dünyasını buluşturduklarını vurguladı. Saray, sanayicilere seslenerek güçlerini birleştirme çağrısı yaptı; “Gelin hep beraber bu yolda yürüyelim” dedi.



Çevreye, verimliliğe katkı

Eta Taşımacılık adına konuşan Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç, dünyada tüketim alışkanlığının değişmemesi halinde krizlerin giderek artacağını belirtti. Gürgenç, lojistik sektöründe Türkiye’nin en büyük 10 lojistik şirketinin pazar payının yüzde 15 olduğunu, trafiğe kayıtlı 800 bin araç bulunduğunu söyledi. Araç sahipliliğinin bireysel olduğunu, sermaye birikiminin ise bulunmadığını, teknoloji kullanımının çok sınırlı, kontrol ve regülasyonların ise yetersiz olduğunu ifade eden Gürgenç, Türkiye’nin küresel rekabetçilik 2012-2013 endeksinde 43’ncü sırada yer aldığını kaydetti ve şöyle konuştu: “Sera gazlarının enerji sektöründen sonra en önde gelen kaynaklarından birisi ulaştırma sektöründeki CO2 salınımıdır, bunun yüzde 88.7’si karayolu taşımacılığından gelmektedir. Karayolu ile ortaya çıkan salınım doğaya 1.5 milyar ağacın kazandırılması ile ancak sıfırlanabilir. Verimsiz çalışma sadece maliyetleri yükseltmekle kalmayıp aynı miktardaki yükün daha fazla araç, daha fazla yakıt, daha fazla trafik ve daha fazla çevre kirliliği ile taşınmasına neden olmaktadır.”

Kaan Gürgenç sahte ve kaçak akaryakıt kullanımıyla devlete; ciddi kazalar ve ağır tonajlı araçlarında karayollarına verdiği zararlara dikkat çekti. Borusan Lojistik’in Balnak’ı satın almasıyla sektörde liderliğini pekiştirdiğini anlatan Gürgenç, gerçek bir lojistik şirketi olarak değer yaratmak için yola çıktıklarını söyledi. Türkiye’de taşımacılık sektöründe bir ilke imza atarak ETA’yı (Elektronik Taşımacılık Ağı) kurduklarını anlatan Gürgenç, taşımacılık sektöründe kamyonculuk hizmetine ihtiyaç duyan tüketiciyle kamyoncuları biraraya getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Başlangıçta yaklaşık 1500 kamyoncuyla çalıştıkları bilgisini veren Gürgenç, bu projede Turkcell, Garanti Bankası ve Shell ile ortaklık yaptıklarını kaydetti. ETA iş modelinin dünyada bir ilk olduğunu vurgulayan Gürgenç, sistemin tamamen Türk mühendisler ve yazılım mühendisleri tarafından tasarlanıp, hayata geçirildiğini vurguladı. Partnerlerinden Shell’in bu modeli Çin’e götürmek istediğini belirten Gürgenç, ETA’nın basın lansmanının da 5 Mart’ta gerçekleştirileceğini açıkladı.



Easy Card ile kolay ödeme

Garanti Bankası Ticari Kartlar’dan Gülçin Telatar, KOBİ’lerin nakit akışlarında ciddi sorunlar gördüklerini, bu amaçla Easy Card’ı geliştirdiklerini anlattı. Easy Card’ı yeni işbirlikleriyle güçlendirdiklerini belirten Telatar, Easy Card&ETA İşbirliği çerçevesinde taşımacılık ücretinin 20 gün geç ödemeyle ve 6 taksitle ödenebileceğini açıkladı. Easy Card için komisyon ve ekstra ücret talep edilmediğini de vurgulayan Telatar, KOBİ’lere özel kredi kartı Easy Card avantajlarıyla onların nakit akışını kolaylaştırdıklarını ifade etti.



PANEL

Moderatörlüğünü Gebze Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Sekin’in yürüttüğü panelde KOBİ’lere sağlanan destekler ele alındı. Panele konuşmacı olarak KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul Çetinkaya, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Genel Sekreteri Fatih Akbulut ile Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı İsmet İnce katıldı.



KOSGEB destekleri

KOSGEB Kocaeli Hizmet Merkezi Müdürü Ertuğrul Çetinkaya, bu yıl KOSGEB’in yalnızca Kocaeli’de toplam 15 milyon TL destek dağıtmayı hedeflediğini söyledi. KOBİ’lerin KOSGEB’e destek için başvurduğunu, desteğe konu olan hizmet ve ürünü satın almalarının ardından KOSGEB’in ödeme yaptığını ifade eden Çetinkaya, aynı anda 3 destekten yararlanılabileceğini anlattı. SGK ve vergi borcu olmayanları desteklediklerini aktaran Çetinkaya, mağaza usülü destek döneminden terzi usülü, proje bazlı destek dönemine geçtiklerinin altını çizdi. Çetinkaya, “Genel Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programı, İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı, Ar-Ge ve İnovasyon Programı, Girişimcilik Destek Programı, Yeni Girişimci Destek Programı ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” hakkında bilgi verdi.



Kalkınma Ajansı destekleri

MARKA Genel Sekreteri Fatih Akbulut, kalkınma ajanslarının esas işinin bölge kalkınma planını hazırlamak olduğunu söyledi. Doğrudan Finansman Desteği’nin doğrudan doğruya KOBİ’leri ilgilendirdiğini aktaran Akbulut, bu çerçevede 8.5 milyon TL bütçe ayırdıklarını kaydetti. Doğrudan Faaliyet Desteği bütçesinin 1 milyon TL olduğunu belirten Akbulut, Güdümlü Proje Desteği kapsamında 1 milyon TL’nin üzerinde büyük bütçeli projeleri desteklediklerini anlattı. 2009’da kurulduklarını, 2010 yılından bu yana MARKA’nın toplam 37 milyon TL destek verdiğini belirten Akbulut, bu yıl toplamda 16 milyon TL’lik bir mali kaynak dağıtacaklarını kaydetti. Akbulut, Temiz Üretim Mali Destek Programı’nın da 31 Aralık 2013’te biteceğini açıkladı.



Yeni teşvik sistemi ve KOBİ destekleri

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı İsmet İnce, yeni Teşvik Kanunu hakkında bilgi verdi. Bölgesel teşvik uygulamalarının bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarını azaltmayı amaçladığını belirten İnce, stratejik yatırımların teşvikini önemsediklerini kaydetti. Örneklerle vergi indirimleri, OSB’de yatırım, stratejik yatırımlar konularına değinen İnce, yeni Teşvik Kanunu’ndan yararlanmak isteyenleri bu yıl başlamalarının getireceği avantajlar konusunda bilgilendirdi. İsmet İnce, yeni kanun kapsamında maden, enerji, kültür, koruma ve gelişim bölgelerinde turizm, eğitim, Ar-Ge yatırımları, biyoteknolojik yatırımlar, asgari 5 firmanın birlikte kümelenme yatırımlarının öncelikli olduğunu vurguladı.



Kocaeli OSB’leri sorunlarını ve çözümlerini değerlendirdi

Gelenekselleşen Kocaeli Organize Sanayi Bölgeleri buluşmaları, yedinci kez Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (Gebze Güzeller OSB) evsahipliğinde gerçekleşti. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun başkanlığında Gebze Güzeller OSB Yönetim Binası’nda yapılan toplantıya Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Çiftçi, Kocaeli Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Kanıöz, Kocaeli Gebze Kömürcüler İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan, KSO Genel Sekreteri Memet Turabi, Gebze Güzeller OSB Yönetim Kurulu Üyesi Ünal Okyay, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, Kocaeli Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, Asım Kibar OSB Bölge Müdürü Saniye Dişbudak, Kandıra Gıda İhtisas OSB Bölge Müdürü Hamit Eroğlu, Gebze Plastikçiler OSB (GEPOSB) Bölge Müdürü İrfan Ayar, GEBKİM (Kocaeli Gebze V Kimya İhtisas OSB) Elektrik Mühendisi Serdar Kaya katıldı.



OSB’lere itfaiye merkezi kurulacak

Toplantıya katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Doğan Kara, Kocaeli’de OSB’lerin yoğunlaştığı Alikahya, Arslanbey ve Dilovası D-100 Karayolu kenarında itfaiye merkezleri kurmak istediklerini söyledi. İtfaiye çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kara, yoğun sanayi kuruluşlarının yer aldığı riskli bölge Kocaeli’de yılda bir veya iki önemli yangın olayının yaşandığını belirtti. Kurmak istedikleri merkezlerle özellikle sanayi kuruluşlarındaki yangınlara kısa sürede müdahale edebileceklerini kaydetti: “Bu itfaiye merkezlerinin kurulmasında yer, bina ve ekipmanlar sanayi kuruluşları tarafından karşılansın. Merkezlerde görev alacak elemanları biz teşkilat olarak görevlendireceğiz.” Öneriyi olumlu karşılayan Zeytinoğlu ve OSB başkanları, yer ve itfaiye merkezi için gerekli ekipmanları sağlama sözü verdi, tespit edilen itfaiye merkez yerlerinin dışında Güzeller OSB’ye ve Dilovası tepesine de birer itfaiye merkezi daha kurularak buradaki diğer 4 OSB’ye de katkı sağlanmasını istediler.

Toplantıda ayrıca Kocaeli’de yer alan 14 OSB’nin enerji ihtiyacını karşılamak için yapılması planlanan kömür santralinin rapor/fizibilite çalışmalarına ilişkin sonuçlar görüşüldü. Projenin devamı için atılacak adımların özetlendiği toplantıda Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, konuyla ilgili Kocaeli Valisi başkanlığında bir toplantı yapılmasını önerdi.

Toplantıya katılamayan GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Refik Baydur, yazılı olarak görüşlerini bildirdi. OSB Uygulama Yönetmeliği’nde belirtilen; “(1) Tahsis edilen arsa ile ilgili olarak, a) Tahsis tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde gerçekleştireceği yapıya ait projeleri OSB’ye tasdik ettirerek yapı ruhsatını almayan, b) Yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçmeyen, katılımcılara yapılan tahsis yönetim kurulu tarafından iptal edilir. (2) OSB’ler mücbir sebeplerin varlığı halinde bu süreleri 2 yılı geçirmemek şartıyla uzatabilir” hükümleri doğrultusunda OSB bünyesindeki katılımcıların ön tahsisleri yapılmış parsellere ait yatırımlarına 2 yıl içinde başlamalarının zorunlu tutulduğu aksi takdirde tahsis iptalinin gerçekleştirilmesi gerektiği hükmünü eleştirdi.

Konuyla ilgili söz alan Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, tahsis iptaliyle ilgili sürecin imar planlarının onay tarihini başlangıç kabul ederek yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. Sönmez, Bakanlığın OSB’lerle ilgili gösterdiği OSB İş Akış Şeması’nda firmalara inşaat ruhsatlarının verilmesinin altyapı inşaat yapımından sonra yer aldığını vurgulayarak, sürecin altyapı inşaatlarının tamamlanmasından sonra işletilmesinin makul olacağını belirtti. Yalçın Sönmez, Bakanlığın yatırımcılardan istenecek örnek tahaahhütname metninde de bunu şu cümlelerle desteklediğini açıkladı: “….imar uygulamasını takiben adıma tahsis edilecek parsel üzerinde altyapı inşaatının durumuna göre OSB’nin duyuru tarihinden itibaren bir yıl içinde yapı ruhsatımı alarak inşaata başlayacağımı…” OSB’lerin kuruluş amacının planlı ve çevreyle uyumlu sanayi altyapısını hazırlamak olduğunu hatırlatan Sönmez, yatırımcının ancak böyle bir aşamada yatırımını gerçekleştirmesinin sağlıklı olacağını dile getirdi.

TOSB Başkanı Yunus Çiftçi, emlak vergileri konusunda adalet istedi, OSB’lerin yanıbaşındaki sanayi kuruluşlarıyla OSB’ler içerisindekilerin eşit miktarda vergi ödemesi gerektiğini kaydetti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ulaştırma ve Yatırımlar Genel Müdürü’nü Mayıs ayında gerçekleştirecekleri Kocaeli OSB’leri toplantılarına davet ederek enerji meselesini ele alacaklarını anlattı.



Elektronik Taşımacılık Ağı (ETA) Nedir?

ETA (Elektronik Taşımacılık Ağı), yurtiçi taşıma hizmetlerinde önemli paya ve tecrübeye sahip ve taşımacılıkta köklü değişim hamlesi hedefleyen Borusan Lojistik tarafından 2012 yılında kuruldu. Türkiye’deki tüm kamyon ve TIR’ları yönetiyor olsa yaratacağı verimlilik ve maliyet avantajının çevreye, ülkeye, sektöre ne kadar katkı sağlayabileceğini gören ETA, yeni iş modeliyle taşımacılık hizmetini internete taşıdı. ETA, bireysel girişimci kamyoncu esnafını Türkiye’nin en büyük, en efektif ve son teknolojileri kullanan filosu haline getirirken Türkiye ekonomisinin dinamiği sayılan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ’lere) bu kaynaktan faydalanma imkanı sağlıyor. Sisteme üye olan nakliyeciler iş fırsatlarına mobil kanallar üzerinden doğru zamanda ve doğru yerde hızla ulaşıp iş sürekliliğine kavuşurken yük sahipleri de her an takip edilebilir sigortalı nakliye hizmetlerini ilave bedel ödemeden piyasa fiyatlarında ve pratik bir şekilde alıyor.

ETA, GOSB Teknopark’ta kendi geliştirdiği yazılım ve teknolojilerle yük ve araç, konumuna, yönüne, özellik ve tercihlerine bağlı şekilde optimize edilerek eşleştiriyor, araçların fazladan yol yapması, beklemesi, en uygun işi bulabilmek için aracılara ihtiyaç duyması gibi verimsizlikleri ortadan kaldırıyor. Mobil teknolojiler sayesinde nakliyeci yoldayken bir sonraki işini planlayabilmesi, kolaylıkla iş imkanlarına ulaşabilmesi hız ve maliyet avantajı yaratıyor. ETA sevkiyat talebine anında teklif veriyor, uygun aracı buluyor, taşıma süresince takip sistemleriyle takip ediyor, faturayı düzenliyor ve istenilen adrese gönderiyor. Yüke ait tüm sorumluluk ETA’da. Tüm yükler taşıyıcı sorumluluk sigortası kapsamında taşınıyor.

ETA, deneyim, satın alma gücü ve imkanlarını paylaştığı kamyoncu esnafı ile aradaki ilave maliyet yaratan tüm aracıları ortadan kaldırıyor. Kamyonların sürekli hareket etmelerini sağlayacak iş fırsatları yaratarak zaman ve paradan tasarruf sağlıyor, sağladığı tasarrufu maliyet avantajı olarak sunuyor. Web sitesine üye olunduğunda istenilen an, yükün nereden nereye ne kadara taşınabileceği öğrenilebiliyor, gelen teklif uygun bulunursa satın alınabiliyor. Ödemeleri kredi kartı ile yapma imkanı sağlayarak nakit riskini ortadan kaldıran ETA, Türkiye’de ilk kez taşıma hizmeti ödemelerinde taksitlendirme ve öteleme imkanı sunuyor. Yükü taşıyan araç, 7/24 takip edilebiliyor, müşterilere sevkiyat zamanı bildirilebiliyor, firmaya ait sevkiyatlarla ilgili tüm bilgilere anlık olarak web sayfası üzerinden kullanıcı adıyla erişilebiliyor. ETA ile yapılacak her taşımada yaşam konforunu çok etkileyen trafik ve çevre kirliliğine karşı bir adım daha atılmış olacak. Boş hareketlerin azalması ve eski araçların yenilenmesi sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe büyük katkısı olan proje ile her yıl 10 milyon ağaca eşdeğer bir salımını ortadan kaldırma fırsatı doğacak.